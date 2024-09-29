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Эльденсе
Альмерия
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
12 сентября, 12:05
2
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
11 сентября, 16:08
2
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
4 сентября, 21:34
0
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
4 сентября, 19:19
3
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании
15 июля, 03:53
9
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
12 сентября, 12:05
2
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
11 сентября, 16:08
2
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
4 сентября, 21:34
0
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
4 сентября, 19:19
3
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании
15 июля, 03:53
9
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Последние матчи
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Эльденсе
Альмерия
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
1 : 0
08.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
1 : 2
01.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
1 : 0
08.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 3 тур
Альмерия
1 : 1
31.08.2024
Спортинг

Эльденсе - Альмерия: обзор матча 08 сентября 2024

Эльденсе
08.09.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 4 тур
1 : 0
Матч завершен
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Альмерия
82' Х. Ортуньо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эльденсе - Альмерия
Матч завершен
90' +9
Желтая карточка
Марк Пубиль
Замена
Виктор Гарсия ️️️️➡️️ Серхио Ортуньо
90' +1
87'
Замена
Рашад Феттал ️️️️➡️️ Лукас Робертоне
87'
Замена
Марко Милованович ️️️️➡️️ Кайки
ГОЛ! 1:0! Хуанто Ортуньо
Пас отдал Серхио Ортуньо
82'
Замена
I. Martos ️️️️➡️️ Начо Кинтана
79'
Замена
Иван Чапела ️️️️➡️️ Джоэль Хоркера
79'
78'
Замена
Гонсало Мелеро ️️️️➡️️ Лео Баптистао
78'
Замена
Арнау Пучмаль ️️️️➡️️ Серхио Аррибас
Замена
Хуанто Ортуньо ️️️️➡️️ Алан Годой
67'
Замена
Виктор Камараса ️️️️➡️️ C. Montes
67'
53'
Желтая карточка
Серхио Аррибас
Желтая карточка
Алан Годой
45' +1
24'
Желтая карточка
Дьон Лопи
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Серхио Ортуньо
(К) ЦП
10
C. Montes
ЦП
9
Начо Кинтана
АП
23
Марк Матеу
ЛВ
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
29
Алан Годой
ЦФ
5
Íñigo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Альмерия
1
Луиш Максимиану
ВР
21
Чуми
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
4
Кайки
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
6
Дьон Лопи
ОП
5
Лукас Робертоне
(К) ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Эльденсе
1
Дани Мартин
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
16
Youness Lachhab
ЦП
18
Unai Ropero
ЦП
7
Simo Bouzaidi
ЦФ
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
20
Иван Чапела
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
16
Александар Радованович
ЦЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
15
Иддрису Баба
ЦП
2
Арнау Пучмаль
ЦП
8
Гонсало Мелеро
ЦП
19
Марко Милованович
ЦФ
28
Рашад Феттал
ЦФ
30
Valen Gómez
ЦФ
2-1-2-3-2
13
4
Думич
15
Гамес
24
Тимор
8
Ортуньо
10
19
Хоркера
9
Кинтана
23
Матеу
5
29
Годой
4-1-1-2-2
1
Максимиану
18
Пубиль
20
Сентельес
4
Кайки
21
Чуми
6
Лопи
5
Робертоне
11
Аррибас
10
Меламед
12
Баптистао
9
Суарес
10
6
Камараса
6
Камараса
10
8
Ортуньо
17
Гарсия
17
Гарсия
8
Ортуньо
19
Хоркера
20
Чапела
20
Чапела
19
Хоркера
9
Кинтана
3
3
9
Кинтана
29
Годой
11
Ортуньо
11
Ортуньо
29
Годой
11
Аррибас
2
Пучмаль
2
Пучмаль
11
Аррибас
12
Баптистао
8
Мелеро
8
Мелеро
12
Баптистао
4
Кайки
19
Милованович
19
Милованович
4
Кайки
5
Робертоне
28
Феттал
28
Феттал
5
Робертоне
Остались в запасе
Эльденсе
Альмерия
1
Дани Мартин
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
16
Youness Lachhab
ЦП
18
Unai Ropero
ЦП
7
Simo Bouzaidi
ЦФ
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
13
Фернандо Мартинес
ВР
16
Александар Радованович
ЦЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
15
Иддрису Баба
ЦП
30
Valen Gómez
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
16
Youness Lachhab
ЦП
18
Unai Ropero
ЦП
7
Simo Bouzaidi
ЦФ
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
Остались в запасе
13
Фернандо Мартинес
ВР
16
Александар Радованович
ЦЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
15
Иддрису Баба
ЦП
30
Valen Gómez
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Эльденсе - Альмерия
1
3
Всего ударов по воротам
7
10
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
45
55
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
17
11
Офсайды
3
3
Количество передач
274
340
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Muniz Munoz, Spain
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
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