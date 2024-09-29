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Бургос
Кастельон
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
11 августа, 17:00
9
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
11 августа, 17:00
9
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
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Бургос
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
0 : 1
07.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 3 тур
Бургос
0 : 2
01.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
1 : 3
09.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 3 тур
Бургос
0 : 2
01.09.2024
Кастельон
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бургос - Кастельон
Бургос - Кастельон: обзор матча 01 сентября 2024
Бургос
01.09.2024, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 3 тур
0 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Кастельон
64'
D. Aurélio
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бургос - Кастельон
Матч завершен
88'
Замена
Даниэль Вильяэрмоса
️️️️➡️️
Douglas Aurélio
79'
Замена
Josep Calavera
️️️️➡️️
Sergio Moyita
Замена
David González
️️️️➡️️
Иван Моранте
75'
Замена
Борха Санчес
️️️️➡️️
Давид Лопес
74'
Замена
D. Ojeda
️️️️➡️️
Anderson Arroyo
74'
65'
Замена
Томас ван дер Белт
️️️️➡️️
Oscar Gil
64'
ГОЛ! 0:1!
Douglas Aurélio
Пас отдал
Sergio Moyita
Замена
Мигель Атьенса
️️️️➡️️
Kevin Appin
61'
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️➡️️
Фер Ниньо
56'
16'
Желтая карточка
Sergio Moyita
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Ander Cantero
ВР
32
Hugo Pascual
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
(К)
ЦЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
4
Anderson Arroyo
ЦЗ
12
Kevin Appin
ЦП
23
Иван Моранте
ЦП
11
Álex Sancris
ЦП
21
Иньиго Кордоба
ЛВ
16
Курро Санчес
ПВ
9
Фер Ниньо
ЦФ
Кастельон
1
Gonzalo Crettaz
ВР
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
14
Oscar Gil
(К)
ЦЗ
33
J. Vertrouwd
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
10
Рауль Санчес
ЛВ
7
Sergio Moyita
ЦФ
5
A. Jimenez
ЦФ
9
Jesús de Miguel
ЦФ
8
Kenneth Obinna Mamah
ЦФ
11
Douglas Aurélio
ЦФ
Бургос
3
Флориан Мигель
ЛЗ
34
Hugo Rastrilla
ЦЗ
6
Raúl Navarro
ЦЗ
38
Ian Forns
ЦЗ
5
Мигель Атьенса
ЦП
17
Javi López-Pinto
ЦП
33
Marcelo Expósito
ЦП
14
David González
ЦП
10
Борха Санчес
ЛВ
19
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
7
D. Ojeda
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Кастельон
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
27
José Albert
ЦЗ
6
Томас ван дер Белт
ОП
19
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
26
Iker Punzano
ЦП
23
Josep Calavera
ЦП
4
Исраэль Суэро
АП
46
Pere Marco
ЦФ
12
Давид Флакус-Босиль
ЦФ
30
Brian Schwake
ЦФ
16
Brian Cipenga
ЦФ
21
Álex Calatrava
ЦФ
4-3-2-1
13
32
27
Лопес
4
18
12
23
Моранте
11
21
Кордоба
16
Санчес
9
Ниньо
3-1-1-5
1
22
Хирино
14
33
20
Сентьенс
10
Санчес
7
11
8
9
5
12
5
Атьенса
5
Атьенса
12
23
Моранте
14
14
23
Моранте
27
Лопес
10
Санчес
10
Санчес
27
Лопес
9
Ниньо
19
19
9
Ниньо
4
7
7
4
14
6
ван дер Белт
6
ван дер Белт
14
11
19
Вильяэрмоса
19
Вильяэрмоса
11
7
23
23
7
Остались в запасе
Бургос
Кастельон
3
Флориан Мигель
ЛЗ
34
Hugo Rastrilla
ЦЗ
6
Raúl Navarro
ЦЗ
38
Ian Forns
ЦЗ
17
Javi López-Pinto
ЦП
33
Marcelo Expósito
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
27
José Albert
ЦЗ
26
Iker Punzano
ЦП
4
Исраэль Суэро
АП
46
Pere Marco
ЦФ
12
Давид Флакус-Босиль
ЦФ
30
Brian Schwake
ЦФ
16
Brian Cipenga
ЦФ
21
Álex Calatrava
ЦФ
Остались в запасе
3
Флориан Мигель
ЛЗ
34
Hugo Rastrilla
ЦЗ
6
Raúl Navarro
ЦЗ
38
Ian Forns
ЦЗ
17
Javi López-Pinto
ЦП
33
Marcelo Expósito
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
27
José Albert
ЦЗ
26
Iker Punzano
ЦП
4
Исраэль Суэро
АП
46
Pere Marco
ЦФ
12
Давид Флакус-Босиль
ЦФ
30
Brian Schwake
ЦФ
16
Brian Cipenga
ЦФ
21
Álex Calatrava
ЦФ
Статистика матча Бургос - Кастельон
1
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
43
57
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
5
11
Офсайды
2
1
Количество передач
317
427
Сейвы
3
3
Точность передач %
63
71
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Alvaro Moreno Aragon, Spain
Стадион:
Municipal El Plantio, Burgos
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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