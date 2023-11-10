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Расинг де Феррол
Малага
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
23 июня, 12:33
0
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
9 января, 08:09
1
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
8 января, 19:40
1
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
Американский актер Клуни может купить «Малагу»
24 февраля 2020, 23:45
9
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
23 июня, 12:33
0
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
9 января, 08:09
1
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
8 января, 19:40
1
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
10 ноября 2023, 12:12
3
Американский актер Клуни может купить «Малагу»
24 февраля 2020, 23:45
9
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Расинг де Феррол
Малага
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 4 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
08.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 3 тур
Депортиво
1 : 0
01.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Малага
0 : 3
28.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Малага
1 : 0
14.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
0 : 0
07.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 3 тур
Малага
2 : 1
31.08.2024
Альбасете

Расинг де Феррол - Малага: обзор матча 17 августа 2024

Расинг де Феррол
17.08.2024, суббота, 18:00
Испания. Сегунда, 1 тур
2 : 2
Матч завершен
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Малага
69' E. Jauregi
82' E. Jauregi
45' К. Вильодрес
79' A. Cordero
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Расинг де Феррол - Малага
Матч завершен
ГОЛ! 2:2! Eneko Jauregi
Пас отдал Фран Мансанара
82'
79'
ГОЛ! 1:2! Antonio Cordero
Замена
Альваро Санц ️️️️➡️️ Хосеп Сене
77'
77'
Замена
Хулен Лобете ️️️️➡️️ David Larrubia
77'
Замена
Antonio Cordero ️️️️➡️️ Кевин Вильодрес
75'
Желтая карточка
Juanpe
Желтая карточка
Фран Мансанара
73'
Замена
️️️️➡️️ Luis Perea
71'
ГОЛ! 1:1! Eneko Jauregi
69'
65'
Замена
D. Lorenzo (pen.) ️️️️➡️️ Aarón Ochoa
65'
Замена
Einar Galilea ️️️️➡️️ A. Pastor
61'
Желтая карточка
Victor Garcia Marin
Замена
Eneko Jauregi ️️️️➡️️ Альваро Хименес
58'
45'
ГОЛ! 0:1! Кевин Вильодрес
Пас отдал Роко Батурина
35'
Желтая карточка
A. Pastor
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
25
Хесус Руис
ВР
4
A. Puric
ЦЗ
18
Brais Martínez
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Фран Мансанара
(К) ЦП
24
Luis Perea
ЦП
17
Josué Dorrio
ЦП
22
Aitor Buñuel
ЦФ
7
Christian Borrego
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Малага
20
Нельсон Монте
ЦЗ
2
Jokin Gabilondo
ЦЗ
8
Juanpe
ЦП
11
Кевин Вильодрес
ЛВ
10
David Larrubia
ЦФ
1
Alfonso Herrero
(К) ЦФ
9
Роко Батурина
ЦФ
14
Victor Garcia Marin
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
12
Manu Molina
ЦФ
35
Aarón Ochoa
ЦФ
Расинг де Феррол
13
Йоель Родригес
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
21
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Alex López
ЦП
6
Альваро Санц
ЦП
11
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Eneko Jauregi
ЦФ
Малага
13
Carlos Lopez
ВР
18
Daniel Sánchez
ЦЗ
4
Einar Galilea
ЦЗ
16
D. Murillo
ЦЗ
29
Izan Merino
ЦЗ
3
Carlos Puga
ЦЗ
22
D. Lorenzo (pen.)
ЦП
23
Лука Сангалли
АП
17
Dioni
ЦФ
27
Chupete
ЦФ
26
Antonio Cordero
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
3-3-4
25
Руис
4
18
5
Налдо
16
Мансанара
24
17
22
10
Сене
20
Хименес
7
2-1-1-5
20
Монте
2
8
11
Вильодрес
9
Батурина
35
12
5
14
10
Сене
6
Санц
6
Санц
10
Сене
20
Хименес
9
9
20
Хименес
5
4
4
5
35
22
22
35
11
Вильодрес
26
26
11
Вильодрес
10
24
Лобете
24
Лобете
10
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Малага
13
Йоель Родригес
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
21
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Alex López
ЦП
11
Nacho Sánchez
ЦФ
13
Carlos Lopez
ВР
18
Daniel Sánchez
ЦЗ
16
D. Murillo
ЦЗ
29
Izan Merino
ЦЗ
3
Carlos Puga
ЦЗ
23
Лука Сангалли
АП
17
Dioni
ЦФ
27
Chupete
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
21
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
14
Aitor Gelardo Vegara
ЦП
8
Alex López
ЦП
11
Nacho Sánchez
ЦФ
Остались в запасе
13
Carlos Lopez
ВР
18
Daniel Sánchez
ЦЗ
16
D. Murillo
ЦЗ
29
Izan Merino
ЦЗ
3
Carlos Puga
ЦЗ
23
Лука Сангалли
АП
17
Dioni
ЦФ
27
Chupete
ЦФ
Статистика матча Расинг де Феррол - Малага
1
3
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
18
Офсайды
3
2
Количество передач
326
436
Сейвы
1
3
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
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Информация о матче
Главный судья:
Miguel Sesma Espinosa, Spain
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
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