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Тенерифе
Альмерия
«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
12 сентября, 14:52
1
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
12 сентября, 12:05
2
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
11 сентября, 16:32
3
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
11 сентября, 16:08
2
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
4 сентября, 21:34
0
«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
12 сентября, 14:52
1
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
11 сентября, 16:32
3
«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
20 июня 2022, 07:15
0
Кубок Испании. «Атлетик» победил «Тенерифе» в серии пенальти, в матче шесть голов и два удаления
29 января 2020, 01:50
1
«Ганновер» – в годовщину смерти Энке: «Память – это благодарность сердца»
10 ноября 2017, 18:06
4
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
12 сентября, 12:05
2
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
11 сентября, 16:08
2
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
4 сентября, 21:34
0
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
4 сентября, 19:19
3
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании
15 июля, 03:53
9
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Тенерифе
Альмерия
Испания. Сегунда, 7 тур
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2 : 1
29.09.2024
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Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Эйбар
1 : 0
14.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 4 тур
Тенерифе
0 : 1
06.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
2 : 2
31.08.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
1 : 0
08.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 3 тур
Альмерия
1 : 1
31.08.2024
Спортинг

Тенерифе - Альмерия: обзор матча 24 августа 2024

Тенерифе
24.08.2024, суббота, 22:30
Испания. Сегунда, 2 тур
0 : 1
Матч завершен
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Альмерия
64' Н. Меламед
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Тенерифе - Альмерия
Матч завершен
79'
Замена
Иддрису Баба ️️️️➡️️ Гонсало Мелеро
79'
Замена
Бруну Ланга ️️️️➡️️ Арнау Пучмаль
76'
Желтая карточка
Эдгар Гонсалес
Замена
Алекс Корредера ️️️️➡️️ Анхель
73'
Замена
Алехандро Кантеро ️️️️➡️️ Майкель Меса
73'
64'
ГОЛ! 0:1! Нико Меламед
Пас отдал Арнау Пучмаль
62'
Замена
Дьон Лопи ️️️️➡️️ Кайки
56'
Желтая карточка
Кайки
Красная карточка
José León
53'
Замена
Янн Бодигер ️️️️➡️️ Серхио Гонсалес
42'
Замена
David Rodríguez Ramos ️️️️➡️️ Фернандо Медрано
30'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
13
Tomeu Nadal
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
5
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
8
Youssouf Diarra
ЦП
11
Луисми Крус
АП
20
Майкель Меса
АП
17
Вальдо Рубио
ЛВ
23
Juande Rivas
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
4
José León
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Альмерия
1
Луиш Максимиану
ВР
21
Чуми
ЦЗ
3
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
4
Кайки
ЦЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
8
Гонсало Мелеро
(К) ЦП
2
Арнау Пучмаль
ЦП
10
Нико Меламед
ЛВ
11
Серхио Аррибас
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Тенерифе
1
Salvi
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
21
Teto
ЦП
15
Янн Бодигер
ЦП
77
Алекс Корредера
ЦП
14
Адриан Герреро
ЛВ
19
Алехандро Кантеро
ЛВ
34
Yanis Senhadji
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
2
David Rodríguez Ramos
ЦФ
12
Rubén
ЦФ
27
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
31
Bruno Alemán
ВР
24
Бруну Ланга
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
16
Александар Радованович
ЦЗ
6
Дьон Лопи
ОП
15
Иддрису Баба
ЦП
27
Гуи Гедеш
ЦП
26
Маркос Пенья
ЦП
28
Рашад Феттал
ЦФ
19
Марко Милованович
ЦФ
30
Valen Gómez
ЦФ
3-1-3-3
13
3
Медрано
22
5
Гонсалес
8
17
Рубио
20
Меса
11
Крус
4
9
Анхель
23
3-2-2-2-1
1
Максимиану
3
Гонсалес
20
Сентельес
4
Кайки
17
Посо
21
Чуми
8
Мелеро
2
Пучмаль
11
Аррибас
10
Меламед
9
Суарес
5
Гонсалес
15
Бодигер
15
Бодигер
5
Гонсалес
9
Анхель
77
Корредера
77
Корредера
9
Анхель
20
Меса
19
Кантеро
19
Кантеро
20
Меса
3
Медрано
2
2
3
Медрано
2
Пучмаль
24
Ланга
24
Ланга
2
Пучмаль
4
Кайки
6
Лопи
6
Лопи
4
Кайки
8
Мелеро
15
Баба
15
Баба
8
Мелеро
Остались в запасе
Тенерифе
Альмерия
1
Salvi
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
21
Teto
ЦП
14
Адриан Герреро
ЛВ
34
Yanis Senhadji
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
12
Rubén
ЦФ
27
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
13
Фернандо Мартинес
ВР
31
Bruno Alemán
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
16
Александар Радованович
ЦЗ
27
Гуи Гедеш
ЦП
26
Маркос Пенья
ЦП
28
Рашад Феттал
ЦФ
19
Марко Милованович
ЦФ
30
Valen Gómez
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
1
Salvi
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
21
Teto
ЦП
14
Адриан Герреро
ЛВ
34
Yanis Senhadji
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
12
Rubén
ЦФ
27
Alassán Gutiérrez
ЦФ
Остались в запасе
13
Фернандо Мартинес
ВР
31
Bruno Alemán
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
16
Александар Радованович
ЦЗ
27
Гуи Гедеш
ЦП
26
Маркос Пенья
ЦП
28
Рашад Феттал
ЦФ
19
Марко Милованович
ЦФ
30
Valen Gómez
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Тенерифе - Альмерия
1
2
Всего ударов по воротам
11
20
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
8
Нарушения
10
9
Офсайды
5
2
Количество передач
305
439
Сейвы
1
5
Точность передач %
74
82
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
0
11
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Rafael Sanchez Lopez, Spain
Стадион:
Heliodoro Rodríguez López, Santa Cruz de Tenerife
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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