«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
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Американский актер Клуни может купить «Малагу»
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«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
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«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули
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