Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Малага
Альбасете
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
16 августа, 16:48
12
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
23 июня, 12:33
0
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
9 января, 08:09
1
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
8 января, 19:40
1
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
23 июня, 12:33
0
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
9 января, 08:09
1
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
8 января, 19:40
1
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
Американский актер Клуни может купить «Малагу»
24 февраля 2020, 23:45
9
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
16 августа, 16:48
12
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
30 декабря 2021, 16:49
2
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
2 марта 2020, 11:48
6
«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули
7 февраля 2020, 22:59
1
«Барселона» подписала игрока сборной Албании Маная
20 января 2020, 23:53
7
Больше новостей
Последние матчи
Все
Малага
Альбасете
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
0 : 0
07.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 3 тур
Малага
2 : 1
31.08.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 4 тур
Альбасете
0 : 1
09.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 3 тур
Малага
2 : 1
31.08.2024
Альбасете

Малага - Альбасете: обзор матча 31 августа 2024

Малага
31.08.2024, суббота, 22:30
Испания. Сегунда, 3 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Альбасете
14' D.
90+4' A. Cordero (П)
11' Х. Ласо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Малага - Альбасете
Матч завершен
90' +6
Желтая карточка
Javier Rueda
ГОЛ с пенальти! 2:1! Antonio Cordero
90' +4
Замена
Jokin Gabilondo ️️️️➡️️ Carlos Puga
82'
80'
Замена
Антонио Пачеко ️️️️➡️️ Agustin Medina Delgado
78'
Желтая карточка
Juan María Alcedo
74'
Замена
Игинио Марин ️️️️➡️️ Альберто Килес
Желтая карточка
Manu Molina
73'
Замена
Daniel Sánchez ️️️️➡️️ Victor Garcia Marin
62'
Замена
S. Castel ️️️️➡️️ Dioni
62'
Замена
Луисми ️️️️➡️️ Лука Сангалли
62'
53'
Пенальти не реализован Альберто Килес
46'
Замена
Хон Морсильо ️️️️➡️️ Хосе Ласо
46'
Замена
Диего Гонсалес ️️️️➡️️ Хуан Антонио Рос
46'
Замена
Juan María Alcedo ️️️️➡️️ Хауме Коста
Замена
Einar Galilea ️️️️➡️️ D. Lorenzo (pen.)
43'
39'
Желтая карточка
Хауме Коста
Красная карточка
A. Pastor
39'
28'
Желтая карточка
Хуан Антонио Рос
Желтая карточка
Antonio Cordero
17'
Желтая карточка
D. Lorenzo (pen.)
16'
ГОЛ! 1:1! Dioni
Пас отдал Antonio Cordero
14'
11'
ГОЛ! 0:1! Хосе Ласо
Пас отдал Фидель
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
20
Нельсон Монте
ЦЗ
3
Carlos Puga
ЦЗ
23
Лука Сангалли
АП
14
Victor Garcia Marin
ЦФ
26
Antonio Cordero
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
12
Manu Molina
ЦФ
17
Dioni
ЦФ
10
David Larrubia
ЦФ
1
Alfonso Herrero
(К) ЦФ
22
D. Lorenzo (pen.)
ЦФ
Альбасете
13
Raúl Lizoain
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
29
Javier Rueda
ЦЗ
11
Хосе Ласо
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
8
R. Rodriguez
(К) ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
21
Альберто Килес
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Малага
13
Carlos Lopez
ВР
18
Daniel Sánchez
ЦЗ
2
Jokin Gabilondo
ЦЗ
29
Izan Merino
ЦЗ
4
Einar Galilea
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
8
Juanpe
ЦП
25
S. Castel
ЦФ
7
Haitam Abaida
ЦФ
35
Aarón Ochoa
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
21
Y. Rahmani
ЦФ
Альбасете
1
Кристиан Риверо
ВР
27
Lalo Aguilar
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
2
Альваро Родригес
ПЗ
18
Хави Вильяр
ЦП
20
Антонио Пачеко
ЦП
6
Rai Marchán
ЦП
17
Алехандро Мелендес
ЦП
22
Хон Морсильо
ЛВ
15
Набиль Туайзи
ЦФ
9
Игинио Марин
ЦФ
2-1-5
20
Монте
3
23
Сангалли
17
22
1
10
12
4-2-4
13
5
Рос
14
29
24
Коста
11
Ласо
10
Фидель
21
Килес
7
8
4
14
18
18
14
3
2
2
3
22
4
4
22
23
Сангалли
19
Луисми
19
Луисми
23
Сангалли
17
25
25
17
5
Рос
16
Гонсалес
16
Гонсалес
5
Рос
24
Коста
3
3
24
Коста
4
20
Пачеко
20
Пачеко
4
11
Ласо
22
Морсильо
22
Морсильо
11
Ласо
21
Килес
9
Марин
9
Марин
21
Килес
Остались в запасе
Малага
Альбасете
13
Carlos Lopez
ВР
29
Izan Merino
ЦЗ
8
Juanpe
ЦП
7
Haitam Abaida
ЦФ
35
Aarón Ochoa
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
21
Y. Rahmani
ЦФ
1
Кристиан Риверо
ВР
27
Lalo Aguilar
ЦЗ
2
Альваро Родригес
ПЗ
18
Хави Вильяр
ЦП
6
Rai Marchán
ЦП
17
Алехандро Мелендес
ЦП
15
Набиль Туайзи
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
13
Carlos Lopez
ВР
29
Izan Merino
ЦЗ
8
Juanpe
ЦП
7
Haitam Abaida
ЦФ
35
Aarón Ochoa
ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
21
Y. Rahmani
ЦФ
Остались в запасе
1
Кристиан Риверо
ВР
27
Lalo Aguilar
ЦЗ
2
Альваро Родригес
ПЗ
18
Хави Вильяр
ЦП
6
Rai Marchán
ЦП
17
Алехандро Мелендес
ЦП
15
Набиль Туайзи
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Малага - Альбасете
3
1
4
Всего ударов по воротам
18
14
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
1
Нарушения
18
19
Офсайды
2
2
Количество передач
320
428
Сейвы
5
4
Точность передач %
79
83
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
11
11
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Palencia Caballero, Spain
Стадион:
La Rosaleda, Malaga
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+