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Эльденсе
Картахена
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
5 января 2022, 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
17 февраля 2021, 15:48
0
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
20 февраля 2020, 15:34
0
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
19 февраля 2020, 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
19 февраля 2019, 21:52
3
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
5 января 2022, 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
17 февраля 2021, 15:48
0
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
20 февраля 2020, 15:34
0
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
19 февраля 2020, 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
19 февраля 2019, 21:52
3
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Последние матчи
Все
Эльденсе
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
1 : 0
08.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
1 : 2
01.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 4 тур
Картахена
0 : 1
08.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
1 : 2
01.09.2024
Картахена

Эльденсе - Картахена: обзор матча 01 сентября 2024

Эльденсе
01.09.2024, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 3 тур
1 : 2
Матч завершен
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Картахена
29' Д. Хоркера
57' А. Родригес (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эльденсе - Картахена
Матч завершен
Замена
Sixtus Ogbuehi ️️️️➡️️ Джоэль Хоркера
90' +2
85'
Желтая карточка
José Antonio Ríos
85'
Замена
Альфредо Ортуньо ️️️️➡️️ Gastón Valles
Желтая карточка
Дарио Думич
84'
77'
Замена
Луис Муньос ️️️️➡️️ C. Teguia
77'
Замена
Педро Алкала ️️️️➡️️ Никола Шипчич
Замена
Виктор Камараса ️️️️➡️️ Давид Тимор
72'
Замена
Unai Ropero ️️️️➡️️ Начо Кинтана
72'
Желтая карточка
Марк Матеу
70'
Желтая карточка
Давид Тимор
67'
Замена
Алан Годой ️️️️➡️️ Хуанто Ортуньо
60'
Замена
C. Montes ️️️️➡️️ Иван Чапела
60'
57'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Анди Родригес
Желтая карточка
Дани Мартин
55'
46'
Замена
Дани Эскриче ️️️️➡️️ Дамьян Мусто
33'
Желтая карточка
Дамьян Мусто
ГОЛ! 1:0! Джоэль Хоркера
29'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
1
Дани Мартин
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Серхио Ортуньо
(К) ЦП
9
Начо Кинтана
АП
23
Марк Матеу
ЛВ
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
20
Иван Чапела
ЦФ
5
Íñigo
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Картахена
1
Пабло Куньят
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
24
Никола Шипчич
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
19
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Дамьян Мусто
(К) ОП
17
Анди Родригес
ЦП
6
Серхио Герреро
ЦП
20
Хайро Искьердо
ЛВ
7
Gastón Valles
ЦФ
23
C. Teguia
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
16
Youness Lachhab
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
18
Unai Ropero
ЦП
10
C. Montes
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
29
Алан Годой
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
Картахена
40
Тони Фуидиас
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
12
Андрия Вукчевич
ЛЗ
2
Jorge Moreno
ЦЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
26
Angel Andugar Garcia
ЦЗ
8
Луис Муньос
ОП
27
Carmelo Sánchez
ЦП
34
Уго Гонсалес
ПВ
37
Pocho Román
ЦФ
10
Дани Эскриче
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
1-1-1-3-4
1
Мартин
4
Думич
24
Тимор
8
Ортуньо
19
Хоркера
9
Кинтана
23
Матеу
17
Гарсия
5
20
Чапела
11
Ортуньо
4-1-2-1-2
1
Куньят
19
Агиррегабирия
24
Шипчич
22
Кико
3
18
Мусто
17
Родригес
6
Герреро
20
Искьердо
23
7
24
Тимор
6
Камараса
6
Камараса
24
Тимор
9
Кинтана
18
18
9
Кинтана
20
Чапела
10
10
20
Чапела
11
Ортуньо
29
Годой
29
Годой
11
Ортуньо
19
Хоркера
27
27
19
Хоркера
24
Шипчич
4
Алкала
4
Алкала
24
Шипчич
23
8
Муньос
8
Муньос
23
18
Мусто
10
Эскриче
10
Эскриче
18
Мусто
7
9
Ортуньо
9
Ортуньо
7
Остались в запасе
Эльденсе
Картахена
13
Ian Mackay Abad
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
16
Youness Lachhab
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
40
Тони Фуидиас
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
12
Андрия Вукчевич
ЛЗ
2
Jorge Moreno
ЦЗ
26
Angel Andugar Garcia
ЦЗ
27
Carmelo Sánchez
ЦП
34
Уго Гонсалес
ПВ
37
Pocho Román
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
13
Ian Mackay Abad
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
16
Youness Lachhab
ЦП
22
Ricardo Grigore
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
3
I. Martos
ЦФ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
30
Jhafets Reyes
ВР
12
Андрия Вукчевич
ЛЗ
2
Jorge Moreno
ЦЗ
26
Angel Andugar Garcia
ЦЗ
27
Carmelo Sánchez
ЦП
34
Уго Гонсалес
ПВ
37
Pocho Román
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Эльденсе - Картахена
4
2
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
7
0
Нарушения
10
12
Офсайды
4
1
Количество передач
394
249
Сейвы
1
10
Точность передач %
82
72
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jose Luis Guzman Mansilla, Spain
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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