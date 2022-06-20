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Эльденсе
Тенерифе
«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
12 сентября, 14:52
1
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
11 сентября, 16:32
3
«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
20 июня 2022, 07:15
0
Кубок Испании. «Атлетик» победил «Тенерифе» в серии пенальти, в матче шесть голов и два удаления
29 января 2020, 01:50
1
«Ганновер» – в годовщину смерти Энке: «Память – это благодарность сердца»
10 ноября 2017, 18:06
4
«Химки» подписали воспитанника «Барселоны»
12 сентября, 14:52
1
Клуб РПЛ усилится воспитанником «Барселоны»
11 сентября, 16:32
3
«Жирона» спустя три года вернулась в Примеру
20 июня 2022, 07:15
0
Кубок Испании. «Атлетик» победил «Тенерифе» в серии пенальти, в матче шесть голов и два удаления
29 января 2020, 01:50
1
«Ганновер» – в годовщину смерти Энке: «Память – это благодарность сердца»
10 ноября 2017, 18:06
4
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28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльденсе
1 : 1
21.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
1 : 0
08.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
1 : 2
01.09.2024
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Кастельон
2 : 1
29.09.2024
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Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
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Эйбар
1 : 0
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Тенерифе
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Тенерифе
0 : 1
06.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
2 : 2
31.08.2024
Тенерифе

Эльденсе - Тенерифе: обзор матча 19 августа 2024

Эльденсе
19.08.2024, понедельник, 21:30
Испания. Сегунда, 1 тур
2 : 1
Матч завершен
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Тенерифе
54' С. Ортуньо
79' A. Bernal
63' М. Меса
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эльденсе - Тенерифе
Матч завершен
Желтая карточка
Alex Bernal
90' +5
90' +3
Желтая карточка
Серхио Гонсалес
Замена
Фран Гамес ️️️️➡️️ Виктор Гарсия
88'
Замена
Nacho Monsalve ️️️️➡️️ Начо Кинтана
88'
Замена
Алан Годой ️️️️➡️️ Джоэль Хоркера
88'
81'
Замена
Энрик Гальего ️️️️➡️️ Анхель
ГОЛ! 2:1! Alex Bernal
Пас отдал Дарио Думич
79'
74'
Замена
Алехандро Кантеро ️️️️➡️️ Вальдо Рубио
Замена
C. Montes ️️️️➡️️ Иван Чапела
70'
66'
Замена
Серхио Гонсалес ️️️️➡️️ Янн Бодигер
66'
Замена
Фернандо Медрано ️️️️➡️️ Адриан Герреро
63'
ГОЛ! 1:1! Майкель Меса
Пас отдал Jeremy Mellot
Замена
Alex Bernal ️️️️➡️️ Хуанто Ортуньо
61'
ГОЛ! 1:0! Серхио Ортуньо
Пас отдал Марк Матеу
54'
53'
Желтая карточка
Tomeu Nadal
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльденсе
1
Дани Мартин
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
24
Давид Тимор
ОП
8
Серхио Ортуньо
(К) ЦП
9
Начо Кинтана
АП
23
Марк Матеу
ЛВ
19
Джоэль Хоркера
ЛВ
5
Íñigo
ЦФ
17
Виктор Гарсия
ЦФ
11
Хуанто Ортуньо
ЦФ
20
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Тенерифе
13
Tomeu Nadal
ВР
22
Jeremy Mellot
ЦЗ
77
Алекс Корредера
ЦП
15
Янн Бодигер
ЦП
20
Майкель Меса
АП
11
Луисми Крус
АП
17
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Адриан Герреро
ЛВ
4
José León
ЦФ
23
Juande Rivas
ЦФ
9
Анхель
(К) ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Эльденсе
13
Ian Mackay Abad
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
15
Фран Гамес
ЦЗ
14
Nacho Monsalve
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
18
Unai Ropero
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
10
C. Montes
ЦП
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
29
Алан Годой
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
21
Alex Bernal
ЦФ
Тенерифе
30
Sergio Padilla
ВР
3
Фернандо Медрано
ЛЗ
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
5
Серхио Гонсалес
ЦЗ
8
Youssouf Diarra
ЦП
21
Teto
ЦП
19
Алехандро Кантеро
ЛВ
2
David Rodríguez Ramos
ЦФ
12
Rubén
ЦФ
27
Alassán Gutiérrez
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
34
Yanis Senhadji
ЦФ
1-1-1-3-4
1
Мартин
4
Думич
24
Тимор
8
Ортуньо
19
Хоркера
9
Кинтана
23
Матеу
5
20
Чапела
11
Ортуньо
17
Гарсия
1-2-3-4
13
22
77
Корредера
15
Бодигер
17
Рубио
11
Крус
14
Герреро
9
Анхель
23
4
20
Меса
17
Гарсия
15
Гамес
15
Гамес
17
Гарсия
9
Кинтана
14
14
9
Кинтана
20
Чапела
10
10
20
Чапела
19
Хоркера
29
Годой
29
Годой
19
Хоркера
11
Ортуньо
21
21
11
Ортуньо
14
Герреро
3
Медрано
3
Медрано
14
Герреро
15
Бодигер
5
Гонсалес
5
Гонсалес
15
Бодигер
17
Рубио
19
Кантеро
19
Кантеро
17
Рубио
9
Анхель
18
Гальего
18
Гальего
9
Анхель
Остались в запасе
Эльденсе
Тенерифе
13
Ian Mackay Abad
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
18
Unai Ropero
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
30
Sergio Padilla
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
8
Youssouf Diarra
ЦП
21
Teto
ЦП
2
David Rodríguez Ramos
ЦФ
12
Rubén
ЦФ
27
Alassán Gutiérrez
ЦФ
34
Yanis Senhadji
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Остались в запасе
13
Ian Mackay Abad
ВР
31
Derick Poloni
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
18
Unai Ropero
ЦП
10
Christian Montes
ЦП
27
Sixtus Ogbuehi
ЦФ
22
Ricardo Grigore
ЦФ
Остались в запасе
30
Sergio Padilla
ВР
24
Хосеп Гайя
ЦЗ
8
Youssouf Diarra
ЦП
21
Teto
ЦП
2
David Rodríguez Ramos
ЦФ
12
Rubén
ЦФ
27
Alassán Gutiérrez
ЦФ
34
Yanis Senhadji
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Эстевес
Главный тренер
Рауль Агне
Статистика матча Эльденсе - Тенерифе
1
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
47
53
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
10
15
Офсайды
0
2
Количество передач
304
344
Сейвы
4
1
Точность передач %
69
72
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Oliver de la Fuente Ramos, Spain
Стадион:
Estadio Pepico Amat, Alicante
Испания. Сегунда
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Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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