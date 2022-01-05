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Бургос
Картахена
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
5 января 2022, 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
17 февраля 2021, 15:48
0
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
20 февраля 2020, 15:34
0
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
19 февраля 2020, 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
19 февраля 2019, 21:52
3
Кубок Испании. Черышев вышел на замену и принес «Валенсии» на 92-й минуте победу над «Картахеной»
5 января 2022, 20:03
5
Товарищеский матч. ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной» из Сегунды
17 февраля 2021, 15:48
0
Дзагоев: «Долго думали с Гончаренко – играть ли мне с «Картахеной». Не очень хотелось, но страхи нужно перебарывать»
20 февраля 2020, 15:34
0
Товарищеский матч. Гол Марадишвили помог ЦСКА всухую победить «Картахену»
19 февраля 2020, 23:55
1
Товарищеский матч. ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» благодаря дублю Сигурдссона
19 февраля 2019, 21:52
3
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Последние матчи
Все
Бургос
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
0 : 2
21.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 4 тур
Уэска
0 : 1
07.09.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 3 тур
Бургос
0 : 2
01.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Расинг
1 : 2
30.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 5 тур
Реал Ов
1 : 0
15.09.2024
Картахена
Испания. Сегунда, 4 тур
Картахена
0 : 1
08.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльденсе
1 : 2
01.09.2024
Картахена

Бургос - Картахена: обзор матча 18 августа 2024

Бургос
18.08.2024, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 1 тур
3 : 1
Матч завершен
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Картахена
25' Ф. Ниньо
40' D. Ojeda
90+3' К. Санчес (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бургос - Картахена
Матч завершен
ГОЛ с пенальти! 3:0! Курро Санчес
90' +3
80'
Желтая карточка
Дани Эскриче
79'
Желтая карточка
Хайро Искьердо
Замена
Иван Моранте ️️️️➡️️ Raúl Navarro
76'
Замена
E. D. Espiau Hernandez ️️️️➡️️ Фер Ниньо
76'
Желтая карточка
Raúl Navarro
75'
75'
Замена
Андрия Вукчевич ️️️️➡️️ José Antonio Ríos
75'
Замена
C. Teguia ️️️️➡️️ Луис Муньос
73'
Желтая карточка
Анди Родригес
71'
Желтая карточка
Никола Шипчич
Замена
Иньиго Кордоба ️️️️➡️️ D. Ojeda
68'
65'
Замена
Дани Эскриче ️️️️➡️️ Альфредо Ортуньо
46'
Замена
Gastón Valles ️️️️➡️️ Дамьян Мусто
ГОЛ! 2:0! D. Ojeda
40'
Желтая карточка
Anderson Arroyo
32'
ГОЛ! 1:0! Фер Ниньо
25'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Ander Cantero
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
27
Давид Лопес
ЦЗ
6
Raúl Navarro
ЦЗ
4
Anderson Arroyo
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
(К) ЦЗ
11
Álex Sancris
ЦП
12
Kevin Appin
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
9
Фер Ниньо
ЦФ
7
D. Ojeda
ЦФ
Картахена
1
Пабло Куньят
ВР
4
Педро Алкала
(К) ЦЗ
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
24
Никола Шипчич
ЦЗ
19
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
18
Дамьян Мусто
ОП
8
Луис Муньос
ОП
6
Серхио Герреро
ЦП
17
Анди Родригес
ЦП
20
Хайро Искьердо
ЛВ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Бургос
17
Javi López-Pinto
ЦП
23
Иван Моранте
ЦП
28
Saúl del Cerro
ЦП
21
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
19
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
Картахена
30
Jhafets Reyes
ВР
12
Андрия Вукчевич
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
2
Jorge Moreno
ЦЗ
27
Carmelo Sánchez
ЦП
7
Gastón Valles
ЦФ
23
C. Teguia
ЦФ
10
Дани Эскриче
ЦФ
3-2-2-1-2
13
6
4
18
3
Мигель
27
Лопес
11
12
16
Санчес
7
9
Ниньо
4-2-2-1-1
1
Куньят
19
Агиррегабирия
3
24
Шипчич
4
Алкала
18
Мусто
8
Муньос
6
Герреро
17
Родригес
20
Искьердо
9
Ортуньо
6
23
Моранте
23
Моранте
6
7
21
Кордоба
21
Кордоба
7
9
Ниньо
19
19
9
Ниньо
3
12
Вукчевич
12
Вукчевич
3
18
Мусто
7
7
18
Мусто
8
Муньос
23
23
8
Муньос
9
Ортуньо
10
Эскриче
10
Эскриче
9
Ортуньо
Остались в запасе
Бургос
Картахена
17
Javi López-Pinto
ЦП
28
Saúl del Cerro
ЦП
20
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Jhafets Reyes
ВР
22
Кико
ЦЗ
2
Jorge Moreno
ЦЗ
27
Carmelo Sánchez
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
17
Javi López-Pinto
ЦП
28
Saúl del Cerro
ЦП
20
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
30
Jhafets Reyes
ВР
22
Кико
ЦЗ
2
Jorge Moreno
ЦЗ
27
Carmelo Sánchez
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча Бургос - Картахена
2
4
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
55
45
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
5
Нарушения
11
19
Офсайды
1
1
Количество передач
403
309
Сейвы
2
3
Точность передач %
77
72
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Marta Huerta de Aza, Spain
Стадион:
Municipal El Plantio, Burgos
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
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