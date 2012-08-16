«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули
«Барселона» подписала игрока сборной Албании Маная
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
Примера. «Барселона» разгромила «Эльче» (4:0) и лидирует с 15-очковым отрывом