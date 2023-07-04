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Эльче
Уэска
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
4 июля 2023, 23:59
2
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
5 июня 2023, 07:47
0
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
4 апреля 2023, 17:30
0
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
2 апреля 2023, 21:35
8
Примера. «Барселона» разгромила «Эльче» (4:0) и лидирует с 15-очковым отрывом
1 апреля 2023, 23:51
0
Агент форварда «Эльче» назвал невозможным переход игрока в «Спартак»
4 июля 2023, 23:59
2
Клуб Роналдо – в числе вылетевших из Примеры
5 июня 2023, 07:47
0
«Эльче» оспорил результат матча с «Барселоной» из-за участия Гави
4 апреля 2023, 17:30
0
«Барса» может получить техническое поражение с «Эльче» из-за Гави
2 апреля 2023, 21:35
8
Примера. «Барселона» разгромила «Эльче» (4:0) и лидирует с 15-очковым отрывом
1 апреля 2023, 23:51
0
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
18 июля 2022, 19:52
0
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
20 мая 2022, 11:11
0
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
10 февраля 2022, 17:21
0
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
29 января 2022, 14:22
4
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»
27 января 2022, 09:26
1
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Эльче
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
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Эльче
2 : 2
15.09.2024
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Сарагоса
3 : 0
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Эльче
3 : 1
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Кордоба
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
0 : 1
07.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 3 тур
Гранада
1 : 3
30.08.2024
Уэска

Эльче - Уэска: обзор матча 18 августа 2024

Эльче
18.08.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 1 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Уэска
87' M. Loureiro
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эльче - Уэска
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Iker Kortajarena
Замена
Мурад Эль-Гезуани ️️️️➡️️ Марио Гаспар
89'
87'
ГОЛ! 0:1! Miguel Loureiro
Пас отдал Oscar Sielva
81'
Замена
Iker Kortajarena ️️️️➡️️ Javier Pérez Mateo
Замена
Николас Фернандес Меркау ️️️️➡️️ Родриго Мендоса
74'
Замена
Хосан ️️️️➡️️ Рафа Нуньес
74'
Замена
Cristian Salvador ️️️️➡️️ Алейш Фебас
69'
67'
Замена
Hugo Vallejo ️️️️➡️️ J. Mier
61'
Замена
Тони Абад ️️️️➡️️ Жерард Валентин
61'
Замена
Серхио Энрих ️️️️➡️️ Хоакин Муньос
Желтая карточка
Оскар Плано
36'
24'
Желтая карточка
Miguel Loureiro
Желтая карточка
Алейш Фебас
13'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
25
Эдгар Бадия
ВР
12
Хосе Салинас
ЦЗ
15
Álvaro Núñez
ЦЗ
2
Марио Гаспар
(К) ПЗ
30
Родриго Мендоса
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
21
Николас Кастро
АП
36
Рафа Нуньес
ЛВ
24
Яго Сантьяго
ЛВ
7
Оскар Плано
ПВ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Уэска
14
Хорхе Пулидо
(К) ЦЗ
15
Жереми Бласко
ЦЗ
5
Miguel Loureiro
ЦЗ
8
Javier Pérez Mateo
ЦП
23
Oscar Sielva
ЦП
7
Жерард Валентин
ПВ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
20
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
19
P. Soko
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Эльче
13
Матиас Дитуро
ВР
1
Мигель Сан Роман
ВР
10
Николас Фернандес Меркау
ЛЗ
29
Luis Roldán
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
37
Mario Guilabert
ЦП
17
Хосан
ПВ
35
Ali Houary
ЦФ
20
Cristian Salvador
ЦФ
19
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
26
Hugo Anglada
ЦЗ
18
Diego González
ЦЗ
2
Тони Абад
ПЗ
22
Iker Kortajarena
ЦП
27
Javier Hernández
ЦП
10
Hugo Vallejo
ЦФ
4
Rubén Pulido
ЦФ
33
Ayman Arguigue
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
3-2-3-1
25
Бадия
12
Салинас
15
2
Гаспар
30
Мендоса
14
Фебас
24
Сантьяго
21
Кастро
7
Плано
36
Нуньес
3-2-1-5
14
Пулидо
15
Бласко
5
8
23
7
Валентин
11
Муньос
19
13
20
6
30
Мендоса
10
Фернандес Меркау
10
Фернандес Меркау
30
Мендоса
36
Нуньес
17
Хосан
17
Хосан
36
Нуньес
14
Фебас
20
20
14
Фебас
2
Гаспар
19
Эль-Гезуани
19
Эль-Гезуани
2
Гаспар
7
Валентин
2
Абад
2
Абад
7
Валентин
8
22
22
8
6
10
10
6
11
Муньос
9
Энрих
9
Энрих
11
Муньос
Остались в запасе
Эльче
Уэска
13
Матиас Дитуро
ВР
1
Мигель Сан Роман
ВР
29
Luis Roldán
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
37
Mario Guilabert
ЦП
35
Ali Houary
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
1
Хуан Перес
ВР
26
Hugo Anglada
ЦЗ
18
Diego González
ЦЗ
27
Javier Hernández
ЦП
4
Rubén Pulido
ЦФ
33
Ayman Arguigue
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Остались в запасе
13
Матиас Дитуро
ВР
1
Мигель Сан Роман
ВР
29
Luis Roldán
ЦП
32
Adam Boayar
ЦП
37
Mario Guilabert
ЦП
35
Ali Houary
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
26
Hugo Anglada
ЦЗ
18
Diego González
ЦЗ
27
Javier Hernández
ЦП
4
Rubén Pulido
ЦФ
33
Ayman Arguigue
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Беккачече
Главный тренер
Антонио Идальго
Статистика матча Эльче - Уэска
3
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
74
26
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
14
17
Офсайды
1
3
Количество передач
642
231
Сейвы
1
3
Точность передач %
90
76
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Palencia Caballero, Spain
Стадион:
Estadio Martínez Valero, Elche
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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