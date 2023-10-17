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Кордоба
Малага
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
5 сентября, 12:48
9
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
14 июля, 22:26
6
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
23 июня, 12:33
0
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
9 января, 08:09
1
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
5 сентября, 12:48
9
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
14 июля, 22:26
6
В Испании погиб 18-летний футболист: подробности трагедии
17 октября 2023, 21:47
0
Кубок Испании. «Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона «Алькояно»
21 января 2021, 01:30
8
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
23 июня, 12:33
0
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
9 января, 08:09
1
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
8 января, 19:40
1
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10 ноября 2023, 12:12
3
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Кордоба
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Кордоба
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29.09.2024
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28.09.2024
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20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
2 : 0
13.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
0 : 0
07.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльче
3 : 1
02.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
0 : 0
07.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 3 тур
Малага
2 : 1
31.08.2024
Альбасете

Кордоба - Малага: обзор матча 07 сентября 2024

Кордоба
07.09.2024, суббота, 22:00
Испания. Сегунда, 4 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Малага
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кордоба - Малага
Матч завершен
Замена
Хави Синтес ️️️️➡️️ Исма Руис
90'
Желтая карточка
Тео Зидан
89'
87'
Замена
D. Murillo ️️️️➡️️ Daniel Sánchez
Замена
Тео Зидан ️️️️➡️️ Алекс Сала
82'
82'
Замена
Jokin Gabilondo ️️️️➡️️ Carlos Puga
Замена
Фелипе Родригес ️️️️➡️️ Antonio Casas
81'
Желтая карточка
Кристиан Карраседо
74'
Замена
Jude Soonsup-Bell ️️️️➡️️ Ander Yoldi
72'
Желтая карточка
Carlos Albarrán
71'
Желтая карточка
Adrián Lapeña
69'
Желтая карточка
Antonio Casas
59'
56'
Замена
Лука Сангалли ️️️️➡️️ Y. Rahmani
56'
Замена
Aarón Ochoa ️️️️➡️️ D. Lorenzo (pen.)
55'
Замена
Роко Батурина ️️️️➡️️ Dioni
50'
Желтая карточка
Луисми
Желтая карточка
Хосе Кальдерон
44'
16'
Желтая карточка
Нельсон Монте
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
13
Карлос Марин
(К) ВР
3
Хосе Кальдерон
ЛЗ
21
Carlos Albarrán
ЦЗ
5
Marvel
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
23
Кристиан Карраседо
ЛВ
10
Хакобо Гонсалес
ПВ
4
Adrián Lapeña
ЦФ
20
Antonio Casas
ЦФ
11
Ander Yoldi
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Малага
18
Daniel Sánchez
ЦЗ
4
Einar Galilea
ЦЗ
20
Нельсон Монте
ЦЗ
3
Carlos Puga
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
26
Antonio Cordero
ЦФ
12
Manu Molina
ЦФ
22
D. Lorenzo (pen.)
ЦФ
21
Y. Rahmani
ЦФ
1
Alfonso Herrero
(К) ЦФ
17
Dioni
ЦФ
Кордоба
26
Ramon Vila
ВР
16
Хосе Мартинес
ЦЗ
27
Matias Barboza
ЦЗ
15
Хави Синтес
ЦП
7
Тео Зидан
ЦП
18
Фелипе Родригес
ЦФ
19
Jude Soonsup-Bell
ЦФ
14
Nikolay Obolskiy
ЦФ
22
C. Munoz
ЦФ
32
Antonio Molina
ЦФ
Малага
30
Andres Cespedes
ВР
13
Carlos Lopez
ВР
16
D. Murillo
ЦЗ
2
Jokin Gabilondo
ЦЗ
29
Izan Merino
ЦЗ
8
Juanpe
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
7
Haitam Abaida
ЦФ
35
Aarón Ochoa
ЦФ
25
S. Castel
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
3-2-2-3
13
Марин
3
Кальдерон
5
21
6
Сала
8
Руис
23
Карраседо
10
Гонсалес
11
20
4
4-1-5
4
20
Монте
3
18
19
Луисми
12
17
1
21
22
8
Руис
15
Синтес
15
Синтес
8
Руис
6
Сала
7
Зидан
7
Зидан
6
Сала
20
18
Родригес
18
Родригес
20
11
19
19
11
18
16
16
18
3
2
2
3
21
23
Сангалли
23
Сангалли
21
22
35
35
22
17
9
Батурина
9
Батурина
17
Остались в запасе
Кордоба
Малага
26
Ramon Vila
ВР
16
Хосе Мартинес
ЦЗ
27
Matias Barboza
ЦЗ
14
Nikolay Obolskiy
ЦФ
22
C. Munoz
ЦФ
32
Antonio Molina
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
30
Andres Cespedes
ВР
13
Carlos Lopez
ВР
29
Izan Merino
ЦЗ
8
Juanpe
ЦП
7
Haitam Abaida
ЦФ
25
S. Castel
ЦФ
Остались в запасе
26
Ramon Vila
ВР
16
Хосе Мартинес
ЦЗ
27
Matias Barboza
ЦЗ
14
Nikolay Obolskiy
ЦФ
22
C. Munoz
ЦФ
32
Antonio Molina
ЦФ
Остались в запасе
30
Andres Cespedes
ВР
13
Carlos Lopez
ВР
29
Izan Merino
ЦЗ
8
Juanpe
ЦП
7
Haitam Abaida
ЦФ
25
S. Castel
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Статистика матча Кордоба - Малага
6
2
Всего ударов по воротам
16
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
8
1
Нарушения
19
11
Офсайды
5
1
Количество передач
375
324
Сейвы
1
4
Точность передач %
77
73
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
6
2
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Информация о матче
Главный судья:
Andres Fuentes Molina, Spain
Стадион:
Estadio Nuevo Arcángel, Cordoba
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- : -
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Мирандес
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Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
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Испания. Сегунда, 8 тур
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- : -
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