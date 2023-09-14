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Бургос
Сарагоса
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
14 сентября 2023, 20:20
0
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
12 августа 2023, 16:13
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
«Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Франкесом
23 декабря 2021, 19:31
0
Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»
26 мая 2020, 00:50
5
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
14 сентября 2023, 20:20
0
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
12 августа 2023, 16:13
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
«Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Франкесом
23 декабря 2021, 19:31
0
Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»
26 мая 2020, 00:50
5
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Бургос
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
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Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
0 : 1
07.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 3 тур
Бургос
0 : 2
01.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
3 : 0
08.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 3 тур
Мирандес
0 : 0
01.09.2024
Сарагоса

Бургос - Сарагоса: обзор матча 15 сентября 2024

Бургос
15.09.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 5 тур
1 : 0
Матч завершен
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Сарагоса
90+3' Á. Sancris
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бургос - Сарагоса
Матч завершен
ГОЛ! 1:0! Álex Sancris
Пас отдал D. Ojeda
90' +3
90'
Желтая карточка
Самед Баждар
Замена
Борха Санчес ️️️️➡️️ Иньиго Кордоба
89'
Замена
D. Ojeda ️️️️➡️️ Курро Санчес
89'
Желтая карточка
Мигель Атьенса
87'
Желтая карточка
Ian Forns
86'
84'
Желтая карточка
Себастьян Коса
Желтая карточка
Фер Ниньо
83'
80'
Замена
Себастьян Коса ️️️️➡️️ Marc Aguado
80'
Замена
Самед Баждар ️️️️➡️️ Mario Soberón
Замена
Ian Forns ️️️️➡️️ Флориан Мигель
76'
Замена
Kevin Appin ️️️️➡️️ E. D. Espiau Hernandez
63'
63'
Замена
I. Azon ️️️️➡️️ Альберто Мари
63'
Замена
F. Serrano ️️️️➡️️ Тони Мойя
Замена
Фер Ниньо ️️️️➡️️ Иван Моранте
62'
53'
Замена
Серхио Бермехо ️️️️➡️️ Аду Арес
46'
Желтая карточка
Тони Мойя
Пенальти не реализован Курро Санчес
45' +2
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Ander Cantero
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
(К) ЦЗ
4
Anderson Arroyo
ЦЗ
23
Иван Моранте
ЦП
5
Мигель Атьенса
ЦП
11
Álex Sancris
ЦП
21
Иньиго Кордоба
ЛВ
16
Курро Санчес
ПВ
19
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
Сарагоса
13
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Бернарду Виталь
ЦЗ
24
Льюис Лопес
(К) ЦЗ
4
Dani Tasende
ЦЗ
19
Иван Калеро
ПЗ
21
Тони Мойя
ЦП
8
Marc Aguado
ЦП
20
Аду Арес
ПВ
22
Альберто Мари
ЦФ
7
Mario Soberón
ЦФ
33
Adrián Liso
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
Бургос
2
Лисандро Лопес
ЦЗ
32
Hugo Pascual
ЦЗ
6
Raúl Navarro
ЦЗ
38
Ian Forns
ЦЗ
20
Пипа
ПЗ
12
Kevin Appin
ЦП
14
David González
ЦП
10
Борха Санчес
ЛВ
22
Bruno Rodrigues
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
7
D. Ojeda
ЦФ
9
Фер Ниньо
ЦФ
Сарагоса
40
Carlos Calavia
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
12
Себастьян Коса
ЦЗ
10
Серхио Бермехо
ЦП
26
Гори
АП
11
Самед Баждар
ЦФ
9
I. Azon
ЦФ
14
F. Serrano
ЦФ
17
C. Nieto
ЦФ
29
Pau Sans
ЦФ
4-3-2-1
13
3
Мигель
18
4
27
Лопес
23
Моранте
5
Атьенса
11
21
Кордоба
16
Санчес
19
4-2-1-3
13
Пуссен
19
Калеро
24
Лопес
4
15
Виталь
21
Мойя
8
20
Арес
33
7
22
Мари
3
Мигель
38
38
3
Мигель
19
12
12
19
21
Кордоба
10
Санчес
10
Санчес
21
Кордоба
16
Санчес
7
7
16
Санчес
23
Моранте
9
Ниньо
9
Ниньо
23
Моранте
8
12
Коса
12
Коса
8
20
Арес
10
Бермехо
10
Бермехо
20
Арес
7
11
Баждар
11
Баждар
7
22
Мари
9
9
22
Мари
21
Мойя
14
14
21
Мойя
Остались в запасе
Бургос
Сарагоса
2
Лисандро Лопес
ЦЗ
32
Hugo Pascual
ЦЗ
6
Raúl Navarro
ЦЗ
20
Пипа
ПЗ
14
David González
ЦП
22
Bruno Rodrigues
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
40
Carlos Calavia
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
26
Гори
АП
17
C. Nieto
ЦФ
29
Pau Sans
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
Остались в запасе
2
Лисандро Лопес
ЦЗ
32
Hugo Pascual
ЦЗ
6
Raúl Navarro
ЦЗ
20
Пипа
ПЗ
14
David González
ЦП
22
Bruno Rodrigues
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
40
Carlos Calavia
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
26
Гори
АП
17
C. Nieto
ЦФ
29
Pau Sans
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
Статистика матча Бургос - Сарагоса
3
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
9
12
Офсайды
4
1
Количество передач
314
328
Сейвы
5
5
Точность передач %
77
75
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
6
9
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jose Luis Guzman Mansilla, Spain
Стадион:
Municipal El Plantio, Burgos
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
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