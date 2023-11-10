Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Депортиво
Расинг де Феррол
Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
9 июня, 22:01
4
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
«Барселона» повторила рекорд Примеры 29-летней давности
29 мая 2023, 09:09
0
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
«Барселона» побила рекорд «Атлетико» и «Депортиво»
13 марта 2023, 09:27
2
Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
9 июня, 22:01
4
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
«Барселона» повторила рекорд Примеры 29-летней давности
29 мая 2023, 09:09
0
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
«Барселона» побила рекорд «Атлетико» и «Депортиво»
13 марта 2023, 09:27
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Депортиво
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
2 : 0
13.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 4 тур
Гранада
1 : 1
07.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 3 тур
Депортиво
1 : 0
01.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 4 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
08.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 3 тур
Депортиво
1 : 0
01.09.2024
Расинг де Феррол

Депортиво - Расинг де Феррол: обзор матча 01 сентября 2024

Депортиво
01.09.2024, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 3 тур
1 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Расинг де Феррол
55' P.
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Депортиво - Расинг де Феррол
Матч завершен
Желтая карточка
Рафаэль Обрадор
90' +5
Замена
J. Sanchez ️️️️➡️️ Diego Villares
90' +2
Замена
Рафаэль Обрадор ️️️️➡️️ Peke
89'
Замена
David Álvarez ️️️️➡️️ Марио Сориано
82'
Замена
Оменуке Мфулу ️️️️➡️️ Хосе Анхель Хурадо
82'
Замена
Алейш Петха ️️️️➡️️ David Mella
82'
Желтая карточка
Марио Сориано
81'
80'
Замена
Мойсес Дельгадо ️️️️➡️️ Brais Martínez
69'
Замена
Альваро Санц ️️️️➡️️ Фран Мансанара
68'
Замена
Aitor Gelardo Vegara ️️️️➡️️ Luis Perea
Замена
Мохамед Булдини ️️️️➡️️ Барберо
66'
ГОЛ! 1:0! Peke
Пас отдал David Mella
55'
Желтая карточка
Химо Наварро
45' +3
45' +2
Замена
Eneko Jauregi ️️️️➡️️ Альваро Хименес
38'
Замена
Хулиан Дельмас ️️️️➡️️ Aitor Buñuel
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
25
Элтон Лейте
ВР
15
Pablo Vázquez
ЦЗ
4
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
20
Хосе Анхель Хурадо
ЦП
10
Peke
ЦП
17
David Mella
ЦП
8
Diego Villares
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
28
Лукас
(К) ЦФ
9
Барберо
ЦФ
Расинг де Феррол
25
Хесус Руис
ВР
18
Brais Martínez
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
4
A. Puric
ЦЗ
16
Фран Мансанара
(К) ЦП
17
Josué Dorrio
ЦП
24
Luis Perea
ЦП
7
Christian Borrego
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
22
Aitor Buñuel
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Депортиво
13
Eric Puerto
ВР
1
Germán Parreño
ВР
5
Dani Barcia
ЦЗ
33
Рафаэль Обрадор
ЦЗ
6
Алейш Петха
ПЗ
12
Оменуке Мфулу
ОП
28
Чарли Патино
ЦП
22
Уго Рама
АП
24
Мохамед Булдини
ЦФ
19
J. Sanchez
ЦФ
11
David Álvarez
ЦФ
Расинг де Феррол
13
Йоель Родригес
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
21
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Alex López
ЦП
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
26
David Carballo
ЦП
19
Ману Вальехо
ЛВ
9
Eneko Jauregi
ЦФ
3-5-2
25
Лейте
15
4
Мартинес
23
Наварро
10
17
8
21
Сориано
20
Хурадо
9
Барберо
28
Лукас
3-3-4
25
Руис
18
5
Налдо
4
16
Мансанара
17
24
20
Хименес
22
10
Сене
7
10
33
Обрадор
33
Обрадор
10
17
6
Петха
6
Петха
17
20
Хурадо
12
Мфулу
12
Мфулу
20
Хурадо
9
Барберо
24
Булдини
24
Булдини
9
Барберо
8
19
19
8
21
Сориано
11
11
21
Сориано
18
21
Дельгадо
21
Дельгадо
18
22
2
Дельмас
2
Дельмас
22
24
14
14
24
16
Мансанара
6
Санц
6
Санц
16
Мансанара
20
Хименес
9
9
20
Хименес
Остались в запасе
Депортиво
Расинг де Феррол
13
Eric Puerto
ВР
1
Germán Parreño
ВР
5
Dani Barcia
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
22
Уго Рама
АП
13
Йоель Родригес
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
8
Alex López
ЦП
26
David Carballo
ЦП
19
Ману Вальехо
ЛВ
Остались в запасе
13
Eric Puerto
ВР
1
Germán Parreño
ВР
5
Dani Barcia
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
22
Уго Рама
АП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
8
Alex López
ЦП
26
David Carballo
ЦП
19
Ману Вальехо
ЛВ
Статистика матча Депортиво - Расинг де Феррол
3
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
9
7
Нарушения
17
13
Офсайды
2
2
Количество передач
407
310
Сейвы
1
1
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Damaso Arcediano Monescillo, Spain
Стадион:
Estadio Riazor, La Coruña
Посещаемость:
26452
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+