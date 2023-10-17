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Кордоба
Бургос
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
5 сентября, 12:48
9
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
14 июля, 22:26
6
В Испании погиб 18-летний футболист: подробности трагедии
17 октября 2023, 21:47
0
Кубок Испании. «Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона «Алькояно»
21 января 2021, 01:30
8
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
5 сентября, 12:48
9
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
14 июля, 22:26
6
В Испании погиб 18-летний футболист: подробности трагедии
17 октября 2023, 21:47
0
Кубок Испании. «Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона «Алькояно»
21 января 2021, 01:30
8
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Кордоба
Бургос
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
2 : 0
13.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
0 : 0
07.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльче
3 : 1
02.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
0 : 1
07.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 3 тур
Бургос
0 : 2
01.09.2024
Кастельон

Кордоба - Бургос: обзор матча 26 августа 2024

Кордоба
26.08.2024, понедельник, 22:30
Испания. Сегунда, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
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Бургос
52' A. Casas
90+8' A. Yoldi
76' К. Санчес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кордоба - Бургос
Матч завершен
90' +13
Желтая карточка
Давид Лопес
ГОЛ! 2:1! Ander Yoldi
Пас отдал Carlos Albarrán
90' +8
90' +7
Желтая карточка
Иньиго Кордоба
76'
ГОЛ! 1:1! Курро Санчес
Замена
Хави Синтес ️️️️➡️️ Хакобо Гонсалес
76'
Замена
C. Munoz ️️️️➡️️ Кристиан Карраседо
76'
74'
Замена
David González ️️️️➡️️ Kevin Appin
Красная карточка
Adrián Lapeña
73'
Замена
Фелипе Родригес ️️️️➡️️ Тео Зидан
73'
Замена
Nikolay Obolskiy ️️️️➡️️ Antonio Casas
73'
Замена
Ander Yoldi ️️️️➡️️ Adilson
62'
60'
Замена
Иван Моранте ️️️️➡️️ Raúl Navarro
60'
Замена
E. D. Espiau Hernandez ️️️️➡️️ Фер Ниньо
59'
Замена
Иньиго Кордоба ️️️️➡️️ D. Ojeda
ГОЛ! 1:0! Antonio Casas
52'
Желтая карточка
Carlos Albarrán
49'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кордоба
13
Карлос Марин
(К) ВР
3
Хосе Кальдерон
ЛЗ
16
Хосе Мартинес
ЦЗ
21
Carlos Albarrán
ЦЗ
6
Алекс Сала
ЦП
17
Adilson
ЦП
7
Тео Зидан
ЦП
23
Кристиан Карраседо
ЛВ
10
Хакобо Гонсалес
ПВ
20
Antonio Casas
ЦФ
4
Adrián Lapeña
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Бургос
13
Ander Cantero
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
6
Raúl Navarro
ЦЗ
4
Anderson Arroyo
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
(К) ЦЗ
11
Álex Sancris
ЦП
12
Kevin Appin
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
9
Фер Ниньо
ЦФ
7
D. Ojeda
ЦФ
Кордоба
26
Ramon Vila
ВР
27
Matias Barboza
ЦЗ
34
Josema Ortiz
ЦЗ
15
Хави Синтес
ЦП
22
C. Munoz
ЦФ
14
Nikolay Obolskiy
ЦФ
18
Фелипе Родригес
ЦФ
19
Jude Soonsup-Bell
ЦФ
11
Ander Yoldi
ЦФ
32
Antonio Molina
ЦФ
Бургос
32
Hugo Pascual
ЦЗ
34
Hugo Rastrilla
ЦЗ
33
Marcelo Expósito
ЦП
23
Иван Моранте
ЦП
5
Мигель Атьенса
ЦП
28
Saúl del Cerro
ЦП
17
Javi López-Pinto
ЦП
14
David González
ЦП
21
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
19
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
3-3-2-2
13
Марин
3
Кальдерон
21
16
Мартинес
6
Сала
17
7
Зидан
23
Карраседо
10
Гонсалес
4
20
3-2-2-1-2
13
6
4
18
27
Лопес
3
Мигель
11
12
16
Санчес
7
9
Ниньо
10
Гонсалес
15
Синтес
15
Синтес
10
Гонсалес
23
Карраседо
22
22
23
Карраседо
20
14
14
20
7
Зидан
18
Родригес
18
Родригес
7
Зидан
17
11
11
17
6
23
Моранте
23
Моранте
6
12
14
14
12
7
21
Кордоба
21
Кордоба
7
9
Ниньо
19
19
9
Ниньо
Остались в запасе
Кордоба
Бургос
26
Ramon Vila
ВР
27
Matias Barboza
ЦЗ
34
Josema Ortiz
ЦЗ
19
Jude Soonsup-Bell
ЦФ
32
Antonio Molina
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
32
Hugo Pascual
ЦЗ
34
Hugo Rastrilla
ЦЗ
33
Marcelo Expósito
ЦП
5
Мигель Атьенса
ЦП
28
Saúl del Cerro
ЦП
17
Javi López-Pinto
ЦП
20
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
26
Ramon Vila
ВР
27
Matias Barboza
ЦЗ
34
Josema Ortiz
ЦЗ
19
Jude Soonsup-Bell
ЦФ
32
Antonio Molina
ЦФ
Остались в запасе
32
Hugo Pascual
ЦЗ
34
Hugo Rastrilla
ЦЗ
33
Marcelo Expósito
ЦП
5
Мигель Атьенса
ЦП
28
Saúl del Cerro
ЦП
17
Javi López-Pinto
ЦП
20
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Статистика матча Кордоба - Бургос
1
1
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
17
10
Офсайды
3
6
Количество передач
379
341
Сейвы
3
2
Точность передач %
80
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Carlos Muniz Munoz, Spain
Стадион:
Estadio Nuevo Arcángel, Cordoba
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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