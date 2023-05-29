«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
Кубок Испании. «Атлетик» победил «Тенерифе» в серии пенальти, в матче шесть голов и два удаления
«Ганновер» – в годовщину смерти Энке: «Память – это благодарность сердца»