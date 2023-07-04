Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
Примера. «Барселона» разгромила «Эльче» (4:0) и лидирует с 15-очковым отрывом
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
Примера. «Барселона» разгромила «Эльче» (4:0) и лидирует с 15-очковым отрывом
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»