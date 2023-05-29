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Эйбар
Тенерифе
«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
12 сентября, 14:52
1
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
11 сентября, 16:32
3
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
27 января 2023, 14:57
0
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2 сентября 2022, 09:17
0
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
27 января 2023, 14:57
0
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2 сентября 2022, 09:17
0
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
28 октября 2021, 07:28
0
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
5 июля 2021, 07:55
0
«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
12 сентября, 14:52
1
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
11 сентября, 16:32
3
«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
20 июня 2022, 07:15
0
Кубок Испании. «Атлетик» победил «Тенерифе» в серии пенальти, в матче шесть голов и два удаления
29 января 2020, 01:50
1
«Ганновер» – в годовщину смерти Энке: «Память – это благодарность сердца»
10 ноября 2017, 18:06
4
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Кастельон
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29.09.2024
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Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
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1 : 0
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31.08.2024
Тенерифе

Эйбар - Тенерифе: обзор матча 14 сентября 2024

Эйбар
14.09.2024, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 5 тур
1 : 0
Матч завершен
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Тенерифе
46' П. Ноласкоайн
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эйбар - Тенерифе
Матч завершен
90' +5
Желтая карточка
Marlos Moreno
Замена
Серхио Альварес ️️️️➡️️ Антонио Пуэртас
85'
75'
Замена
Майкель Меса ️️️️➡️️ Серхио Гонсалес
75'
Замена
Анхель ️️️️➡️️ Энрик Гальего
Замена
Ander Madariaga ️️️️➡️️ Хебер Алькаин
72'
67'
Желтая карточка
Энрик Гальего
63'
Замена
Вальдо Рубио ️️️️➡️️ Алехандро Кантеро
63'
Замена
Teto ️️️️➡️️ Янн Бодигер
Замена
Hodei Arrillaga ️️️️➡️️ Кристиан Гутьеррес
57'
ГОЛ! 1:0! Перу Ноласкоайн
Пас отдал Серхио Куберо
46'
Замена
Тони Вилья ️️️️➡️️ Хон Баутиста
46'
Замена
Jon Guruzeta ️️️️➡️️ Хорхе Паскуаль
46'
Желтая карточка
Матеус Перейра
43'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
1
Даниэль Фузато
ВР
3
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
(К) ЦЗ
22
Аритц Арамбарри
ЦЗ
8
Перу Ноласкоайн
ОП
10
Матеус Перейра
ЦП
20
Антонио Пуэртас
ПВ
7
Хебер Алькаин
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
11
Хорхе Паскуаль
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Тенерифе
1
Salvi
ВР
5
Серхио Гонсалес
ЦЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
8
Youssouf Diarra
ЦП
15
Янн Бодигер
ЦП
11
Луисми Крус
АП
19
Алехандро Кантеро
ЛВ
2
David Rodríguez Ramos
ЦФ
4
José León
ЦФ
23
Juande Rivas
ЦФ
18
Энрик Гальего
(К) ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Эйбар
26
Ibon Ispizua
ВР
5
Чема
ЦЗ
14
Hodei Arrillaga
ЦЗ
4
Альваро Каррильо
ЦЗ
15
Кенто Хашимото
ЦП
29
Ander Madariaga
ЦП
21
Jon Guruzeta
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Тони Вилья
ЛВ
18
Мартин Меркеланц
ЛВ
27
Слави
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
Тенерифе
13
Tomeu Nadal
ВР
30
Sergio Padilla
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
21
Teto
ЦП
10
Marlos Moreno
ЦП
20
Майкель Меса
АП
14
Адриан Герреро
ЛВ
17
Вальдо Рубио
ЛВ
12
Rubén
ЦФ
34
Yanis Senhadji
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
3-1-1-2-3
1
Фузато
3
Гутьеррес
22
Арамбарри
23
Арбилья
8
Ноласкоайн
10
Перейра
20
Пуэртас
7
Алькаин
2
Куберо
11
Паскуаль
9
Баутиста
2-2-2-4
1
5
Гонсалес
22
8
15
Бодигер
11
Крус
19
Кантеро
18
Гальего
23
4
2
3
Гутьеррес
14
14
3
Гутьеррес
7
Алькаин
29
29
7
Алькаин
11
Паскуаль
21
21
11
Паскуаль
20
Пуэртас
6
Альварес
6
Альварес
20
Пуэртас
9
Баутиста
19
Вилья
19
Вилья
9
Баутиста
15
Бодигер
21
21
15
Бодигер
5
Гонсалес
20
Меса
20
Меса
5
Гонсалес
19
Кантеро
17
Рубио
17
Рубио
19
Кантеро
18
Гальего
9
Анхель
9
Анхель
18
Гальего
Остались в запасе
Эйбар
Тенерифе
26
Ibon Ispizua
ВР
5
Чема
ЦЗ
4
Альваро Каррильо
ЦЗ
15
Кенто Хашимото
ЦП
18
Мартин Меркеланц
ЛВ
27
Слави
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
13
Tomeu Nadal
ВР
30
Sergio Padilla
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
10
Marlos Moreno
ЦП
14
Адриан Герреро
ЛВ
12
Rubén
ЦФ
34
Yanis Senhadji
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
26
Ibon Ispizua
ВР
5
Чема
ЦЗ
4
Альваро Каррильо
ЦЗ
15
Кенто Хашимото
ЦП
18
Мартин Меркеланц
ЛВ
27
Слави
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
Остались в запасе
13
Tomeu Nadal
ВР
30
Sergio Padilla
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
10
Marlos Moreno
ЦП
14
Адриан Герреро
ЛВ
12
Rubén
ЦФ
34
Yanis Senhadji
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Эйбар - Тенерифе
1
2
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
9
13
Офсайды
0
1
Количество передач
434
455
Сейвы
0
2
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
0
3
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Информация о матче
Главный судья:
Alvaro Moreno Aragon, Spain
Стадион:
Ipurua Municipal Stadium, Eibar
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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