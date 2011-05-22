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Кадис
Расинг де Феррол
Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
22 мая, 12:34
11
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
20 мая, 11:43
0
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
15 мая, 10:35
0
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
15 мая, 09:37
0
«Кадис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 10:35
0
Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
22 мая, 12:34
11
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
20 мая, 11:43
0
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
15 мая, 10:35
0
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
15 мая, 09:37
0
«Кадис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 10:35
0
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Последние матчи
Все
Кадис
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
1 : 3
09.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
2 : 2
31.08.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 4 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
08.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 3 тур
Депортиво
1 : 0
01.09.2024
Расинг де Феррол

Кадис - Расинг де Феррол: обзор матча 15 сентября 2024

Кадис
15.09.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 5 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Расинг де Феррол
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кадис - Расинг де Феррол
Матч завершен
85'
Замена
Eneko Jauregi ️️️️➡️️ Альваро Хименес
85'
Замена
️️️️➡️️ Бебе
Замена
Алекс ️️️️➡️️ Рубен Собрино
85'
74'
Желтая карточка
Робер
Замена
Francisco Mwepu ️️️️➡️️ Рубен Алькарас
70'
Желтая карточка
Рубен Алькарас
66'
Замена
Хавьер Онтиверос ️️️️➡️️ Феде
59'
Замена
Томас Аларкон ️️️️➡️️ Брайан Окампо
59'
Желтая карточка
Феде
44'
23'
Желтая карточка
A. Puric
16'
Замена
Мойсес Дельгадо ️️️️➡️️ Brais Martínez
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
1
Давид Жиль
(К) ВР
18
Матос
ЛЗ
5
Виктор Чуст
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
17
Гонсало Эскаланте
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
6
Феде
ЦП
10
Брайан Окампо
ЛВ
16
Кристофер Рамос
ЦФ
7
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Расинг де Феррол
25
Хесус Руис
ВР
4
A. Puric
ЦЗ
18
Brais Martínez
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
17
Josué Dorrio
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
12
Бебе
ЛВ
10
Хосеп Сене
(К) ЦФ
7
Christian Borrego
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Кадис
13
Хосе Антонио Каро
ВР
31
Angel Perez
ВР
14
Боян Ковачевич
ЦЗ
33
Julio Cabrera
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Томас Аларкон
ОП
12
Роминиге Куаме
ЦП
8
Алекс
АП
22
Хавьер Онтиверос
ЛВ
24
Cristian Glauder
ЦФ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
Расинг де Феррол
13
Йоель Родригес
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
21
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
3
Робер
ПЗ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦП
26
David Carballo
ЦП
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
19
Ману Вальехо
ЛВ
9
Eneko Jauregi
ЦФ
11
Nacho Sánchez
ЦФ
4-3-1-2
1
Жиль
18
Матос
5
Чуст
3
Фали
20
Карселен
17
Эскаланте
4
Алькарас
6
Феде
10
Окампо
7
Собрино
16
Рамос
4-2-1-3
25
Руис
2
Дельмас
18
5
Налдо
4
17
6
Санц
12
Бебе
20
Хименес
7
10
Сене
10
Окампо
21
Аларкон
21
Аларкон
10
Окампо
7
Собрино
8
Алекс
8
Алекс
7
Собрино
6
Феде
22
Онтиверос
22
Онтиверос
6
Феде
4
Алькарас
15
15
4
Алькарас
18
21
Дельгадо
21
Дельгадо
18
20
Хименес
9
9
20
Хименес
Остались в запасе
Кадис
Расинг де Феррол
13
Хосе Антонио Каро
ВР
31
Angel Perez
ВР
14
Боян Ковачевич
ЦЗ
33
Julio Cabrera
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
12
Роминиге Куаме
ЦП
24
Cristian Glauder
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
13
Йоель Родригес
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
3
Робер
ПЗ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦП
26
David Carballo
ЦП
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
19
Ману Вальехо
ЛВ
11
Nacho Sánchez
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Антонио Каро
ВР
31
Angel Perez
ВР
14
Боян Ковачевич
ЦЗ
33
Julio Cabrera
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
12
Роминиге Куаме
ЦП
24
Cristian Glauder
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
3
Робер
ПЗ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦП
26
David Carballo
ЦП
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
19
Ману Вальехо
ЛВ
11
Nacho Sánchez
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Кадис - Расинг де Феррол
2
2
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
21
11
Офсайды
0
2
Количество передач
337
377
Сейвы
1
3
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
4
8
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jon Ander Gonzalez Esteban, Spain
Стадион:
Нуэво Мирандилья
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
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