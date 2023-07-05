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Расинг де Феррол
Мирандес
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
5 июля 2023, 13:53
0
Кубок Испании. «Мирандес» уступил «Реал Сосьедаду», прервав 12-матчевую беспроигрышную серию
14 февраля 2020, 00:59
0
Игрок «Мирандеса» Матеус забил гол в четвертом матче против команды Примеры подряд
13 февраля 2020, 23:59
2
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
5 июля 2023, 13:53
0
Кубок Испании. «Мирандес» уступил «Реал Сосьедаду», прервав 12-матчевую беспроигрышную серию
14 февраля 2020, 00:59
0
Игрок «Мирандеса» Матеус забил гол в четвертом матче против команды Примеры подряд
13 февраля 2020, 23:59
2
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Последние матчи
Все
Расинг де Феррол
Мирандес
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 4 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
08.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 3 тур
Депортиво
1 : 0
01.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 4 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
08.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 3 тур
Мирандес
0 : 0
01.09.2024
Сарагоса

Расинг де Феррол - Мирандес: обзор матча 08 сентября 2024

Расинг де Феррол
08.09.2024, воскресенье, 15:00
Испания. Сегунда, 4 тур
0 : 0
Матч завершен
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Мирандес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Расинг де Феррол - Мирандес
Матч завершен
90'
Замена
Альберто Дадье ️️️️➡️️ Jon Gorrotxategi
Замена
️️️️➡️️ Налдо
87'
Замена
Ману Вальехо ️️️️➡️️ Бебе
83'
75'
Замена
Виктор Парада ️️️️➡️️ Julio Alonso
75'
Замена
Santiago Homenchenko ️️️️➡️️ M. Lachuer
75'
Замена
Андер Мартин ️️️️➡️️ Alberto Reina Campos
Замена
Альваро Хименес ️️️️➡️️ Eneko Jauregi
64'
53'
Желтая карточка
Пабло Томео
52'
Желтая карточка
Juan Gutierrez Martinez
51'
Желтая карточка
Хоэль Рока
Желтая карточка
A. Puric
25'
14'
Желтая карточка
M. Lachuer
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
25
Хесус Руис
ВР
5
Налдо
ЦЗ
4
A. Puric
ЦЗ
18
Brais Martínez
(К) ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
17
Josué Dorrio
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
24
Luis Perea
ЦП
12
Бебе
ЛВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
9
Eneko Jauregi
ЦФ
Мирандес
13
Рауль Фернандес
ВР
2
Hugo Rincón
ЦЗ
3
Julio Alonso
ЦЗ
5
Тачи
(К) ЦЗ
22
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
15
Пабло Томео
ЦП
10
Alberto Reina Campos
ЦП
6
Jon Gorrotxategi
ЦП
27
Хоэль Рока
ЛВ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
19
M. Lachuer
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Расинг де Феррол
13
Йоель Родригес
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
21
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
3
Робер
ПЗ
26
David Carballo
ЦП
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦП
19
Ману Вальехо
ЛВ
7
Christian Borrego
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
4
Унаи Эгилус
ЦЗ
26
Aboubacar Bassinga
ЦП
8
Santiago Homenchenko
ЦП
28
Альберто Дадье
ПВ
20
Андер Мартин
ПВ
11
Alex Calvo
ЦФ
17
Urko Izeta
ЦФ
4-3-1-2
25
Руис
5
Налдо
4
18
2
Дельмас
17
6
Санц
24
12
Бебе
9
10
Сене
4-3-1-2
13
Фернандес
3
5
Тачи
22
2
15
Томео
10
6
27
Рока
19
9
Паничелли
12
Бебе
19
Вальехо
19
Вальехо
12
Бебе
9
20
Хименес
20
Хименес
9
3
33
Парада
33
Парада
3
19
8
8
19
6
28
Дадье
28
Дадье
6
10
20
Мартин
20
Мартин
10
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Мирандес
13
Йоель Родригес
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
21
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
3
Робер
ПЗ
26
David Carballo
ЦП
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦП
7
Christian Borrego
ЦФ
1
Луис Лопес
ВР
4
Унаи Эгилус
ЦЗ
26
Aboubacar Bassinga
ЦП
11
Alex Calvo
ЦФ
17
Urko Izeta
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
21
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
3
Робер
ПЗ
26
David Carballo
ЦП
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦП
7
Christian Borrego
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
4
Унаи Эгилус
ЦЗ
26
Aboubacar Bassinga
ЦП
11
Alex Calvo
ЦФ
17
Urko Izeta
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Статистика матча Расинг де Феррол - Мирандес
1
4
Всего ударов по воротам
11
11
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
13
Офсайды
1
2
Количество передач
453
339
Сейвы
5
1
Точность передач %
80
75
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Sanchez Lopez, Spain
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
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