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В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
Черышев близок к возвращению в Испанию
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа