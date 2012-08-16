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Альбасете
Эльче
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
16 августа, 16:48
12
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
4 июля 2023, 23:59
2
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
5 июня 2023, 07:47
0
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
4 апреля 2023, 17:30
0
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
2 апреля 2023, 21:35
8
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
16 августа, 16:48
12
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
30 декабря 2021, 16:49
2
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
2 марта 2020, 11:48
6
«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули
7 февраля 2020, 22:59
1
«Барселона» подписала игрока сборной Албании Маная
20 января 2020, 23:53
7
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
4 июля 2023, 23:59
2
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
5 июня 2023, 07:47
0
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
4 апреля 2023, 17:30
0
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
2 апреля 2023, 21:35
8
Примера. «Барселона» разгромила «Эльче» (4:0) и лидирует с 15-очковым отрывом
1 апреля 2023, 23:51
0
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Последние матчи
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Альбасете
Эльче
Испания. Сегунда, 7 тур
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0 : 3
28.09.2024
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Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 4 тур
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0 : 1
09.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 3 тур
Малага
2 : 1
31.08.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
3 : 0
08.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльче
3 : 1
02.09.2024
Кордоба

Альбасете - Эльче: обзор матча 25 августа 2024

Альбасете
25.08.2024, воскресенье, 20:00
Испания. Сегунда, 2 тур
1 : 0
Матч завершен
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Эльче
52' Фидель
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Альбасете - Эльче
Матч завершен
90' +1
Желтая карточка
Николас Кастро
Замена
Антонио Пачеко ️️️️➡️️ Juanma García
87'
86'
Замена
Родриго Мендоса ️️️️➡️️ Matia Barzic
Желтая карточка
Juanma García
84'
Желтая карточка
Rai Marchán
80'
76'
Замена
Хосан ️️️️➡️️ Алейш Фебас
76'
Замена
Мурад Эль-Гезуани ️️️️➡️️ Оскар Плано
75'
Замена
Бамбо Диаби ️️️️➡️️ Марио Гаспар
Замена
Agustin Medina Delgado ️️️️➡️️ Хон Морсильо
72'
Замена
Хосе Ласо ️️️️➡️️ Фидель
71'
67'
Замена
Агустин Альварес ️️️️➡️️ Adam Boayar
Замена
Juan María Alcedo ️️️️➡️️ Хауме Коста
62'
Замена
Javier Rueda ️️️️➡️️ Альваро Родригес
62'
ГОЛ! 1:0! Фидель
Пас отдал Juanma García
52'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
13
Raúl Lizoain
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
2
Альваро Родригес
ПЗ
6
Rai Marchán
ЦП
10
Фидель
ЛВ
22
Хон Морсильо
ЛВ
7
Juanma García
ЦФ
21
Альберто Килес
ЦФ
8
R. Rodriguez
(К) ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Эльче
13
Матиас Дитуро
ВР
10
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
15
Álvaro Núñez
ЦЗ
12
Хосе Салинас
ЦЗ
26
Matia Barzic
ЦЗ
2
Марио Гаспар
(К) ПЗ
14
Алейш Фебас
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
21
Николас Кастро
АП
24
Яго Сантьяго
ЛВ
7
Оскар Плано
ПВ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Альбасете
1
Кристиан Риверо
ВР
30
Mario Ramos
ВР
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
27
Lalo Aguilar
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
29
Javier Rueda
ЦЗ
17
Алехандро Мелендес
ЦП
20
Антонио Пачеко
ЦП
11
Хосе Ласо
ЛВ
34
Marcos Moreno
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
15
Набиль Туайзи
ЦФ
Эльче
25
Эдгар Бадия
ВР
1
Мигель Сан Роман
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
30
Родриго Мендоса
ЦП
29
Luis Roldán
ЦП
36
Рафа Нуньес
ЛВ
17
Хосан
ПВ
9
Агустин Альварес
ЦФ
35
Ali Houary
ЦФ
20
Cristian Salvador
ЦФ
28
Didac Castella
ЦФ
19
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
4-1-2-3
13
24
Коста
5
Рос
14
2
Родригес
6
22
Морсильо
10
Фидель
8
21
Килес
7
3-2-2-3
13
Дитуро
15
12
Салинас
26
2
Гаспар
10
Фернандес Меркау
14
Фебас
32
7
Плано
21
Кастро
24
Сантьяго
24
Коста
3
3
24
Коста
2
Родригес
29
29
2
Родригес
7
20
Пачеко
20
Пачеко
7
10
Фидель
11
Ласо
11
Ласо
10
Фидель
22
Морсильо
4
4
22
Морсильо
2
Гаспар
4
Диаби
4
Диаби
2
Гаспар
26
30
Мендоса
30
Мендоса
26
14
Фебас
17
Хосан
17
Хосан
14
Фебас
32
9
Альварес
9
Альварес
32
7
Плано
19
Эль-Гезуани
19
Эль-Гезуани
7
Плано
Остались в запасе
Альбасете
Эльче
1
Кристиан Риверо
ВР
30
Mario Ramos
ВР
27
Lalo Aguilar
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
17
Алехандро Мелендес
ЦП
34
Marcos Moreno
ЦФ
15
Набиль Туайзи
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
25
Эдгар Бадия
ВР
1
Мигель Сан Роман
ВР
29
Luis Roldán
ЦП
36
Рафа Нуньес
ЛВ
35
Ali Houary
ЦФ
20
Cristian Salvador
ЦФ
28
Didac Castella
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Остались в запасе
1
Кристиан Риверо
ВР
30
Mario Ramos
ВР
27
Lalo Aguilar
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
17
Алехандро Мелендес
ЦП
34
Marcos Moreno
ЦФ
15
Набиль Туайзи
ЦФ
Остались в запасе
25
Эдгар Бадия
ВР
1
Мигель Сан Роман
ВР
29
Luis Roldán
ЦП
36
Рафа Нуньес
ЛВ
35
Ali Houary
ЦФ
20
Cristian Salvador
ЦФ
28
Didac Castella
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Статистика матча Альбасете - Эльче
2
1
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
21
79
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
0
8
Нарушения
14
7
Офсайды
0
1
Количество передач
207
802
Сейвы
4
1
Точность передач %
72
93
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
5
8
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Информация о матче
Главный судья:
Manuel Jesus Orellana Cid, Spain
Стадион:
Carlos Belmonte, Albacete
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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