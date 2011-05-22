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Леванте
Кадис
Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
22 мая, 12:34
11
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
20 мая, 11:43
0
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
15 мая, 10:35
0
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
15 мая, 09:37
0
«Кадис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 10:35
0
В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
23 февраля, 18:50
2
Черышев близок к возвращению в Испанию
4 июля 2023, 18:18
4
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
19 января 2023, 00:49
0
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
7 января 2023, 15:56
1
Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа
7 июля 2022, 09:26
2
Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
22 мая, 12:34
11
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
20 мая, 11:43
0
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
15 мая, 10:35
0
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
15 мая, 09:37
0
«Кадис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 10:35
0
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Последние матчи
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Леванте
Кадис
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 4 тур
Картахена
0 : 1
08.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 3 тур
Эйбар
2 : 2
02.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
1 : 3
09.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
2 : 2
31.08.2024
Тенерифе

Леванте - Кадис: обзор матча 24 августа 2024

Леванте
24.08.2024, суббота, 20:00
Испания. Сегунда, 2 тур
1 : 1
Матч завершен
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Кадис
57' Р. Бругу
81' Р. Алькарас (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Леванте - Кадис
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Иван Альехо
Желтая карточка
Jorge Cabello
90'
89'
Желтая карточка
Рубен Алькарас
Замена
Иван Ромеро ️️️️➡️️ Рохер Бругу
83'
Замена
Адриан де ла Фуэнте ️️️️➡️️ Marcos Navarro
83'
81'
ГОЛ с пенальти! 1:1! Рубен Алькарас
78'
Замена
Хосе Антонио де ла Роза ️️️️➡️️ Рубен Собрино
71'
Желтая карточка
Хавьер Онтиверос
Замена
Анхель Алгобия ️️️️➡️️ Серхио Лосано
71'
Замена
Мохамед Булдини ️️️️➡️️ Хосе Луис Моралес
71'
67'
Замена
Иван Альехо ️️️️➡️️ Исаак Карселен
67'
Замена
Хавьер Онтиверос ️️️️➡️️ Брайан Окампо
ГОЛ! 1:0! Рохер Бругу
Пас отдал Карлос Альварес
57'
52'
Желтая карточка
Исаак Карселен
Желтая карточка
Хосе Луис Моралес
34'
8'
Желтая карточка
Хосеба Сальдуа
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
1
Андрес
ВР
14
Jorge Cabello
ЦЗ
29
Marcos Navarro
ЦЗ
5
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
21
Серхио Лосано
ЦП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
20
Ориоль Рей
ЦП
24
Карлос Альварес
АП
2
Андрес Гарсия
ЛВ
7
Рохер Бругу
ПВ
11
Хосе Луис Моралес
(К) ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Кадис
1
Давид Жиль
(К) ВР
3
Фали
ЦЗ
5
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
4
Рубен Алькарас
ЦП
17
Гонсало Эскаланте
ЦП
10
Брайан Окампо
ЛВ
7
Рубен Собрино
ЦФ
24
Cristian Glauder
ЦФ
16
Кристофер Рамос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Леванте
32
Алехандро Примо
ВР
34
Borja Cortina
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
26
David Sellés
ЦЗ
17
Óscar Clemente
ЦП
30
Víctor Fernández
ЦП
8
Анхель Алгобия
ЦП
38
Carlos Espí
ЦФ
9
Иван Ромеро
ЦФ
24
Мохамед Булдини
ЦФ
Кадис
26
Виктор Азнар
ВР
13
Хосе Антонио Каро
ВР
18
Матос
ЛЗ
29
Samu Almagro
ЦП
27
Moussa Diakité
ЦП
8
Алекс
АП
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЛВ
22
Хавьер Онтиверос
ЛВ
11
Иван Альехо
ПВ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
3-3-3-1
1
Андрес
14
29
5
Эльхесабаль
21
Лосано
6
Кочорашвили
20
Рей
2
Гарсия
24
Альварес
7
Бругу
11
Моралес
4-2-1-3
1
Жиль
2
Сальдуа
3
Фали
5
Чуст
20
Карселен
4
Алькарас
17
Эскаланте
10
Окампо
16
Рамос
24
7
Собрино
29
4
де ла Фуэнте
4
де ла Фуэнте
29
21
Лосано
8
Алгобия
8
Алгобия
21
Лосано
7
Бругу
9
Ромеро
9
Ромеро
7
Бругу
11
Моралес
24
Булдини
24
Булдини
11
Моралес
7
Собрино
19
де ла Роза
19
де ла Роза
7
Собрино
10
Окампо
22
Онтиверос
22
Онтиверос
10
Окампо
20
Карселен
11
Альехо
11
Альехо
20
Карселен
Остались в запасе
Леванте
Кадис
32
Алехандро Примо
ВР
34
Borja Cortina
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
26
David Sellés
ЦЗ
17
Óscar Clemente
ЦП
30
Víctor Fernández
ЦП
38
Carlos Espí
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
26
Виктор Азнар
ВР
13
Хосе Антонио Каро
ВР
18
Матос
ЛЗ
29
Samu Almagro
ЦП
27
Moussa Diakité
ЦП
8
Алекс
АП
15
Francisco Mwepu
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
34
Borja Cortina
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
26
David Sellés
ЦЗ
17
Óscar Clemente
ЦП
30
Víctor Fernández
ЦП
38
Carlos Espí
ЦФ
Остались в запасе
26
Виктор Азнар
ВР
13
Хосе Антонио Каро
ВР
18
Матос
ЛЗ
29
Samu Almagro
ЦП
27
Moussa Diakité
ЦП
8
Алекс
АП
15
Francisco Mwepu
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Леванте - Кадис
2
5
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
15
Офсайды
2
1
Количество передач
337
415
Сейвы
6
5
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
3
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Ruben Avalos Barrera, Spain
Стадион:
Ciudad de Valencia, Valencia
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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