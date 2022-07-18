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Уэска
Бургос
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
18 июля 2022, 19:52
0
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
20 мая 2022, 11:11
0
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
10 февраля 2022, 17:21
0
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
29 января 2022, 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
27 января 2022, 09:26
1
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
18 июля 2022, 19:52
0
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
20 мая 2022, 11:11
0
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
10 февраля 2022, 17:21
0
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
29 января 2022, 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
27 января 2022, 09:26
1
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Все
Уэска
Бургос
Испания. Сегунда, 7 тур
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2 : 2
29.09.2024
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1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
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4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
0 : 1
07.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 3 тур
Гранада
1 : 3
30.08.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
0 : 1
07.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 3 тур
Бургос
0 : 2
01.09.2024
Кастельон

Уэска - Бургос: обзор матча 07 сентября 2024

Уэска
07.09.2024, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 4 тур
0 : 1
Матч завершен
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Бургос
77' И. Кордоба
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Уэска - Бургос
Матч завершен
90' +7
Желтая карточка
Raúl Navarro
Желтая карточка
Жерард Валентин
90' +3
Желтая карточка
Rubén Pulido
90' +2
Желтая карточка
P. Soko
90' +1
84'
Замена
Пипа ️️️️➡️️ Иван Моранте
77'
ГОЛ! 0:1! Иньиго Кордоба
71'
Замена
D. Ojeda ️️️️➡️️ Флориан Мигель
63'
Замена
Фер Ниньо ️️️️➡️️ E. D. Espiau Hernandez
63'
Замена
Лисандро Лопес ️️️️➡️️ Давид Лопес
59'
Желтая карточка
Флориан Мигель
Замена
Hugo Vallejo ️️️️➡️️ Серхио Энрих
55'
Красная карточка
Ignasi Vilarrasa
52'
Желтая карточка
Тони Абад
47'
Замена
J. Mier ️️️️➡️️ Жереми Бласко
46'
Замена
Жерард Валентин ️️️️➡️️ Javier Pérez Mateo
46'
Желтая карточка
Javier Pérez Mateo
33'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэска
15
Жереми Бласко
ЦЗ
14
Хорхе Пулидо
(К) ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
23
Oscar Sielva
ЦП
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
20
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
19
P. Soko
ЦФ
4
Rubén Pulido
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Бургос
13
Ander Cantero
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
4
Anderson Arroyo
ЦЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
(К) ЦЗ
5
Мигель Атьенса
ЦП
11
Álex Sancris
ЦП
23
Иван Моранте
ЦП
21
Иньиго Кордоба
ЛВ
16
Курро Санчес
ПВ
19
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
Уэска
30
Adrián Pereda
ВР
1
Хуан Перес
ВР
26
Hugo Anglada
ЦЗ
18
Diego González
ЦЗ
22
Iker Kortajarena
ЦП
27
Javier Hernández
ЦП
3
Жорди Мартин
ЛВ
7
Жерард Валентин
ПВ
6
J. Mier
ЦФ
32
Marc Torra
ЦФ
10
Hugo Vallejo
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Бургос
6
Raúl Navarro
ЦЗ
38
Ian Forns
ЦЗ
2
Лисандро Лопес
ЦЗ
32
Hugo Pascual
ЦЗ
20
Пипа
ПЗ
17
Javi López-Pinto
ЦП
14
David González
ЦП
10
Борха Санчес
ЛВ
7
D. Ojeda
ЦФ
22
Bruno Rodrigues
ЦФ
9
Фер Ниньо
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
3-2-5
15
Бласко
14
Пулидо
2
Абад
23
8
19
9
Энрих
11
Муньос
4
13
4-3-2-1
13
4
27
Лопес
18
3
Мигель
5
Атьенса
11
23
Моранте
16
Санчес
21
Кордоба
19
8
7
Валентин
7
Валентин
8
15
Бласко
6
6
15
Бласко
9
Энрих
10
10
9
Энрих
27
Лопес
2
Лопес
2
Лопес
27
Лопес
23
Моранте
20
Пипа
20
Пипа
23
Моранте
3
Мигель
7
7
3
Мигель
19
9
Ниньо
9
Ниньо
19
Остались в запасе
Уэска
Бургос
30
Adrián Pereda
ВР
1
Хуан Перес
ВР
26
Hugo Anglada
ЦЗ
18
Diego González
ЦЗ
22
Iker Kortajarena
ЦП
27
Javier Hernández
ЦП
3
Жорди Мартин
ЛВ
32
Marc Torra
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
6
Raúl Navarro
ЦЗ
38
Ian Forns
ЦЗ
32
Hugo Pascual
ЦЗ
17
Javi López-Pinto
ЦП
14
David González
ЦП
10
Борха Санчес
ЛВ
22
Bruno Rodrigues
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
30
Adrián Pereda
ВР
1
Хуан Перес
ВР
26
Hugo Anglada
ЦЗ
18
Diego González
ЦЗ
22
Iker Kortajarena
ЦП
27
Javier Hernández
ЦП
3
Жорди Мартин
ЛВ
32
Marc Torra
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Остались в запасе
6
Raúl Navarro
ЦЗ
38
Ian Forns
ЦЗ
32
Hugo Pascual
ЦЗ
17
Javi López-Pinto
ЦП
14
David González
ЦП
10
Борха Санчес
ЛВ
22
Bruno Rodrigues
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Уэска - Бургос
5
1
2
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
9
Офсайды
0
2
Количество передач
377
510
Сейвы
4
1
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jose Antonio Sanchez Villalobos, Spain
Стадион:
El Alcoraz, Huesca
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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