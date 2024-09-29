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Альмерия
Кастельон
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
12 сентября, 12:05
2
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
11 сентября, 16:08
2
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
4 сентября, 21:34
0
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
4 сентября, 19:19
3
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
11 августа, 17:00
9
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
12 сентября, 12:05
2
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
11 сентября, 16:08
2
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
4 сентября, 21:34
0
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
4 сентября, 19:19
3
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании
15 июля, 03:53
9
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
11 августа, 17:00
9
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
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Последние матчи
Все
Альмерия
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
1 : 0
08.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 3 тур
Альмерия
1 : 1
31.08.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
1 : 3
09.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 3 тур
Бургос
0 : 2
01.09.2024
Кастельон

Альмерия - Кастельон: обзор матча 16 сентября 2024

Альмерия
16.09.2024, понедельник, 21:30
Испания. Сегунда, 5 тур
2 : 5
Матч завершен
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Кастельон
72' Н. Меламед
81' Л. Суарес (П)
43' Р. Санчес
62' Т. ван дер Белт
69' J. de Miguel
76' И. Суэро
83' J. de Miguel
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Альмерия - Кастельон
Матч завершен
85'
Желтая карточка
Томас ван дер Белт
83'
ГОЛ! 2:5! Jesús de Miguel
Пас отдал Даниэль Вильяэрмоса
ГОЛ с пенальти! 2:4! Луис Суарес
81'
79'
Замена
Даниэль Вильяэрмоса ️️️️➡️️ Oscar Gil
Замена
Марко Милованович ️️️️➡️️ Серхио Аррибас
77'
Замена
Бруну Ланга ️️️️➡️️ Алехандро Сентельес
77'
76'
ГОЛ! 1:4! Исраэль Суэро
ГОЛ! 1:3! Нико Меламед
Пас отдал Арнау Пучмаль
72'
71'
Замена
A. Jimenez ️️️️➡️️ Sergio Moyita
71'
Замена
Исраэль Суэро ️️️️➡️️ Матс Сентьенс
69'
ГОЛ! 0:3! Jesús de Miguel
66'
Желтая карточка
Дайиро Хирино
Замена
Гонсало Мелеро ️️️️➡️️ Эдгар Гонсалес
63'
Замена
Арнау Пучмаль ️️️️➡️️ Лукас Робертоне
63'
Замена
Дьон Лопи ️️️️➡️️ Рашад Феттал
63'
62'
ГОЛ! 0:2! Томас ван дер Белт
Пас отдал Матс Сентьенс
59'
Замена
Йетро Виллемс ️️️️➡️️ J. Vertrouwd
43'
ГОЛ! 0:1! Рауль Санчес
Пас отдал Матс Сентьенс
40'
Желтая карточка
J. Vertrouwd
17'
Желтая карточка
Oscar Gil
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Луиш Максимиану
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
4
Кайки
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
3
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Лукас Робертоне
(К) ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
11
Серхио Аррибас
ПВ
28
Рашад Феттал
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Кастельон
1
Gonzalo Crettaz
ВР
33
J. Vertrouwd
ЦЗ
14
Oscar Gil
(К) ЦЗ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
6
Томас ван дер Белт
ОП
20
Матс Сентьенс
ЦП
10
Рауль Санчес
ЛВ
11
Douglas Aurélio
ЦФ
8
Kenneth Obinna Mamah
ЦФ
7
Sergio Moyita
ЦФ
9
Jesús de Miguel
ЦФ
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
31
Bruno Alemán
ВР
24
Бруну Ланга
ЛЗ
16
Александар Радованович
ЦЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
6
Дьон Лопи
ОП
2
Арнау Пучмаль
ЦП
8
Гонсало Мелеро
ЦП
15
Иддрису Баба
ЦП
27
Гуи Гедеш
ЦП
30
Valen Gómez
ЦФ
19
Марко Милованович
ЦФ
Кастельон
13
Амир Абедзаде
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
27
José Albert
ЦЗ
23
Josep Calavera
ЦП
19
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
4
Исраэль Суэро
АП
46
Pere Marco
ЦФ
12
Давид Флакус-Босиль
ЦФ
30
Brian Schwake
ЦФ
16
Brian Cipenga
ЦФ
5
A. Jimenez
ЦФ
21
Álex Calatrava
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Максимиану
4
Кайки
21
Чуми
3
Гонсалес
20
Сентельес
18
Пубиль
5
Робертоне
10
Меламед
11
Аррибас
9
Суарес
28
Феттал
3-1-1-1-4
1
33
14
22
Хирино
6
ван дер Белт
20
Сентьенс
10
Санчес
9
7
8
11
20
Сентельес
24
Ланга
24
Ланга
20
Сентельес
28
Феттал
6
Лопи
6
Лопи
28
Феттал
5
Робертоне
2
Пучмаль
2
Пучмаль
5
Робертоне
3
Гонсалес
8
Мелеро
8
Мелеро
3
Гонсалес
11
Аррибас
19
Милованович
19
Милованович
11
Аррибас
33
15
Виллемс
15
Виллемс
33
14
19
Вильяэрмоса
19
Вильяэрмоса
14
20
Сентьенс
4
Суэро
4
Суэро
20
Сентьенс
7
5
5
7
Остались в запасе
Альмерия
Кастельон
13
Фернандо Мартинес
ВР
31
Bruno Alemán
ВР
16
Александар Радованович
ЦЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
15
Иддрису Баба
ЦП
27
Гуи Гедеш
ЦП
30
Valen Gómez
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
13
Амир Абедзаде
ВР
27
José Albert
ЦЗ
23
Josep Calavera
ЦП
46
Pere Marco
ЦФ
12
Давид Флакус-Босиль
ЦФ
30
Brian Schwake
ЦФ
16
Brian Cipenga
ЦФ
21
Álex Calatrava
ЦФ
Остались в запасе
13
Фернандо Мартинес
ВР
31
Bruno Alemán
ВР
16
Александар Радованович
ЦЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
15
Иддрису Баба
ЦП
27
Гуи Гедеш
ЦП
30
Valen Gómez
ЦФ
Остались в запасе
13
Амир Абедзаде
ВР
27
José Albert
ЦЗ
23
Josep Calavera
ЦП
46
Pere Marco
ЦФ
12
Давид Флакус-Босиль
ЦФ
30
Brian Schwake
ЦФ
16
Brian Cipenga
ЦФ
21
Álex Calatrava
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Альмерия - Кастельон
4
Всего ударов по воротам
20
11
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
17
Офсайды
2
2
Количество передач
378
394
Сейвы
2
5
Точность передач %
73
73
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
8
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Miguel Gonzalez Diaz, Spain
Стадион:
Медитерранео
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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