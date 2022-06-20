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Тенерифе
Расинг
«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
12 сентября, 14:52
1
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
11 сентября, 16:32
3
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
31 июля, 13:40
1
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
18 июля, 13:18
2
«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
20 июня 2022, 07:15
0
«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
12 сентября, 14:52
1
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
11 сентября, 16:32
3
«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
20 июня 2022, 07:15
0
Кубок Испании. «Атлетик» победил «Тенерифе» в серии пенальти, в матче шесть голов и два удаления
29 января 2020, 01:50
1
«Ганновер» – в годовщину смерти Энке: «Память – это благодарность сердца»
10 ноября 2017, 18:06
4
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
31 июля, 13:40
1
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
18 июля, 13:18
2
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
5 марта 2022, 08:33
0
Marca: Лука Зидан будет выступать за сборную Алжира
25 апреля 2020, 00:59
3
Лука Зидан: «Уход из «Реала» пойдет мне на пользу»
12 июля 2019, 09:18
1
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Тенерифе
Расинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
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2 : 1
29.09.2024
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Тенерифе
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22.09.2024
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14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Эйбар
1 : 0
14.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 4 тур
Тенерифе
0 : 1
06.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
2 : 2
31.08.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 4 тур
Тенерифе
0 : 1
06.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 3 тур
Реал Ов
1 : 3
30.08.2024
Расинг

Тенерифе - Расинг: обзор матча 06 сентября 2024

Тенерифе
06.09.2024, пятница, 22:00
Испания. Сегунда, 4 тур
0 : 1
Матч завершен
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Расинг
64' Х. Карлос Арана
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Тенерифе - Расинг
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Хуан Карлос Арана
89'
Замена
Íñigo Sáinz-Maza ️️️️➡️️ Лаго Жуниор
88'
Замена
P. Moreno ️️️️➡️️ Иньиго Висенте
85'
Вторая желтая
Сауль Гарсия
Замена
Yanis Senhadji ️️️️➡️️ Серхио Гонсалес
84'
83'
Желтая карточка
Унаи Венцедор
Желтая карточка
Jeremy Mellot
80'
77'
Замена
Suleiman Camara ️️️️➡️️ Андрес Мартин
Замена
José León ️️️️➡️️ Rubén
72'
Замена
Teto ️️️️➡️️ Вальдо Рубио
72'
Желтая карточка
Энрик Гальего
68'
64'
ГОЛ! 0:1! Хуан Карлос Арана
Пас отдал Андрес Мартин
61'
Замена
Хуан Карлос Арана ️️️️➡️️ Хон Каррикабуру
Замена
Энрик Гальего ️️️️➡️️ Анхель
60'
Замена
Алехандро Кантеро ️️️️➡️️ Майкель Меса
60'
46'
Замена
Лаго Жуниор ️️️️➡️️ Пабло Родригес
Желтая карточка
David Rodríguez Ramos
45' +1
41'
Желтая карточка
Сауль Гарсия
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
1
Salvi
ВР
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
5
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
8
Youssouf Diarra
ЦП
11
Луисми Крус
АП
20
Майкель Меса
АП
17
Вальдо Рубио
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
2
David Rodríguez Ramos
ЦФ
12
Rubén
ЦФ
23
Juande Rivas
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Расинг
13
Хокин Эскьета
ВР
3
Сауль Гарсия
ЦЗ
24
Франсиско Монтеро
ЦЗ
18
Ману Эрнандо
ЦЗ
17
Клеман Мишелен
ПЗ
8
Ариц Альдасоро
(К) ЦП
21
Унаи Венцедор
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
22
Пабло Родригес
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Тенерифе
13
Tomeu Nadal
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
77
Алекс Корредера
ЦП
21
Teto
ЦП
28
Dylan Perera Plasencia
ЦП
15
Янн Бодигер
ЦП
19
Алехандро Кантеро
ЛВ
14
Адриан Герреро
ЛВ
27
Alassán Gutiérrez
ЦФ
4
José León
ЦФ
34
Yanis Senhadji
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
Расинг
1
Микель Парера
ВР
5
Хави Кастро
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
20
Suleiman Camara
ЦП
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
15
Marco Sangalli
ЦП
12
Магуэтт Гуйе
АП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
4
P. Moreno
ЦФ
9
Хуан Карлос Арана
ЦФ
2-1-3-4
1
22
5
Гонсалес
8
17
Рубио
20
Меса
11
Крус
9
Анхель
23
12
2
4-2-1-3
13
Эскьета
17
Мишелен
24
Монтеро
18
Эрнандо
3
Гарсия
8
Альдасоро
21
Венцедор
10
Висенте
11
Мартин
22
Родригес
19
Каррикабуру
17
Рубио
21
21
17
Рубио
20
Меса
19
Кантеро
19
Кантеро
20
Меса
12
4
4
12
5
Гонсалес
34
34
5
Гонсалес
9
Анхель
18
Гальего
18
Гальего
9
Анхель
11
Мартин
20
20
11
Мартин
Лаго Жуниор
6
6
Лаго Жуниор
22
Родригес
7
Лаго Жуниор
7
Лаго Жуниор
22
Родригес
10
Висенте
4
4
10
Висенте
19
Каррикабуру
9
Арана
9
Арана
19
Каррикабуру
Остались в запасе
Тенерифе
Расинг
13
Tomeu Nadal
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
77
Алекс Корредера
ЦП
28
Dylan Perera Plasencia
ЦП
15
Янн Бодигер
ЦП
14
Адриан Герреро
ЛВ
27
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
1
Микель Парера
ВР
5
Хави Кастро
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
15
Marco Sangalli
ЦП
12
Магуэтт Гуйе
АП
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Остались в запасе
13
Tomeu Nadal
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
77
Алекс Корредера
ЦП
28
Dylan Perera Plasencia
ЦП
15
Янн Бодигер
ЦП
14
Адриан Герреро
ЛВ
27
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
5
Хави Кастро
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
15
Marco Sangalli
ЦП
12
Магуэтт Гуйе
АП
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Статистика матча Тенерифе - Расинг
3
1
3
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
19
15
Офсайды
8
2
Количество передач
461
365
Сейвы
1
4
Точность передач %
79
78
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
8
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Информация о матче
Главный судья:
Iosu Galech Apezteguia, Spain
Стадион:
Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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