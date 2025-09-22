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Гранада
Уэска
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
30 сентября, 23:00
5
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
30 сентября, 17:50
40
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
23 сентября, 21:35
4
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
22 сентября, 11:55
25
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
21 сентября, 15:15
7
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
30 сентября, 23:00
5
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
30 сентября, 17:50
40
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
23 сентября, 21:35
4
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
22 сентября, 11:55
25
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
21 сентября, 15:15
7
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
18 июля 2022, 19:52
0
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
20 мая 2022, 11:11
0
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
10 февраля 2022, 17:21
0
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
29 января 2022, 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
27 января 2022, 09:26
1
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Последние матчи
Все
Гранада
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 4 тур
Гранада
1 : 1
07.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 3 тур
Гранада
1 : 3
30.08.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
0 : 1
07.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 3 тур
Гранада
1 : 3
30.08.2024
Уэска

Гранада - Уэска: обзор матча 30 августа 2024

Гранада
30.08.2024, пятница, 20:00
Испания. Сегунда, 3 тур
1 : 3
Матч завершен
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Уэска
59' М. Онгла
21' Х. Муньос
57' R. Pulido
90+8' J. Mier
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Гранада - Уэска
Матч завершен
90' +8
ГОЛ! 1:3! J. Mier
Пас отдал Iker Kortajarena
85'
Замена
J. Mier ️️️️➡️️ Javier Pérez Mateo
85'
Замена
Iker Kortajarena ️️️️➡️️ Хоакин Муньос
77'
Желтая карточка
Oscar Sielva
Замена
Рубен Санчес ️️️️➡️️ Георгий Цитаишвили
72'
Замена
Серхио Руис ️️️️➡️️ Мануэль Тригерос
72'
Замена
Pablo Sáenz ️️️️➡️️ Лукас Бойе
65'
Замена
Loïc Williams ️️️️➡️️ Пабло Инсуа
65'
63'
Замена
Жерард Валентин ️️️️➡️️ Тони Абад
63'
Замена
Hugo Vallejo ️️️️➡️️ P. Soko
ГОЛ! 1:2! Мартин Онгла
Пас отдал Шон Вайссман
59'
57'
ГОЛ! 0:2! Rubén Pulido
Замена
Шон Вайссман ️️️️➡️️ Гонсало Вильяр
46'
28'
Желтая карточка
Тони Абад
Желтая карточка
Карлос Нева
21'
21'
ГОЛ! 0:1! Хоакин Муньос
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Лука Зидан
ВР
15
Карлос Нева
(К) ЛЗ
5
Пабло Инсуа
ЦЗ
4
Мигель Рубио
ЦЗ
6
Мартин Онгла
ЦЗ
12
Рикард Санчес
ЦЗ
23
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Мюрто Узуни
ЛВ
11
Георгий Цитаишвили
ПВ
7
Лукас Бойе
ЦФ
Уэска
14
Хорхе Пулидо
(К) ЦЗ
15
Жереми Бласко
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
23
Oscar Sielva
ЦП
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
20
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
19
P. Soko
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
4
Rubén Pulido
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Гранада
13
Марк Мартинес
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
14
Игнаси Микел
ЦЗ
24
Loïc Williams
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
20
Серхио Руис
ЦП
30
Siren Diao
ЦФ
17
Тео Корбяну
ЦФ
26
Sergio Rodelas
ЦФ
22
Pablo Sáenz
ЦФ
9
Шон Вайссман
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
18
Diego González
ЦЗ
26
Hugo Anglada
ЦЗ
28
Alex Fita
ЦП
27
Javier Hernández
ЦП
22
Iker Kortajarena
ЦП
3
Жорди Мартин
ЛВ
7
Жерард Валентин
ПВ
33
Ayman Arguigue
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
10
Hugo Vallejo
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Зидан
4
Рубио
6
Онгла
12
Санчес
15
Нева
5
Инсуа
23
Тригерос
8
Вильяр
10
Узуни
11
Цитаишвили
7
Бойе
3-2-5
2
Абад
15
Бласко
14
Пулидо
23
8
13
9
Энрих
4
11
Муньос
19
5
Инсуа
24
24
5
Инсуа
11
Цитаишвили
2
Санчес
2
Санчес
11
Цитаишвили
23
Тригерос
20
Руис
20
Руис
23
Тригерос
7
Бойе
22
22
7
Бойе
8
Вильяр
9
Вайссман
9
Вайссман
8
Вильяр
11
Муньос
22
22
11
Муньос
2
Абад
7
Валентин
7
Валентин
2
Абад
8
6
6
8
19
10
10
19
Остались в запасе
Гранада
Уэска
13
Марк Мартинес
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
14
Игнаси Микел
ЦЗ
30
Siren Diao
ЦФ
17
Тео Корбяну
ЦФ
26
Sergio Rodelas
ЦФ
1
Хуан Перес
ВР
18
Diego González
ЦЗ
26
Hugo Anglada
ЦЗ
28
Alex Fita
ЦП
27
Javier Hernández
ЦП
3
Жорди Мартин
ЛВ
33
Ayman Arguigue
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
13
Марк Мартинес
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
14
Игнаси Микел
ЦЗ
30
Siren Diao
ЦФ
17
Тео Корбяну
ЦФ
26
Sergio Rodelas
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
18
Diego González
ЦЗ
26
Hugo Anglada
ЦЗ
28
Alex Fita
ЦП
27
Javier Hernández
ЦП
3
Жорди Мартин
ЛВ
33
Ayman Arguigue
ЦФ
21
Iker Unzueta Arregui
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Гранада - Уэска
1
2
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
65
35
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
8
9
Офсайды
1
1
Количество передач
572
313
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
69
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
7
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
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Информация о матче
Главный судья:
Miguel Gonzalez Diaz, Spain
Стадион:
Лос Карменес
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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