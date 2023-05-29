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Эйбар
Кастельон
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
11 августа, 17:00
9
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
27 января 2023, 14:57
0
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2 сентября 2022, 09:17
0
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
29 мая 2023, 01:45
0
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
27 января 2023, 14:57
0
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2 сентября 2022, 09:17
0
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
28 октября 2021, 07:28
0
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
5 июля 2021, 07:55
0
Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе
11 августа, 17:00
9
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
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Последние матчи
Все
Эйбар
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Ов
1 : 0
29.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 6 тур
Альмерия
2 : 2
22.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 5 тур
Эйбар
1 : 0
14.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 4 тур
Альбасете
0 : 1
09.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 3 тур
Эйбар
2 : 2
02.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 7 тур
Кастельон
2 : 1
29.09.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 6 тур
Кастельон
0 : 1
22.09.2024
Расинг
Испания. Сегунда, 5 тур
Альмерия
2 : 5
16.09.2024
Кастельон
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
1 : 3
09.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 3 тур
Бургос
0 : 2
01.09.2024
Кастельон

Эйбар - Кастельон: обзор матча 17 августа 2024

Эйбар
17.08.2024, суббота, 18:00
Испания. Сегунда, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
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Кастельон
2' Х. Баутиста
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Эйбар - Кастельон
Матч завершен
81'
Желтая карточка
A. Jimenez
Желтая карточка
Перу Ноласкоайн
78'
78'
Замена
Исраэль Суэро ️️️️➡️️ Рауль Санчес
Замена
Слави ️️️️➡️️ Хорхе Паскуаль
77'
Замена
Антонио Пуэртас ️️️️➡️️ Мартин Меркеланц
64'
Замена
Серхио Куберо ️️️️➡️️ José Corpas
64'
61'
Замена
Josep Calavera ️️️️➡️️ Oscar Gil
61'
Замена
Томас ван дер Белт ️️️️➡️️ Sergio Moyita
Желтая карточка
Мартин Меркеланц
54'
Желтая карточка
Анайц Арбилья
15'
ГОЛ! 1:0! Хон Баутиста
2'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
4
Альваро Каррильо
ЦЗ
14
Hodei Arrillaga
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К) ЦЗ
8
Перу Ноласкоайн
ОП
10
Матеус Перейра
ЦП
21
Jon Guruzeta
ЦП
18
Мартин Меркеланц
ЛВ
17
José Corpas
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
13
Jon Mikel Magunagoitia
ЦФ
11
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Кастельон
1
Gonzalo Crettaz
ВР
33
J. Vertrouwd
ЦЗ
14
Oscar Gil
(К) ЦЗ
22
Дайиро Хирино
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
10
Рауль Санчес
ЛВ
8
Kenneth Obinna Mamah
ЦФ
11
Douglas Aurélio
ЦФ
7
Sergio Moyita
ЦФ
5
A. Jimenez
ЦФ
9
Jesús de Miguel
ЦФ
Эйбар
1
Даниэль Фузато
ВР
3
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
35
Oscar Carrasco
ЦП
29
Ander Madariaga
ЦП
20
Антонио Пуэртас
ПВ
21
Y. Rahmani
ЦФ
27
Слави
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Кастельон
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
27
José Albert
ЦЗ
6
Томас ван дер Белт
ОП
26
Iker Punzano
ЦП
19
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
18
Albert Lottin
ЦП
23
Josep Calavera
ЦП
4
Исраэль Суэро
АП
46
Pere Marco
ЦФ
30
Brian Schwake
ЦФ
16
Brian Cipenga
ЦФ
21
Álex Calatrava
ЦФ
3-1-2-1-4
4
Каррильо
14
23
Арбилья
8
Ноласкоайн
10
Перейра
21
18
Меркеланц
17
11
Паскуаль
13
9
Баутиста
3-1-1-5
1
33
14
22
Хирино
20
Сентьенс
10
Санчес
8
9
5
7
11
18
Меркеланц
20
Пуэртас
20
Пуэртас
18
Меркеланц
11
Паскуаль
27
Слави
27
Слави
11
Паскуаль
17
2
Куберо
2
Куберо
17
7
6
ван дер Белт
6
ван дер Белт
7
14
23
23
14
10
Санчес
4
Суэро
4
Суэро
10
Санчес
Остались в запасе
Эйбар
Кастельон
1
Даниэль Фузато
ВР
3
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
35
Oscar Carrasco
ЦП
29
Ander Madariaga
ЦП
21
Y. Rahmani
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
27
José Albert
ЦЗ
26
Iker Punzano
ЦП
19
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
18
Albert Lottin
ЦП
46
Pere Marco
ЦФ
30
Brian Schwake
ЦФ
16
Brian Cipenga
ЦФ
21
Álex Calatrava
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Фузато
ВР
3
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
5
Чема
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
35
Oscar Carrasco
ЦП
29
Ander Madariaga
ЦП
21
Y. Rahmani
ЦФ
Остались в запасе
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
27
José Albert
ЦЗ
26
Iker Punzano
ЦП
19
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
18
Albert Lottin
ЦП
46
Pere Marco
ЦФ
30
Brian Schwake
ЦФ
16
Brian Cipenga
ЦФ
21
Álex Calatrava
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Эйбар - Кастельон
3
1
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
35
65
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
16
9
Офсайды
0
3
Количество передач
241
450
Сейвы
4
2
Точность передач %
55
80
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Eder Mallo Fernandez, Spain
Стадион:
Ipurua Municipal Stadium, Eibar
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
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