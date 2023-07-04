Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Спортинг
Леванте
В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
23 февраля, 18:50
2
Черышев близок к возвращению в Испанию
4 июля 2023, 18:18
4
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
19 января 2023, 00:49
0
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
18 января 2023, 23:00
0
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
7 января 2023, 15:56
1
Кубок Испании. Дубль Кавани помог «Валенсии» разгромить «Спортинг» (4:0)
18 января 2023, 23:00
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
Кубок Испании. «Валенсия» проиграла клубу из Сегунды
9 января 2019, 01:31
1
Набабкин вошел в команду недели Лиги Европы
13 апреля 2018, 12:32
11
«Спортинг», выступающий в Сегунде, продал больше абонементов, чем любой российский клуб
12 сентября 2017, 23:09
14
В Испании два матча перенесли из-за пожара с человеческими жертвами
23 февраля, 18:50
2
Черышев близок к возвращению в Испанию
4 июля 2023, 18:18
4
Кубок Испании. «Атлетико» выиграл у «Леванте» (2:0) и вышел в четвертьфинал
19 января 2023, 00:49
0
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
7 января 2023, 15:56
1
Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа
7 июля 2022, 09:26
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Спортинг
Леванте
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Тенерифе
1 : 1
22.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Расинг
1 : 0
14.09.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
3 : 1
07.09.2024
Реал Ов
Испания. Сегунда, 3 тур
Альмерия
1 : 1
31.08.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 7 тур
Леванте
4 : 2
29.09.2024
Альмерия
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Леванте
3 : 1
14.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 4 тур
Картахена
0 : 1
08.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 3 тур
Эйбар
2 : 2
02.09.2024
Леванте

Спортинг - Леванте: обзор матча 18 августа 2024

Спортинг
18.08.2024, воскресенье, 18:00
Испания. Сегунда, 1 тур
1 : 2
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Леванте
59' J. Dubasin
14' К. Альварес
42' Г. Кочорашвили
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Спортинг - Леванте
Матч завершен
Замена
P. Garcia ️️️️➡️️ Хосе Анхель
87'
85'
Замена
Carlos Espí ️️️️➡️️ Рохер Бругу
Замена
Виктор Кампусано ️️️️➡️️ Jonathan Dubasin
78'
76'
Замена
Серхио Лосано ️️️️➡️️ Хосе Луис Моралес
Замена
Дани Кейпо ️️️️➡️️ Хесус Берналь
69'
63'
Замена
Анхель Алгобия ️️️️➡️️ Карлос Альварес
63'
Замена
Иван Ромеро ️️️️➡️️ Мохамед Булдини
ГОЛ! 1:2! Jonathan Dubasin
Пас отдал Хосе Анхель
59'
Желтая карточка
Хосе Анхель
57'
44'
Желтая карточка
Унаи Эльхесабаль
42'
ГОЛ! 0:2! Георгий Кочорашвили
Желтая карточка
Ландер Олаэчеа
40'
Замена
Начо Мартин ️️️️➡️️ Ignacio Mendez
28'
14'
ГОЛ! 0:1! Карлос Альварес
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Рубен Янес
ВР
3
Хосе Анхель
(К) ЛЗ
22
Диего Санчес
ЛЗ
23
Эрик Курбело
ЦЗ
2
Гилье Росас
ПЗ
8
Хесус Берналь
ЦП
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
17
Jonathan Dubasin
ЦП
7
Гаспар Кампос
ЛВ
10
Ignacio Mendez
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Леванте
1
Андрес
ВР
5
Унаи Эльхесабаль
ЦЗ
29
Marcos Navarro
ЦЗ
14
Jorge Cabello
ЦЗ
20
Ориоль Рей
ЦП
6
Георгий Кочорашвили
ЦП
24
Карлос Альварес
АП
2
Андрес Гарсия
ЛВ
7
Рохер Бругу
ПВ
24
Мохамед Булдини
ЦФ
11
Хосе Луис Моралес
(К) ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Спортинг
13
Кристиан Жоэль
ВР
26
Iker Martinez
ЦЗ
29
Yann Kembo
ЦЗ
6
Начо Мартин
ЦП
30
Alejandro Lozano
ЦП
9
Дани Кейпо
ЛВ
5
P. Garcia
ЦФ
34
Esteban Lozano
ЦФ
11
Виктор Кампусано
ЦФ
27
A. Oyon
ЦФ
Леванте
32
Алехандро Примо
ВР
34
Borja Cortina
ЦЗ
26
David Sellés
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
30
Víctor Fernández
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
17
Óscar Clemente
ЦП
8
Анхель Алгобия
ЦП
9
Иван Ромеро
ЦФ
38
Carlos Espí
ЦФ
4-3-1-2
1
Янес
22
Санчес
3
Анхель
23
Курбело
2
Росас
8
Берналь
14
Олаэчеа
17
7
Кампос
19
Отеро
10
3-2-3-2
1
Андрес
5
Эльхесабаль
29
14
20
Рей
6
Кочорашвили
7
Бругу
24
Альварес
2
Гарсия
11
Моралес
24
Булдини
10
6
Мартин
6
Мартин
10
8
Берналь
9
Кейпо
9
Кейпо
8
Берналь
3
Анхель
5
5
3
Анхель
17
11
Кампусано
11
Кампусано
17
11
Моралес
21
Лосано
21
Лосано
11
Моралес
24
Альварес
8
Алгобия
8
Алгобия
24
Альварес
24
Булдини
9
Ромеро
9
Ромеро
24
Булдини
7
Бругу
38
38
7
Бругу
Остались в запасе
Спортинг
Леванте
13
Кристиан Жоэль
ВР
26
Iker Martinez
ЦЗ
29
Yann Kembo
ЦЗ
30
Alejandro Lozano
ЦП
34
Esteban Lozano
ЦФ
27
A. Oyon
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
32
Алехандро Примо
ВР
34
Borja Cortina
ЦЗ
26
David Sellés
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
30
Víctor Fernández
ЦП
17
Óscar Clemente
ЦП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
13
Кристиан Жоэль
ВР
26
Iker Martinez
ЦЗ
29
Yann Kembo
ЦЗ
30
Alejandro Lozano
ЦП
34
Esteban Lozano
ЦФ
27
A. Oyon
ЦФ
Остались в запасе
32
Алехандро Примо
ВР
34
Borja Cortina
ЦЗ
26
David Sellés
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
30
Víctor Fernández
ЦП
17
Óscar Clemente
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Спортинг - Леванте
2
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
69
31
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
13
15
Офсайды
1
1
Количество передач
587
272
Сейвы
3
0
Точность передач %
83
72
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jose Luis Guzman Mansilla, Spain
Стадион:
El Molinón, Gijon
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+