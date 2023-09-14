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Картахена
Сарагоса
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
14 сентября 2023, 20:20
0
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
12 августа 2023, 16:13
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
5 января 2022, 20:03
5
«Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Франкесом
23 декабря 2021, 19:31
0
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
5 января 2022, 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
17 февраля 2021, 15:48
0
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
20 февраля 2020, 15:34
0
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
19 февраля 2020, 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
19 февраля 2019, 21:52
3
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
14 сентября 2023, 20:20
0
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
12 августа 2023, 16:13
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
«Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Франкесом
23 декабря 2021, 19:31
0
Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»
26 мая 2020, 00:50
5
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Последние матчи
Все
Картахена
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 4 тур
Картахена
0 : 1
08.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
1 : 2
01.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 4 тур
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3 : 0
08.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 3 тур
Мирандес
0 : 0
01.09.2024
Сарагоса

Картахена - Сарагоса: обзор матча 26 августа 2024

Картахена
26.08.2024, понедельник, 20:00
Испания. Сегунда, 2 тур
1 : 2
Матч завершен
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Сарагоса
15' C. Teguia
82' P. Sans
90+7' F. Serrano
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Картахена - Сарагоса
Матч завершен
90' +7
ГОЛ! 1:2! F. Serrano
Пас отдал Marcos Luna
87'
Замена
Marcos Luna ️️️️➡️️ Самед Баждар
Замена
Альфредо Ортуньо ️️️️➡️️ Gastón Valles
85'
82'
ГОЛ! 1:1! Pau Sans
Пас отдал Тони Мойя
Желтая карточка
Мартин Агиррегабирия
79'
74'
Замена
Тони Мойя ️️️️➡️️ Marc Aguado
74'
Замена
F. Serrano ️️️️➡️️ Кейди Баре
Замена
Андрия Вукчевич ️️️️➡️️ Хайро Искьердо
72'
68'
Замена
Pau Sans ️️️️➡️️ Mario Soberón
68'
Замена
I. Azon ️️️️➡️️ Серхио Бермехо
Замена
Луис Муньос ️️️️➡️️ C. Teguia
65'
52'
Желтая карточка
Кейди Баре
45' +5
Желтая карточка
Льюис Лопес
ГОЛ! 1:0! C. Teguia
Пас отдал Хайро Искьердо
15'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
1
Пабло Куньят
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
24
Никола Шипчич
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
19
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Дамьян Мусто
(К) ОП
6
Серхио Герреро
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
20
Хайро Искьердо
ЛВ
23
C. Teguia
ЦФ
7
Gastón Valles
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Сарагоса
13
Гаэтан Пуссен
ВР
4
Dani Tasende
ЦЗ
15
Бернарду Виталь
ЦЗ
24
Льюис Лопес
(К) ЦЗ
19
Иван Калеро
ПЗ
10
Серхио Бермехо
ЦП
8
Marc Aguado
ЦП
6
Кейди Баре
ЦП
11
Самед Баждар
ЦФ
7
Mario Soberón
ЦФ
33
Adrián Liso
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
Картахена
30
Jhafets Reyes
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
12
Андрия Вукчевич
ЛЗ
4
Педро Алкала
ЦЗ
2
Jorge Moreno
ЦЗ
26
Angel Andugar Garcia
ЦЗ
8
Луис Муньос
ОП
27
Carmelo Sánchez
ЦП
37
Pocho Román
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
10
Дани Эскриче
ЦФ
Сарагоса
1
Cristian Álvarez
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
31
Juan Sabater
ЦП
21
Тони Мойя
ЦП
26
Гори
АП
9
I. Azon
ЦФ
29
Pau Sans
ЦФ
28
Quentin Lecoeuche
ЦФ
14
F. Serrano
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Куньят
3
24
Шипчич
22
Кико
19
Агиррегабирия
18
Мусто
6
Герреро
17
Родригес
20
Искьердо
7
23
4-3-3
13
Пуссен
19
Калеро
15
Виталь
24
Лопес
4
10
Бермехо
8
6
Баре
33
7
11
Баждар
20
Искьердо
12
Вукчевич
12
Вукчевич
20
Искьердо
23
8
Муньос
8
Муньос
23
7
9
Ортуньо
9
Ортуньо
7
11
Баждар
2
2
11
Баждар
8
21
Мойя
21
Мойя
8
10
Бермехо
9
9
10
Бермехо
7
29
29
7
6
Баре
14
14
6
Баре
Остались в запасе
Картахена
Сарагоса
30
Jhafets Reyes
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
2
Jorge Moreno
ЦЗ
26
Angel Andugar Garcia
ЦЗ
27
Carmelo Sánchez
ЦП
37
Pocho Román
ЦФ
10
Дани Эскриче
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
1
Cristian Álvarez
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
31
Juan Sabater
ЦП
26
Гори
АП
28
Quentin Lecoeuche
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
Остались в запасе
30
Jhafets Reyes
ВР
40
Тони Фуидиас
ВР
4
Педро Алкала
ЦЗ
2
Jorge Moreno
ЦЗ
26
Angel Andugar Garcia
ЦЗ
27
Carmelo Sánchez
ЦП
37
Pocho Román
ЦФ
10
Дани Эскриче
ЦФ
Остались в запасе
1
Cristian Álvarez
ВР
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
31
Juan Sabater
ЦП
26
Гори
АП
28
Quentin Lecoeuche
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Ранко Попович
Статистика матча Картахена - Сарагоса
1
2
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
41
59
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
9
13
Офсайды
1
2
Количество передач
324
469
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
82
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
German Cid Camacho, Spain
Стадион:
Cartagonova, Cartagena
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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