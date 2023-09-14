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Сарагоса
Эльче
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
14 сентября 2023, 20:20
0
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
12 августа 2023, 16:13
0
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
4 июля 2023, 23:59
2
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
5 июня 2023, 07:47
0
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
4 апреля 2023, 17:30
0
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
14 сентября 2023, 20:20
0
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
12 августа 2023, 16:13
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
«Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Франкесом
23 декабря 2021, 19:31
0
Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»
26 мая 2020, 00:50
5
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
4 июля 2023, 23:59
2
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
5 июня 2023, 07:47
0
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
4 апреля 2023, 17:30
0
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
2 апреля 2023, 21:35
8
Примера. «Барселона» разгромила «Эльче» (4:0) и лидирует с 15-очковым отрывом
1 апреля 2023, 23:51
0
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Последние матчи
Все
Сарагоса
Эльче
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
3 : 0
08.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 3 тур
Мирандес
0 : 0
01.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
3 : 0
08.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльче
3 : 1
02.09.2024
Кордоба

Сарагоса - Эльче: обзор матча 08 сентября 2024

Сарагоса
08.09.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 4 тур
3 : 0
Матч завершен
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Эльче
37' M. Soberón
68' M. Soberón
84' F. Serrano
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сарагоса - Эльче
Матч завершен
ГОЛ! 3:0! F. Serrano
Пас отдал Adrián Liso
84'
83'
Желтая карточка
Марио Гаспар
83'
Желтая карточка
Николас Фернандес Меркау
80'
Замена
Эльбасан Рашани ️️️️➡️️ Бамбо Диаби
77'
Желтая карточка
Сори Каба
Замена
Marcos Luna ️️️️➡️️ Mario Soberón
74'
Замена
Аду Арес ️️️️➡️️ Кейди Баре
74'
72'
Замена
Сори Каба ️️️️➡️️ Агустин Альварес
ГОЛ! 2:0! Mario Soberón
Пас отдал Иван Калеро
68'
Замена
I. Azon ️️️️➡️️ Альберто Мари
66'
Замена
F. Serrano ️️️️➡️️ Серхио Бермехо
66'
63'
Замена
Джон Четауя ️️️️➡️️ Gerard Hernández
63'
Замена
Давид Аффенгрубер ️️️️➡️️ Álvaro Núñez
63'
Замена
Марио Гаспар ️️️️➡️️ Matia Barzic
Замена
Тони Мойя ️️️️➡️️ Marc Aguado
57'
54'
Красная карточка
Оскар Плано
Желтая карточка
Mario Soberón
45'
ГОЛ! 1:0! Mario Soberón
37'
31'
Желтая карточка
Álvaro Núñez
29'
Желтая карточка
Хосан
11'
Желтая карточка
Бамбо Диаби
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Гаэтан Пуссен
ВР
15
Бернарду Виталь
ЦЗ
4
Dani Tasende
ЦЗ
24
Льюис Лопес
(К) ЦЗ
19
Иван Калеро
ПЗ
6
Кейди Баре
ЦП
10
Серхио Бермехо
ЦП
8
Marc Aguado
ЦП
22
Альберто Мари
ЦФ
7
Mario Soberón
ЦФ
33
Adrián Liso
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
Эльче
13
Матиас Дитуро
ВР
10
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
15
Álvaro Núñez
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
26
Matia Barzic
ЦЗ
31
Gerard Hernández
ЦП
21
Николас Кастро
АП
7
Оскар Плано
ПВ
17
Хосан
(К) ПВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Сарагоса
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
1
Cristian Álvarez
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
3
Jair Amador
ЦЗ
12
Себастьян Коса
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
21
Тони Мойя
ЦП
26
Гори
АП
20
Аду Арес
ПВ
9
I. Azon
ЦФ
14
F. Serrano
ЦФ
29
Pau Sans
ЦФ
Эльче
1
Мигель Сан Роман
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
30
Родриго Мендоса
ЦП
5
Джон Четауя
ЦП
11
Эльбасан Рашани
ЛВ
20
Cristian Salvador
ЦФ
19
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
18
Сори Каба
ЦФ
4-3-3
13
Пуссен
15
Виталь
4
24
Лопес
19
Калеро
6
Баре
10
Бермехо
8
33
7
22
Мари
3-2-1-3-1
13
Дитуро
15
12
Салинас
26
4
Диаби
10
Фернандес Меркау
31
17
Хосан
21
Кастро
7
Плано
9
Альварес
7
2
2
7
8
21
Мойя
21
Мойя
8
6
Баре
20
Арес
20
Арес
6
Баре
22
Мари
9
9
22
Мари
10
Бермехо
14
14
10
Бермехо
15
22
Аффенгрубер
22
Аффенгрубер
15
26
2
Гаспар
2
Гаспар
26
31
5
Четауя
5
Четауя
31
4
Диаби
11
Рашани
11
Рашани
4
Диаби
9
Альварес
18
Каба
18
Каба
9
Альварес
Остались в запасе
Сарагоса
Эльче
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
1
Cristian Álvarez
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
3
Jair Amador
ЦЗ
12
Себастьян Коса
ЦЗ
26
Гори
АП
29
Pau Sans
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
1
Мигель Сан Роман
ВР
30
Родриго Мендоса
ЦП
20
Cristian Salvador
ЦФ
19
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
1
Cristian Álvarez
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
3
Jair Amador
ЦЗ
12
Себастьян Коса
ЦЗ
26
Гори
АП
29
Pau Sans
ЦФ
Остались в запасе
1
Мигель Сан Роман
ВР
30
Родриго Мендоса
ЦП
20
Cristian Salvador
ЦФ
19
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Сарагоса - Эльче
1
1
7
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
7
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
14
Офсайды
2
0
Количество передач
305
439
Сейвы
3
5
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
12
1
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ruben Avalos Barrera, Spain
Стадион:
La Romareda, Saragossa
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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