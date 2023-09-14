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Мирандес
Сарагоса
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
14 сентября 2023, 20:20
0
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
12 августа 2023, 16:13
0
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
5 июля 2023, 13:53
0
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
5 июля 2023, 13:53
0
Кубок Испании. «Мирандес» уступил «Реал Сосьедаду», прервав 12-матчевую беспроигрышную серию
14 февраля 2020, 00:59
0
Игрок «Мирандеса» Матеус забил гол в четвертом матче против команды Примеры подряд
13 февраля 2020, 23:59
2
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
14 сентября 2023, 20:20
0
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
12 августа 2023, 16:13
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
«Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Франкесом
23 декабря 2021, 19:31
0
Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»
26 мая 2020, 00:50
5
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Последние матчи
Все
Мирандес
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 4 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
08.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 3 тур
Мирандес
0 : 0
01.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
3 : 0
08.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 3 тур
Мирандес
0 : 0
01.09.2024
Сарагоса

Мирандес - Сарагоса: обзор матча 01 сентября 2024

Мирандес
01.09.2024, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 3 тур
0 : 0
Матч завершен
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Сарагоса
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мирандес - Сарагоса
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Иван Калеро
88'
Замена
Альберто Мари ️️️️➡️️ Marc Aguado
Замена
Santiago Homenchenko ️️️️➡️️ M. Lachuer
84'
69'
Замена
Тони Мойя ️️️️➡️️ Самед Баждар
69'
Замена
F. Serrano ️️️️➡️️ Кейди Баре
Желтая карточка
Тачи
67'
Замена
Alex Calvo ️️️️➡️️ Хоэль Рока
64'
Желтая карточка
Hugo Rincón
63'
46'
Замена
Аду Арес ️️️️➡️️ Pau Sans
46'
Замена
I. Azon ️️️️➡️️ Mario Soberón
8'
Желтая карточка
Кейди Баре
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
13
Рауль Фернандес
ВР
22
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
5
Тачи
(К) ЦЗ
2
Hugo Rincón
ЦЗ
3
Julio Alonso
ЦЗ
10
Alberto Reina Campos
ЦП
15
Пабло Томео
ЦП
6
Jon Gorrotxategi
ЦП
27
Хоэль Рока
ЛВ
19
M. Lachuer
ЦФ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Сарагоса
13
Гаэтан Пуссен
ВР
4
Dani Tasende
ЦЗ
24
Льюис Лопес
(К) ЦЗ
15
Бернарду Виталь
ЦЗ
19
Иван Калеро
ПЗ
8
Marc Aguado
ЦП
6
Кейди Баре
ЦП
7
Mario Soberón
ЦФ
33
Adrián Liso
ЦФ
11
Самед Баждар
ЦФ
29
Pau Sans
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
34
Diego Rosales
ЦЗ
4
Унаи Эгилус
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
8
Santiago Homenchenko
ЦП
30
Asier Ortiz
ЦП
38
Garci
ЦП
20
Андер Мартин
ПВ
28
Альберто Дадье
ПВ
17
Urko Izeta
ЦФ
11
Alex Calvo
ЦФ
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
12
Себастьян Коса
ЦЗ
21
Тони Мойя
ЦП
10
Серхио Бермехо
ЦП
26
Гори
АП
20
Аду Арес
ПВ
9
I. Azon
ЦФ
14
F. Serrano
ЦФ
22
Альберто Мари
ЦФ
4-3-1-2
13
Фернандес
22
2
3
5
Тачи
10
15
Томео
6
27
Рока
9
Паничелли
19
4-2-4
13
Пуссен
19
Калеро
24
Лопес
15
Виталь
4
8
6
Баре
29
11
Баждар
33
7
19
8
8
19
27
Рока
11
11
27
Рока
11
Баждар
21
Мойя
21
Мойя
11
Баждар
29
20
Арес
20
Арес
29
7
9
9
7
6
Баре
14
14
6
Баре
8
22
Мари
22
Мари
8
Остались в запасе
Мирандес
Сарагоса
1
Луис Лопес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
34
Diego Rosales
ЦЗ
4
Унаи Эгилус
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
30
Asier Ortiz
ЦП
38
Garci
ЦП
20
Андер Мартин
ПВ
28
Альберто Дадье
ПВ
17
Urko Izeta
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
1
Cristian Álvarez
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
12
Себастьян Коса
ЦЗ
10
Серхио Бермехо
ЦП
26
Гори
АП
Главный тренер
Ранко Попович
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
34
Diego Rosales
ЦЗ
4
Унаи Эгилус
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
30
Asier Ortiz
ЦП
38
Garci
ЦП
20
Андер Мартин
ПВ
28
Альберто Дадье
ПВ
17
Urko Izeta
ЦФ
Остались в запасе
1
Cristian Álvarez
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
2
Marcos Luna
ЦЗ
12
Себастьян Коса
ЦЗ
10
Серхио Бермехо
ЦП
26
Гори
АП
Главный тренер
Карлос Террасас
Главный тренер
Ранко Попович
Статистика матча Мирандес - Сарагоса
2
2
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
8
18
Офсайды
0
4
Количество передач
262
360
Сейвы
1
2
Точность передач %
69
75
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
11
7
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Saul Ais Reig, Spain
Стадион:
Estadio Municipal de Anduva, Miranda de Ebro
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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