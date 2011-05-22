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Кадис
Тенерифе
«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
12 сентября, 14:52
1
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
11 сентября, 16:32
3
Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
22 мая, 12:34
11
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
20 мая, 11:43
0
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
15 мая, 10:35
0
Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
22 мая, 12:34
11
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
20 мая, 11:43
0
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
15 мая, 10:35
0
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
15 мая, 09:37
0
«Кадис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 10:35
0
«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
12 сентября, 14:52
1
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
11 сентября, 16:32
3
«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
20 июня 2022, 07:15
0
Кубок Испании. «Атлетик» победил «Тенерифе» в серии пенальти, в матче шесть голов и два удаления
29 января 2020, 01:50
1
«Ганновер» – в годовщину смерти Энке: «Память – это благодарность сердца»
10 ноября 2017, 18:06
4
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Кадис
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
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2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
1 : 3
09.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
2 : 2
31.08.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Эйбар
1 : 0
14.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 4 тур
Тенерифе
0 : 1
06.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
2 : 2
31.08.2024
Тенерифе

Кадис - Тенерифе: обзор матча 31 августа 2024

Кадис
31.08.2024, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 3 тур
2 : 2
Матч завершен
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Тенерифе
74' Алекс (П)
90+4' F. Mwepu
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кадис - Тенерифе
Матч завершен
ГОЛ! 2:0! Francisco Mwepu
90' +4
90' +1
Желтая карточка
Алехандро Кантеро
88'
Замена
Teto ️️️️➡️️ Майкель Меса
Желтая карточка
Томас Аларкон
82'
Замена
Матос ️️️️➡️️ Исаак Карселен
81'
Замена
Francisco Mwepu ️️️️➡️️ Рубен Собрино
81'
75'
Замена
Энрик Гальего ️️️️➡️️ David Rodríguez Ramos
75'
Замена
Адриан Герреро ️️️️➡️️ Вальдо Рубио
ГОЛ с пенальти! 1:0! Алекс
74'
Желтая карточка
Алекс
72'
Желтая карточка
Иван Альехо
71'
Замена
Томас Аларкон ️️️️➡️️ Гонсало Эскаланте
69'
Замена
Алекс ️️️️➡️️ Рубен Алькарас
69'
66'
Желтая карточка
Tomeu Nadal
62'
Замена
Алехандро Кантеро ️️️️➡️️ Анхель
Замена
Иван Альехо ️️️️➡️️ Хосеба Сальдуа
60'
Желтая карточка
Рубен Алькарас
52'
Желтая карточка
Брайан Окампо
45' +7
Желтая карточка
Хавьер Онтиверос
22'
13'
Замена
Хосеп Гайя ️️️️➡️️ Juande Rivas
Замена
Хавьер Онтиверос ️️️️➡️️ Фали
13'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
1
Давид Жиль
(К) ВР
5
Виктор Чуст
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
17
Гонсало Эскаланте
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
10
Брайан Окампо
ЛВ
24
Cristian Glauder
ЦФ
7
Рубен Собрино
ЦФ
16
Кристофер Рамос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Тенерифе
13
Tomeu Nadal
ВР
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
15
Янн Бодигер
ЦП
8
Youssouf Diarra
ЦП
11
Луисми Крус
АП
20
Майкель Меса
АП
17
Вальдо Рубио
ЛВ
2
David Rodríguez Ramos
ЦФ
12
Rubén
ЦФ
23
Juande Rivas
ЦФ
9
Анхель
(К) ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Кадис
13
Хосе Антонио Каро
ВР
18
Матос
ЛЗ
14
Боян Ковачевич
ЦЗ
33
Julio Cabrera
ЦЗ
21
Томас Аларкон
ОП
27
Moussa Diakité
ЦП
8
Алекс
АП
22
Хавьер Онтиверос
ЛВ
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЛВ
11
Иван Альехо
ПВ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
Тенерифе
30
Sergio Padilla
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
28
Dylan Perera Plasencia
ЦП
21
Teto
ЦП
77
Алекс Корредера
ЦП
28
Dylan Perera Plasencia
ЦП
14
Адриан Герреро
ЛВ
19
Алехандро Кантеро
ЛВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
34
Yanis Senhadji
ЦФ
27
Alassán Gutiérrez
ЦФ
4-2-1-3
1
Жиль
2
Сальдуа
5
Чуст
3
Фали
20
Карселен
17
Эскаланте
4
Алькарас
10
Окампо
16
Рамос
7
Собрино
24
1-2-3-4
13
22
15
Бодигер
8
11
Крус
20
Меса
17
Рубио
9
Анхель
23
12
2
20
Карселен
18
Матос
18
Матос
20
Карселен
17
Эскаланте
21
Аларкон
21
Аларкон
17
Эскаланте
4
Алькарас
8
Алекс
8
Алекс
4
Алькарас
3
Фали
22
Онтиверос
22
Онтиверос
3
Фали
2
Сальдуа
11
Альехо
11
Альехо
2
Сальдуа
7
Собрино
15
15
7
Собрино
23
24
Гайя
24
Гайя
23
20
Меса
21
21
20
Меса
17
Рубио
14
Герреро
14
Герреро
17
Рубио
9
Анхель
19
Кантеро
19
Кантеро
9
Анхель
2
18
Гальего
18
Гальего
2
Остались в запасе
Кадис
Тенерифе
13
Хосе Антонио Каро
ВР
14
Боян Ковачевич
ЦЗ
33
Julio Cabrera
ЦЗ
27
Moussa Diakité
ЦП
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЛВ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
30
Sergio Padilla
ВР
28
Dylan Perera Plasencia
ЦП
77
Алекс Корредера
ЦП
28
Dylan Perera Plasencia
ЦП
34
Yanis Senhadji
ЦФ
27
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
13
Хосе Антонио Каро
ВР
14
Боян Ковачевич
ЦЗ
33
Julio Cabrera
ЦЗ
27
Moussa Diakité
ЦП
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЛВ
Остались в запасе
30
Sergio Padilla
ВР
28
Dylan Perera Plasencia
ЦП
77
Алекс Корредера
ЦП
28
Dylan Perera Plasencia
ЦП
34
Yanis Senhadji
ЦФ
27
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Кадис - Тенерифе
6
2
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
68
32
Желтые карточки
6
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
20
Офсайды
2
1
Количество передач
511
246
Сейвы
2
1
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
1
2
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Информация о матче
Главный судья:
Salvador Lax Franco, Spain
Стадион:
Нуэво Мирандилья
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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