Российский нападающий дебютировал в Сегунде
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
Кубок Испании. «Мирандес» уступил «Реал Сосьедаду», прервав 12-матчевую беспроигрышную серию
Игрок «Мирандеса» Матеус забил гол в четвертом матче против команды Примеры подряд
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
«Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Франкесом
Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»