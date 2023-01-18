Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Спортинг
Эльденсе
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
18 января 2023, 23:00
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды
9 января 2019, 01:31
1
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
13 апреля 2018, 12:32
11
«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб
12 сентября 2017, 23:09
14
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
18 января 2023, 23:00
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды
9 января 2019, 01:31
1
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
13 апреля 2018, 12:32
11
«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб
12 сентября 2017, 23:09
14
Больше новостей
Последние матчи
Все
Спортинг
Эльденсе
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
3 : 1
07.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 3 тур
Альмерия
1 : 1
31.08.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
1 : 0
08.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
1 : 2
01.09.2024
Картахена

Спортинг - Эльденсе: обзор матча 24 августа 2024

Спортинг
24.08.2024, суббота, 18:00
Испания. Сегунда, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Эльденсе
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Спортинг - Эльденсе
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Nacho Monsalve
Замена
Iker Martinez ️️️️➡️️ Гилье Росас
90' +3
88'
Замена
Nacho Monsalve ️️️️➡️️ Серхио Ортуньо
Замена
Сесар Гелаберт ️️️️➡️️ Хуан Отеро
77'
Замена
Виктор Кампусано ️️️️➡️️ Гаспар Кампос
77'
Замена
Дани Кейпо ️️️️➡️️ Начо Мартин
69'
69'
Замена
Виктор Камараса ️️️️➡️️ Начо Кинтана
69'
Замена
Алан Годой ️️️️➡️️ Alex Bernal
Желтая карточка
Начо Мартин
66'
57'
Замена
C. Montes ️️️️➡️️ Джоэль Хоркера
57'
Замена
Хуанто Ортуньо ️️️️➡️️ Иван Чапела
Замена
Хесус Берналь ️️️️➡️️ Эрик Курбело
46'
32'
Желтая карточка
Иван Чапела
Желтая карточка
Гилье Росас
32'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
(К) ЛЗ
22
Диего Санчес
ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
6
Начо Мартин
ЦП
17
Jonathan Dubasin
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЛВ
10
Ignacio Mendez
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Эльденсе
1
Дани Мартин
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Серхио Ортуньо
(К) ЦП
9
Начо Кинтана
АП
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
23
Марк Матеу
ЛВ
5
Íñigo
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
20
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
29
Yann Kembo
ЦЗ
26
Iker Martinez
ЦЗ
8
Хесус Берналь
ЦП
18
Сесар Гелаберт
АП
9
Дани Кейпо
ЛВ
27
A. Oyon
ЦФ
34
Esteban Lozano
ЦФ
11
Виктор Кампусано
ЦФ
5
P. Garcia
ЦФ
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
10
C. Montes
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
18
Unai Ropero
ЦП
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
29
Алан Годой
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
4-3-1-2
1
Янес
22
Санчес
3
Анхель
23
Курбело
2
Росас
6
Мартин
17
14
Олаэчеа
7
Кампос
19
Отеро
10
1-1-1-3-4
1
Мартин
4
Думич
24
Тимор
8
Ортуньо
19
Хоркера
9
Кинтана
23
Матеу
20
Чапела
21
17
Гарсия
5
2
Росас
26
26
2
Росас
23
Курбело
8
Берналь
8
Берналь
23
Курбело
19
Отеро
18
Гелаберт
18
Гелаберт
19
Отеро
6
Мартин
9
Кейпо
9
Кейпо
6
Мартин
7
Кампос
11
Кампусано
11
Кампусано
7
Кампос
8
Ортуньо
14
14
8
Ортуньо
19
Хоркера
10
10
19
Хоркера
9
Кинтана
6
Камараса
6
Камараса
9
Кинтана
20
Чапела
11
Ортуньо
11
Ортуньо
20
Чапела
21
29
Годой
29
Годой
21
Остались в запасе
Спортинг
Эльденсе
13
Кристиан Жоэль
ВР
29
Yann Kembo
ЦЗ
27
A. Oyon
ЦФ
34
Esteban Lozano
ЦФ
5
P. Garcia
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
13
Ian Mackay Abad
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
18
Unai Ropero
ЦП
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
29
Yann Kembo
ЦЗ
27
A. Oyon
ЦФ
34
Esteban Lozano
ЦФ
5
P. Garcia
ЦФ
Остались в запасе
13
Ian Mackay Abad
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
31
Derick Poloni
ЦЗ
18
Unai Ropero
ЦП
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Статистика матча Спортинг - Эльденсе
2
2
Всего ударов по воротам
18
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
10
6
Количество передач
452
346
Сейвы
4
4
Точность передач %
80
72
Удары мимо ворот
10
7
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Manuel Angel Perez Hernandez, Spain
Стадион:
El Molinón, Gijon
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+