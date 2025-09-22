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Гранада
Депортиво
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
30 сентября, 23:00
5
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
30 сентября, 17:50
40
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
23 сентября, 21:35
4
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
22 сентября, 11:55
25
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
21 сентября, 15:15
7
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
30 сентября, 23:00
5
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
30 сентября, 17:50
40
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
23 сентября, 21:35
4
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
22 сентября, 11:55
25
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
21 сентября, 15:15
7
Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
9 июня, 22:01
4
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
«Барселона» повторила рекорд Примеры 29-летней давности
29 мая 2023, 09:09
0
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
«Барселона» побила рекорд «Атлетико» и «Депортиво»
13 марта 2023, 09:27
2
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Гранада
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Испания. Сегунда, 7 тур
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2 : 2
29.09.2024
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Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 4 тур
Гранада
1 : 1
07.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 3 тур
Гранада
1 : 3
30.08.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
2 : 0
13.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 4 тур
Гранада
1 : 1
07.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 3 тур
Депортиво
1 : 0
01.09.2024
Расинг де Феррол

Гранада - Депортиво: обзор матча 07 сентября 2024

Гранада
07.09.2024, суббота, 17:15
Испания. Сегунда, 4 тур
1 : 1
Матч завершен
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Депортиво
17' П. Мартинес (АГ)
48' Лукас
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Гранада - Депортиво
Матч завершен
90' +4
Замена
Оменуке Мфулу ️️️️➡️️ Лукас
88'
Замена
Кристиан Эррера ️️️️➡️️ Марио Сориано
88'
Замена
Алейш Петха ️️️️➡️️ Peke
Замена
Гонсало Вильяр ️️️️➡️️ Мануэль Тригерос
83'
79'
Замена
Juan Gauto ️️️️➡️️ David Mella
Замена
Лукас Бойе ️️️️➡️️ Шон Вайссман
74'
Замена
Рубен Санчес ️️️️➡️️ Рикард Санчес
74'
Желтая карточка
Рикард Санчес
70'
Замена
Тео Корбяну ️️️️➡️️ Pablo Sáenz
64'
64'
Замена
Мохамед Булдини ️️️️➡️️ Барберо
Замена
Пабло Инсуа ️️️️➡️️ Loïc Williams
64'
Желтая карточка
Pablo Sáenz
60'
48'
ГОЛ! 1:1! Лукас
Пас отдал Peke
Желтая карточка
Loïc Williams
32'
ГОЛ в свои ворота! 1:0! Пабло Мартинес
17'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Марк Мартинес
ВР
15
Карлос Нева
(К) ЛЗ
14
Игнаси Микел
ЦЗ
4
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Рикард Санчес
ЦЗ
24
Loïc Williams
ЦЗ
23
Мануэль Тригерос
ЦП
20
Серхио Руис
ЦП
19
Рейньер
АП
9
Шон Вайссман
ЦФ
22
Pablo Sáenz
ЦФ
Депортиво
25
Элтон Лейте
ВР
15
Pablo Vázquez
ЦЗ
4
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
8
Diego Villares
ЦП
10
Peke
ЦП
17
David Mella
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
20
Хосе Анхель Хурадо
ЦП
28
Лукас
(К) ЦФ
9
Барберо
ЦФ
Гранада
29
Fran Árbol
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
5
Пабло Инсуа
ЦЗ
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
8
Гонсало Вильяр
ЦП
18
Камил Йозвяк
ЦФ
26
Sergio Rodelas
ЦФ
27
Serigne Faye
ЦФ
17
Тео Корбяну
ЦФ
7
Лукас Бойе
ЦФ
30
Siren Diao
ЦФ
Депортиво
1
Germán Parreño
ВР
5
Dani Barcia
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
6
Алейш Петха
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
22
Уго Рама
АП
11
David Álvarez
ЦФ
14
Кристиан Эррера
ЦФ
19
J. Sanchez
ЦФ
24
Мохамед Булдини
ЦФ
16
Juan Gauto
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Мартинес
4
Рубио
12
Санчес
24
15
Нева
14
Микел
23
Тригерос
20
Руис
19
Рейньер
22
9
Вайссман
3-5-2
25
Лейте
23
Наварро
4
Мартинес
15
8
17
21
Сориано
20
Хурадо
10
9
Барберо
28
Лукас
24
5
Инсуа
5
Инсуа
24
12
Санчес
2
Санчес
2
Санчес
12
Санчес
23
Тригерос
8
Вильяр
8
Вильяр
23
Тригерос
22
17
Корбяну
17
Корбяну
22
9
Вайссман
7
Бойе
7
Бойе
9
Вайссман
10
6
Петха
6
Петха
10
28
Лукас
12
Мфулу
12
Мфулу
28
Лукас
21
Сориано
14
Эррера
14
Эррера
21
Сориано
9
Барберо
24
Булдини
24
Булдини
9
Барберо
17
16
16
17
Остались в запасе
Гранада
Депортиво
29
Fran Árbol
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
18
Камил Йозвяк
ЦФ
26
Sergio Rodelas
ЦФ
27
Serigne Faye
ЦФ
30
Siren Diao
ЦФ
1
Germán Parreño
ВР
5
Dani Barcia
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
22
Уго Рама
АП
11
David Álvarez
ЦФ
19
J. Sanchez
ЦФ
Остались в запасе
29
Fran Árbol
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
18
Камил Йозвяк
ЦФ
26
Sergio Rodelas
ЦФ
27
Serigne Faye
ЦФ
30
Siren Diao
ЦФ
Остались в запасе
1
Germán Parreño
ВР
5
Dani Barcia
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
22
Уго Рама
АП
11
David Álvarez
ЦФ
19
J. Sanchez
ЦФ
Статистика матча Гранада - Депортиво
3
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
9
Офсайды
3
7
Количество передач
437
441
Сейвы
3
2
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
3
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Информация о матче
Главный судья:
German Cid Camacho, Spain
Стадион:
Лос Карменес
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
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