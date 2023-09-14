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«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
«Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Франкесом
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
«Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Франкесом
Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»