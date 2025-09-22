Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Расинг де Феррол
Гранада
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
30 сентября, 23:00
5
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
30 сентября, 17:50
40
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
23 сентября, 21:35
4
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
22 сентября, 11:55
25
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
21 сентября, 15:15
7
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
30 сентября, 23:00
5
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
30 сентября, 17:50
40
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
23 сентября, 21:35
4
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
22 сентября, 11:55
25
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
21 сентября, 15:15
7
Больше новостей
Последние матчи
Все
Расинг де Феррол
Гранада
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 4 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
08.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 3 тур
Депортиво
1 : 0
01.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 4 тур
Гранада
1 : 1
07.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 3 тур
Гранада
1 : 3
30.08.2024
Уэска

Расинг де Феррол - Гранада: обзор матча 24 августа 2024

Расинг де Феррол
24.08.2024, суббота, 18:00
Испания. Сегунда, 2 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Гранада
82' Р. Санчес
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Расинг де Феррол - Гранада
Матч завершен
Желтая карточка
Мойсес Дельгадо
90' +5
90' +1
Желтая карточка
Рикард Санчес
87'
Замена
Рубен Санчес ️️️️➡️️ Мануэль Тригерос
87'
Замена
Игнаси Микел ️️️️➡️️ Лукас Бойе
Желтая карточка
Налдо
83'
82'
ГОЛ! 0:1! Рикард Санчес
Пас отдал Pablo Sáenz
79'
Желтая карточка
Гонсало Вильяр
72'
Замена
Pablo Sáenz ️️️️➡️️ Георгий Цитаишвили
72'
Замена
Мюрто Узуни ️️️️➡️️ Шон Вайссман
Замена
Мойсес Дельгадо ️️️️➡️️ Brais Martínez
68'
Замена
️️️️➡️️ Luis Perea
64'
Замена
Eneko Jauregi ️️️️➡️️ Альваро Хименес
64'
60'
Замена
Гонсало Вильяр ️️️️➡️️ Серхио Руис
33'
Желтая карточка
Серхио Руис
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
25
Хесус Руис
ВР
4
A. Puric
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
18
Brais Martínez
ЦЗ
24
Luis Perea
ЦП
17
Josué Dorrio
ЦП
16
Фран Мансанара
(К) ЦП
22
Aitor Buñuel
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
7
Christian Borrego
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Гранада
1
Лука Зидан
ВР
15
Карлос Нева
(К) ЛЗ
5
Пабло Инсуа
ЦЗ
12
Рикард Санчес
ЦЗ
6
Мартин Онгла
ЦЗ
4
Мигель Рубио
ЦЗ
20
Серхио Руис
ЦП
23
Мануэль Тригерос
ЦП
11
Георгий Цитаишвили
ПВ
7
Лукас Бойе
ЦФ
9
Шон Вайссман
ЦФ
Расинг де Феррол
13
Йоель Родригес
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
21
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
6
Альваро Санц
ЦП
8
Alex López
ЦП
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
26
David Carballo
ЦП
19
Ману Вальехо
ЛВ
9
Eneko Jauregi
ЦФ
Гранада
13
Марк Мартинес
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
14
Игнаси Микел
ЦЗ
24
Loïc Williams
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
8
Гонсало Вильяр
ЦП
10
Мюрто Узуни
ЛВ
30
Siren Diao
ЦФ
17
Тео Корбяну
ЦФ
22
Pablo Sáenz
ЦФ
18
Камил Йозвяк
ЦФ
3-3-4
25
Руис
4
5
Налдо
18
24
17
16
Мансанара
22
20
Хименес
7
10
Сене
3-2-2-1-2
1
Зидан
12
Санчес
6
Онгла
4
Рубио
5
Инсуа
15
Нева
20
Руис
23
Тригерос
11
Цитаишвили
9
Вайссман
7
Бойе
18
21
Дельгадо
21
Дельгадо
18
20
Хименес
9
9
20
Хименес
7
Бойе
14
Микел
14
Микел
7
Бойе
23
Тригерос
2
Санчес
2
Санчес
23
Тригерос
20
Руис
8
Вильяр
8
Вильяр
20
Руис
9
Вайссман
10
Узуни
10
Узуни
9
Вайссман
11
Цитаишвили
22
22
11
Цитаишвили
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Гранада
13
Йоель Родригес
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
6
Альваро Санц
ЦП
8
Alex López
ЦП
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
26
David Carballo
ЦП
19
Ману Вальехо
ЛВ
13
Марк Мартинес
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
24
Loïc Williams
ЦЗ
30
Siren Diao
ЦФ
17
Тео Корбяну
ЦФ
18
Камил Йозвяк
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
6
Альваро Санц
ЦП
8
Alex López
ЦП
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
26
David Carballo
ЦП
19
Ману Вальехо
ЛВ
Остались в запасе
13
Марк Мартинес
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
24
Loïc Williams
ЦЗ
30
Siren Diao
ЦФ
17
Тео Корбяну
ЦФ
18
Камил Йозвяк
ЦФ
Статистика матча Расинг де Феррол - Гранада
2
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
7
Нарушения
12
17
Офсайды
2
1
Количество передач
336
403
Сейвы
5
2
Точность передач %
72
78
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Andres Fuentes Molina, Spain
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+