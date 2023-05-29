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Расинг
Эйбар
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
31 июля, 13:40
1
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
18 июля, 13:18
2
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
27 января 2023, 14:57
0
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2 сентября 2022, 09:17
0
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
31 июля, 13:40
1
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
18 июля, 13:18
2
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
5 марта 2022, 08:33
0
Marca: Лука Зидан будет выступать за сборную Алжира
25 апреля 2020, 00:59
3
Лука Зидан: «Уход из «Реала» пойдет мне на пользу»
12 июля 2019, 09:18
1
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
27 января 2023, 14:57
0
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2 сентября 2022, 09:17
0
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
28 октября 2021, 07:28
0
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
5 июля 2021, 07:55
0
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Последние матчи
Все
Расинг
Эйбар
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 4 тур
Тенерифе
0 : 1
06.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 3 тур
Реал Ов
1 : 3
30.08.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 5 тур
Эйбар
1 : 0
14.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 4 тур
Альбасете
0 : 1
09.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 3 тур
Эйбар
2 : 2
02.09.2024
Леванте

Расинг - Эйбар: обзор матча 23 августа 2024

Расинг
23.08.2024, пятница, 20:00
Испания. Сегунда, 2 тур
2 : 2
Матч завершен
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Эйбар
86' S. Camara
90+2' А. Мартин (П)
27' А. Пуэртас
56' А. Каррильо
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Расинг - Эйбар
Матч завершен
Желтая карточка
Marco Sangalli
90' +9
ГОЛ с пенальти! 2:2! Андрес Мартин
90' +2
ГОЛ! 1:2! Suleiman Camara
Пас отдал Сауль Гарсия
86'
84'
Желтая карточка
Перу Ноласкоайн
Желтая карточка
Андрес Мартин
84'
81'
Замена
Кристиан Гутьеррес ️️️️➡️️ Антонио Пуэртас
81'
Замена
Перу Ноласкоайн ️️️️➡️️ Матеус Перейра
Замена
Mario Garcia ️️️️➡️️ Франсиско Монтеро
78'
72'
Замена
Серхио Куберо ️️️️➡️️ José Corpas
68'
Желтая карточка
José Corpas
65'
Замена
Jon Guruzeta ️️️️➡️️ Хорхе Паскуаль
65'
Замена
Ander Madariaga ️️️️➡️️ Мартин Меркеланц
Замена
Suleiman Camara ️️️️➡️️ Ариц Альдасоро
62'
Замена
Marco Sangalli ️️️️➡️️ Клеман Мишелен
61'
Замена
Хон Каррикабуру ️️️️➡️️ Пабло Родригес
61'
Желтая карточка
Пабло Родригес
56'
56'
ГОЛ! 0:2! Альваро Каррильо
Пас отдал Мартин Меркеланц
Замена
Íñigo Sáinz-Maza ️️️️➡️️ Унаи Венцедор
46'
27'
ГОЛ! 0:1! Антонио Пуэртас
Пас отдал José Corpas
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг
13
Хокин Эскьета
ВР
3
Сауль Гарсия
ЦЗ
24
Франсиско Монтеро
ЦЗ
18
Ману Эрнандо
ЦЗ
17
Клеман Мишелен
ПЗ
8
Ариц Альдасоро
(К) ЦП
21
Унаи Венцедор
ЦП
10
Иньиго Висенте
ЛВ
9
Хуан Карлос Арана
ЦФ
22
Пабло Родригес
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Эйбар
4
Альваро Каррильо
ЦЗ
14
Hodei Arrillaga
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К) ЦЗ
10
Матеус Перейра
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Мартин Меркеланц
ЛВ
20
Антонио Пуэртас
ПВ
17
José Corpas
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
11
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Расинг
1
Микель Парера
ВР
32
Jorge Salinas
ЦЗ
28
Marco Carrascal
ЦЗ
5
Хави Кастро
ЦЗ
40
Mario Garcia
ЦЗ
6
Íñigo Sáinz-Maza
ЦП
15
Marco Sangalli
ЦП
20
Suleiman Camara
ЦП
7
Лаго Жуниор
ЛВ
19
Хон Каррикабуру
ЦФ
4
P. Moreno
ЦФ
Эйбар
1
Даниэль Фузато
ВР
3
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
28
Iker Alday
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
8
Перу Ноласкоайн
ОП
29
Ander Madariaga
ЦП
21
Jon Guruzeta
ЦП
35
Oscar Carrasco
ЦП
21
Y. Rahmani
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
27
Слави
ЦФ
4-2-1-3
13
Эскьета
3
Гарсия
24
Монтеро
18
Эрнандо
17
Мишелен
8
Альдасоро
21
Венцедор
10
Висенте
11
Мартин
22
Родригес
9
Арана
3-2-2-4
4
Каррильо
14
23
Арбилья
10
Перейра
6
Альварес
20
Пуэртас
18
Меркеланц
11
Паскуаль
13
9
Баутиста
17
24
Монтеро
40
40
24
Монтеро
21
Венцедор
6
6
21
Венцедор
17
Мишелен
15
15
17
Мишелен
8
Альдасоро
20
20
8
Альдасоро
22
Родригес
19
Каррикабуру
19
Каррикабуру
22
Родригес
20
Пуэртас
3
Гутьеррес
3
Гутьеррес
20
Пуэртас
10
Перейра
8
Ноласкоайн
8
Ноласкоайн
10
Перейра
18
Меркеланц
29
29
18
Меркеланц
11
Паскуаль
21
21
11
Паскуаль
17
2
Куберо
2
Куберо
17
Остались в запасе
Расинг
Эйбар
1
Микель Парера
ВР
32
Jorge Salinas
ЦЗ
28
Marco Carrascal
ЦЗ
5
Хави Кастро
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
4
P. Moreno
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
1
Даниэль Фузато
ВР
28
Iker Alday
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
35
Oscar Carrasco
ЦП
21
Y. Rahmani
ЦФ
27
Слави
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
1
Микель Парера
ВР
32
Jorge Salinas
ЦЗ
28
Marco Carrascal
ЦЗ
5
Хави Кастро
ЦЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
4
P. Moreno
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Фузато
ВР
28
Iker Alday
ЦЗ
5
Чема
ЦЗ
35
Oscar Carrasco
ЦП
21
Y. Rahmani
ЦФ
27
Слави
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Пинильос Фернандес
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Расинг - Эйбар
3
2
Всего ударов по воротам
14
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
10
13
Офсайды
1
3
Количество передач
481
390
Сейвы
1
4
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
4
4
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Информация о матче
Главный судья:
Jose Antonio Sanchez Villalobos, Spain
Стадион:
El Sardinero, Santander
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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