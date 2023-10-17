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Эльче
Кордоба
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
5 сентября, 12:48
9
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
14 июля, 22:26
6
В Испании погиб 18-летний футболист: подробности трагедии
17 октября 2023, 21:47
0
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
4 июля 2023, 23:59
2
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
4 июля 2023, 23:59
2
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
5 июня 2023, 07:47
0
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
4 апреля 2023, 17:30
0
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
2 апреля 2023, 21:35
8
Примера. «Барселона» разгромила «Эльче» (4:0) и лидирует с 15-очковым отрывом
1 апреля 2023, 23:51
0
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
5 сентября, 12:48
9
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
14 июля, 22:26
6
В Испании погиб 18-летний футболист: подробности трагедии
17 октября 2023, 21:47
0
Кубок Испании. «Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона «Алькояно»
21 января 2021, 01:30
8
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Последние матчи
Все
Эльче
Кордоба
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
3 : 0
08.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльче
3 : 1
02.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
2 : 0
13.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
0 : 0
07.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльче
3 : 1
02.09.2024
Кордоба

Эльче - Кордоба: обзор матча 02 сентября 2024

Эльче
02.09.2024, понедельник, 22:30
Испания. Сегунда, 3 тур
3 : 1
Матч завершен
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Кордоба
33' Я. Сантьяго
62' Н. Кастро (П)
79' Р. Нуньес
90+3' A. Casas
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эльче - Кордоба
Матч завершен
90' +3
ГОЛ! 3:1! Antonio Casas
Замена
Gerard Hernández ️️️️➡️️ Яго Сантьяго
81'
Замена
Давид Аффенгрубер ️️️️➡️️ Бамбо Диаби
81'
ГОЛ! 3:0! Рафа Нуньес
Пас отдал Хосе Салинас
79'
Замена
Марио Гаспар ️️️️➡️️ Matia Barzic
74'
Замена
Рафа Нуньес ️️️️➡️️ Хосан
74'
68'
Замена
C. Munoz ️️️️➡️️ Adilson
68'
Замена
Nikolay Obolskiy ️️️️➡️️ Хакобо Гонсалес
67'
Замена
Хави Синтес ️️️️➡️️ Фелипе Родригес
Замена
Агустин Альварес ️️️️➡️️ Оскар Плано
65'
ГОЛ с пенальти! 2:0! Николас Кастро
62'
46'
Замена
Ander Yoldi ️️️️➡️️ Алекс Сала
46'
Замена
Тео Зидан ️️️️➡️️ Кристиан Карраседо
Пенальти не реализован Николас Фернандес Меркау
43'
38'
Желтая карточка
Фелипе Родригес
ГОЛ! 1:0! Яго Сантьяго
Пас отдал Хосан
33'
3'
Желтая карточка
Алекс Сала
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Матиас Дитуро
ВР
10
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
15
Álvaro Núñez
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
26
Matia Barzic
ЦЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
21
Николас Кастро
АП
24
Яго Сантьяго
ЛВ
7
Оскар Плано
ПВ
17
Хосан
(К) ПВ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Кордоба
13
Карлос Марин
(К) ВР
3
Хосе Кальдерон
ЛЗ
27
Matias Barboza
ЦЗ
21
Carlos Albarrán
ЦЗ
5
Marvel
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
17
Adilson
ЦП
23
Кристиан Карраседо
ЛВ
10
Хакобо Гонсалес
ПВ
18
Фелипе Родригес
ЦФ
20
Antonio Casas
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Эльче
1
Мигель Сан Роман
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
31
Gerard Hernández
ЦП
30
Родриго Мендоса
ЦП
36
Рафа Нуньес
ЛВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
18
Сори Каба
ЦФ
19
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
35
Ali Houary
ЦФ
20
Cristian Salvador
ЦФ
Кордоба
35
Alejandro Arevalo
ВР
26
Ramon Vila
ВР
16
Хосе Мартинес
ЦЗ
7
Тео Зидан
ЦП
15
Хави Синтес
ЦП
22
C. Munoz
ЦФ
19
Jude Soonsup-Bell
ЦФ
14
Nikolay Obolskiy
ЦФ
11
Ander Yoldi
ЦФ
32
Antonio Molina
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Дитуро
15
12
Салинас
26
10
Фернандес Меркау
4
Диаби
14
Фебас
24
Сантьяго
21
Кастро
17
Хосан
7
Плано
4-2-2-2
13
Марин
27
21
5
3
Кальдерон
6
Сала
17
10
Гонсалес
23
Карраседо
20
18
Родригес
4
Диаби
22
Аффенгрубер
22
Аффенгрубер
4
Диаби
26
2
Гаспар
2
Гаспар
26
24
Сантьяго
31
31
24
Сантьяго
17
Хосан
36
Нуньес
36
Нуньес
17
Хосан
7
Плано
9
Альварес
9
Альварес
7
Плано
23
Карраседо
7
Зидан
7
Зидан
23
Карраседо
18
Родригес
15
Синтес
15
Синтес
18
Родригес
17
22
22
17
10
Гонсалес
14
14
10
Гонсалес
6
Сала
11
11
6
Сала
Остались в запасе
Эльче
Кордоба
1
Мигель Сан Роман
ВР
30
Родриго Мендоса
ЦП
18
Сори Каба
ЦФ
19
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
35
Ali Houary
ЦФ
20
Cristian Salvador
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
35
Alejandro Arevalo
ВР
26
Ramon Vila
ВР
16
Хосе Мартинес
ЦЗ
19
Jude Soonsup-Bell
ЦФ
32
Antonio Molina
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Остались в запасе
1
Мигель Сан Роман
ВР
30
Родриго Мендоса
ЦП
18
Сори Каба
ЦФ
19
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
35
Ali Houary
ЦФ
20
Cristian Salvador
ЦФ
Остались в запасе
35
Alejandro Arevalo
ВР
26
Ramon Vila
ВР
16
Хосе Мартинес
ЦЗ
19
Jude Soonsup-Bell
ЦФ
32
Antonio Molina
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Статистика матча Эльче - Кордоба
2
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
62
38
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
4
23
Офсайды
3
3
Количество передач
468
285
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jon Ander Gonzalez Esteban, Spain
Стадион:
Estadio Martínez Valero, Elche
Испания. Сегунда
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Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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