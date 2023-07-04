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Новости команд
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Эйбар
Леванте
В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
23 февраля, 18:50
2
Черышев близок к возвращению в Испанию
4 июля 2023, 18:18
4
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
27 января 2023, 14:57
0
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
19 января 2023, 00:49
0
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
27 января 2023, 14:57
0
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2 сентября 2022, 09:17
0
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
28 октября 2021, 07:28
0
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
5 июля 2021, 07:55
0
В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
23 февраля, 18:50
2
Черышев близок к возвращению в Испанию
4 июля 2023, 18:18
4
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
19 января 2023, 00:49
0
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
7 января 2023, 15:56
1
Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа
7 июля 2022, 09:26
2
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Последние матчи
Все
Эйбар
Леванте
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Эйбар
1 : 0
14.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 5 тур
Эйбар
1 : 0
14.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 4 тур
Альбасете
0 : 1
09.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 3 тур
Эйбар
2 : 2
02.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 4 тур
Картахена
0 : 1
08.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 3 тур
Эйбар
2 : 2
02.09.2024
Леванте

Эйбар - Леванте: обзор матча 02 сентября 2024

Эйбар
02.09.2024, понедельник, 20:00
Испания. Сегунда, 3 тур
2 : 2
Матч завершен
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Леванте
47' А. Пуэртас
90+2' А. Пуэртас
4' Р. Бругу
79' И. Ромеро
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эйбар - Леванте
Матч завершен
90' +7
Желтая карточка
Ориоль Рей
Желтая карточка
Матеус Перейра
90' +2
ГОЛ! 2:2! Антонио Пуэртас
Пас отдал Слави
90' +2
86'
Замена
Адриан де ла Фуэнте ️️️️➡️️ Рохер Бругу
Замена
Слави ️️️️➡️️ Кристиан Гутьеррес
86'
79'
ГОЛ! 1:2! Иван Ромеро
Пас отдал Рохер Бругу
77'
Желтая карточка
Рохер Бругу
75'
Замена
Анхель Алгобия ️️️️➡️️ Георгий Кочорашвили
Замена
Перу Ноласкоайн ️️️️➡️️ Серхио Альварес
74'
Замена
Серхио Куберо ️️️️➡️️ José Corpas
74'
68'
Замена
Иван Ромеро ️️️️➡️️ Хосе Луис Моралес
68'
Замена
Серхио Лосано ️️️️➡️️ Пабло Мартинес
Замена
Хебер Алькаин ️️️️➡️️ Хорхе Паскуаль
68'
Замена
Тони Вилья ️️️️➡️️ Jon Guruzeta
68'
68'
Замена
Jorge Cabello ️️️️➡️️ Диего Пампин
Желтая карточка
Хон Баутиста
53'
ГОЛ! 1:1! Антонио Пуэртас
Пас отдал Jon Guruzeta
47'
4'
ГОЛ! 0:1! Рохер Бругу
Пас отдал Георгий Кочорашвили
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
3
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
(К) ЦЗ
4
Альваро Каррильо
ЦЗ
21
Jon Guruzeta
ЦП
10
Матеус Перейра
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
20
Антонио Пуэртас
ПВ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
11
Хорхе Паскуаль
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Леванте
1
Андрес
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
5
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
23
Пабло Мартинес
ЦП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
10
Висенте Иборра
(К) ЦП
20
Ориоль Рей
ЦП
24
Карлос Альварес
АП
2
Андрес Гарсия
ЛВ
7
Рохер Бругу
ПВ
11
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Эйбар
1
Даниэль Фузато
ВР
5
Чема
ЦЗ
14
Hodei Arrillaga
ЦЗ
22
Аритц Арамбарри
ЦЗ
8
Перу Ноласкоайн
ОП
29
Ander Madariaga
ЦП
35
Oscar Carrasco
ЦП
18
Мартин Меркеланц
ЛВ
19
Тони Вилья
ЛВ
7
Хебер Алькаин
ПВ
2
Серхио Куберо
ЦФ
27
Слави
ЦФ
Леванте
32
Алехандро Примо
ВР
14
Jorge Cabello
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
29
Marcos Navarro
ЦЗ
21
Серхио Лосано
ЦП
8
Анхель Алгобия
ЦП
17
Óscar Clemente
ЦП
38
Carlos Espí
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
3-3-1-4
3
Гутьеррес
4
Каррильо
23
Арбилья
21
10
Перейра
6
Альварес
20
Пуэртас
13
9
Баутиста
17
11
Паскуаль
2-4-3-1
1
Андрес
16
Пампин
5
Эльхесабаль
6
Кочорашвили
10
Иборра
20
Рей
23
Мартинес
7
Бругу
24
Альварес
2
Гарсия
11
Моралес
6
Альварес
8
Ноласкоайн
8
Ноласкоайн
6
Альварес
21
19
Вилья
19
Вилья
21
11
Паскуаль
7
Алькаин
7
Алькаин
11
Паскуаль
17
2
Куберо
2
Куберо
17
3
Гутьеррес
27
Слави
27
Слави
3
Гутьеррес
16
Пампин
14
14
16
Пампин
7
Бругу
4
де ла Фуэнте
4
де ла Фуэнте
7
Бругу
23
Мартинес
21
Лосано
21
Лосано
23
Мартинес
6
Кочорашвили
8
Алгобия
8
Алгобия
6
Кочорашвили
11
Моралес
9
Ромеро
9
Ромеро
11
Моралес
Остались в запасе
Эйбар
Леванте
1
Даниэль Фузато
ВР
5
Чема
ЦЗ
14
Hodei Arrillaga
ЦЗ
22
Аритц Арамбарри
ЦЗ
29
Ander Madariaga
ЦП
35
Oscar Carrasco
ЦП
18
Мартин Меркеланц
ЛВ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
32
Алехандро Примо
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
29
Marcos Navarro
ЦЗ
17
Óscar Clemente
ЦП
38
Carlos Espí
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Даниэль Фузато
ВР
5
Чема
ЦЗ
14
Hodei Arrillaga
ЦЗ
22
Аритц Арамбарри
ЦЗ
29
Ander Madariaga
ЦП
35
Oscar Carrasco
ЦП
18
Мартин Меркеланц
ЛВ
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
31
Xavi Grande
ЦЗ
29
Marcos Navarro
ЦЗ
17
Óscar Clemente
ЦП
38
Carlos Espí
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Эйбар - Леванте
2
2
Всего ударов по воротам
28
8
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
66
34
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
9
14
Офсайды
2
2
Количество передач
545
286
Сейвы
3
7
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
11
1
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
10
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Miguel Sesma Espinosa, Spain
Стадион:
Ipurua Municipal Stadium, Eibar
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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