«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
«Химки» подписали экс-игрока «Реала»
«Химки» подпишут экс-игрока второй команды «Реала» и защитника сборной Панамы
«Барселона» купила за 5 миллионов 18-летнего Торре из «Расинга»
Marca: Лука Зидан будет выступать за сборную Алжира
Лука Зидан: «Уход из «Реала» пойдет мне на пользу»
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича