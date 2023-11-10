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Малага
Мирандес
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
23 июня, 12:33
0
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
9 января, 08:09
1
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
8 января, 19:40
1
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
23 июня, 12:33
0
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
9 января, 08:09
1
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
8 января, 19:40
1
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
Американский актер Клуни может купить «Малагу»
24 февраля 2020, 23:45
9
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
5 июля 2023, 13:53
0
Кубок Испании. «Мирандес» уступил «Реал Сосьедаду», прервав 12-матчевую беспроигрышную серию
14 февраля 2020, 00:59
0
Игрок «Мирандеса» Матеус забил гол в четвертом матче против команды Примеры подряд
13 февраля 2020, 23:59
2
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Последние матчи
Все
Малага
Мирандес
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
0 : 0
07.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 3 тур
Малага
2 : 1
31.08.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 4 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
08.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 3 тур
Мирандес
0 : 0
01.09.2024
Сарагоса

Малага - Мирандес: обзор матча 24 августа 2024

Малага
24.08.2024, суббота, 22:30
Испания. Сегунда, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Мирандес
79' D.
40' Х. Паничелли
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Малага - Мирандес
Матч завершен
90'
Замена
Alex Calvo ️️️️➡️️ M. Lachuer
Замена
Haitam Abaida ️️️️➡️️ Хулен Лобете
82'
ГОЛ! 1:1! Dioni
Пас отдал Antonio Cordero
79'
77'
Замена
Виктор Парада ️️️️➡️️ Серхио Поштиго
77'
Замена
Хоэль Рока ️️️️➡️️ Jon Gorrotxategi
Замена
Antonio Cordero ️️️️➡️️ David Larrubia
69'
Замена
Dioni ️️️️➡️️ Роко Батурина
69'
66'
Замена
Santiago Homenchenko ️️️️➡️️ Тачи
65'
Желтая карточка
Рауль Фернандес
49'
Желтая карточка
Julio Alonso
Замена
Aarón Ochoa ️️️️➡️️ Juanpe
46'
40'
ГОЛ! 0:1! Хоакин Паничелли
Пас отдал M. Lachuer
Замена
Хулен Лобете ️️️️➡️️ Кевин Вильодрес
36'
Желтая карточка
Juanpe
19'
17'
Желтая карточка
Пабло Томео
Желтая карточка
Victor Garcia Marin
8'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
4
Einar Galilea
ЦЗ
3
Carlos Puga
ЦЗ
8
Juanpe
ЦП
11
Кевин Вильодрес
ЛВ
1
Alfonso Herrero
(К) ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
14
Victor Garcia Marin
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
12
Manu Molina
ЦФ
22
D. Lorenzo (pen.)
ЦФ
10
David Larrubia
ЦФ
Мирандес
13
Рауль Фернандес
ВР
2
Hugo Rincón
ЦЗ
3
Julio Alonso
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
(К) ЦЗ
22
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
10
Alberto Reina Campos
ЦП
6
Jon Gorrotxategi
ЦП
15
Пабло Томео
ЦП
19
M. Lachuer
ЦФ
9
Хоакин Паничелли
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Малага
13
Carlos Lopez
ВР
16
D. Murillo
ЦЗ
29
Izan Merino
ЦЗ
18
Daniel Sánchez
ЦЗ
2
Jokin Gabilondo
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
7
Haitam Abaida
ЦФ
26
Antonio Cordero
ЦФ
17
Dioni
ЦФ
35
Aarón Ochoa
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Мирандес
1
Луис Лопес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
34
Diego Rosales
ЦЗ
38
Garci
ЦП
8
Santiago Homenchenko
ЦП
30
Asier Ortiz
ЦП
27
Хоэль Рока
ЛВ
11
Alex Calvo
ЦФ
17
Urko Izeta
ЦФ
2-1-1-5
4
3
8
11
Вильодрес
5
10
22
12
14
3-2-3-2
13
Фернандес
5
Тачи
21
Поштиго
22
2
3
10
6
15
Томео
9
Паничелли
19
Лобете
7
7
Лобете
10
26
26
10
9
Батурина
17
17
9
Батурина
8
35
35
8
11
Вильодрес
24
Лобете
24
Лобете
11
Вильодрес
21
Поштиго
33
Парада
33
Парада
21
Поштиго
5
Тачи
8
8
5
Тачи
6
27
Рока
27
Рока
6
19
11
11
19
Остались в запасе
Малага
Мирандес
13
Carlos Lopez
ВР
16
D. Murillo
ЦЗ
29
Izan Merino
ЦЗ
18
Daniel Sánchez
ЦЗ
2
Jokin Gabilondo
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
1
Луис Лопес
ВР
34
Diego Rosales
ЦЗ
38
Garci
ЦП
30
Asier Ortiz
ЦП
17
Urko Izeta
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Остались в запасе
13
Carlos Lopez
ВР
16
D. Murillo
ЦЗ
29
Izan Merino
ЦЗ
18
Daniel Sánchez
ЦЗ
2
Jokin Gabilondo
ЦЗ
19
Луисми
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
Остались в запасе
1
Луис Лопес
ВР
34
Diego Rosales
ЦЗ
38
Garci
ЦП
30
Asier Ortiz
ЦП
17
Urko Izeta
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Статистика матча Малага - Мирандес
2
3
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
68
32
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
2
Нарушения
17
21
Офсайды
0
2
Количество передач
498
238
Сейвы
2
2
Точность передач %
86
70
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
2
4
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Информация о матче
Главный судья:
Sergui Claudiu Muresan, Spain
Стадион:
La Rosaleda, Malaga
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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