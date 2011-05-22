Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Новости команд
Все
Кадис
Сарагоса
Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
22 мая, 12:34
11
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
20 мая, 11:43
0
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
15 мая, 10:35
0
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
15 мая, 09:37
0
«Кадис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 10:35
0
Назван клуб, который может возглавить Абаскаль
22 мая, 12:34
11
«Сосьедад» Захаряна вышел в ЛЕ, «Кадис» – вылетел, в Примере не осталось интриг на последний тур
20 мая, 11:43
0
«Севилья» – «Кадис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2024
15 мая, 10:35
0
«Севилья» – «Кадис»: прогноз на матч 36 тура Примеры, 15 мая
15 мая, 09:37
0
«Кадис» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
12 мая, 10:35
0
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
14 сентября 2023, 20:20
0
«Атлетико» отдал в аренду Моуриньо
12 августа 2023, 16:13
0
Кубок Испании. «Севилья» прошла «Сарагосу», «Вильярреал» вылетел от хихонского «Спортинга»
6 января 2022, 22:10
0
«Барселона» интересуется защитником «Сарагосы» Франкесом
23 декабря 2021, 19:31
0
Торбинский: «Мне подняли зарплату в два раза, поэтому не уехал играть в Европу»
26 мая 2020, 00:50
5
Больше новостей
Последние матчи
Все
Кадис
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Кадис
1 : 2
28.09.2024
Эльденсе
Испания. Сегунда, 6 тур
Картахена
1 : 2
22.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 5 тур
Кадис
0 : 0
15.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
1 : 3
09.09.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 3 тур
Кадис
2 : 2
31.08.2024
Тенерифе
Испания. Сегунда, 7 тур
Спортинг
1 : 0
28.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 6 тур
Сарагоса
2 : 1
21.09.2024
Леванте
Испания. Сегунда, 5 тур
Бургос
1 : 0
15.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
3 : 0
08.09.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 3 тур
Мирандес
0 : 0
01.09.2024
Сарагоса

Кадис - Сарагоса: обзор матча 16 августа 2024

Кадис
16.08.2024, пятница, 22:30
Испания. Сегунда, 1 тур
0 : 4
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Сарагоса
84' А. Акетче
90+1' M. Luna
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Кадис - Сарагоса
Матч завершен
90' +1
ГОЛ! 0:2! Marcos Luna
Пас отдал Jair Amador
Желтая карточка
Брайан Окампо
90'
84'
ГОЛ! 0:1! Агер Акетче
Пас отдал Кейди Баре
81'
Замена
Marcos Luna ️️️️➡️️ Самед Баждар
81'
Замена
I. Azon ️️️️➡️️ Серхио Бермехо
65'
Желтая карточка
Серхио Бермехо
63'
Замена
Jair Amador ️️️️➡️️ Бернарду Виталь
Замена
Брайан Окампо ️️️️➡️️ Иван Альехо
59'
56'
Замена
Гаэтан Пуссен ️️️️➡️️ Жоан Фемениас
Замена
Cristian Glauder ️️️️➡️️ Виктор Чуст
46'
Замена
Рубен Алькарас ️️️️➡️️ Moussa Diakité
46'
Замена
Хосеба Сальдуа ️️️️➡️️ Матос
46'
Желтая карточка
Фали
45' +2
35'
Желтая карточка
Бернарду Виталь
Желтая карточка
Рубен Собрино
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
13
Хосе Антонио Каро
ВР
18
Матос
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
5
Виктор Чуст
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
27
Moussa Diakité
ЦП
8
Алекс
(К) АП
11
Иван Альехо
ПВ
9
Рохер Марти
ЦФ
7
Рубен Собрино
ЦФ
16
Кристофер Рамос
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Сарагоса
25
Жоан Фемениас
ВР
4
Dani Tasende
ЦЗ
24
Льюис Лопес
(К) ЦЗ
15
Бернарду Виталь
ЦЗ
19
Иван Калеро
ПЗ
6
Кейди Баре
ЦП
8
Marc Aguado
ЦП
10
Серхио Бермехо
ЦП
33
Adrián Liso
ЦФ
11
Самед Баждар
ЦФ
7
Mario Soberón
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
33
Julio Cabrera
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
12
Роминиге Куаме
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
36
Карл Этта
ЦП
29
Samu Almagro
ЦП
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЛВ
10
Брайан Окампо
ЛВ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
24
Cristian Glauder
ЦФ
Сарагоса
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
13
Гаэтан Пуссен
ВР
2
Marcos Luna
ЦЗ
3
Jair Amador
ЦЗ
21
Тони Мойя
ЦП
15
Хауме Грау
ЦП
23
Агер Акетче
АП
26
Гори
АП
29
Pau Sans
ЦФ
9
I. Azon
ЦФ
14
F. Serrano
ЦФ
28
Quentin Lecoeuche
ЦФ
4-1-2-3
13
Каро
18
Матос
3
Фали
5
Чуст
20
Карселен
27
8
Алекс
11
Альехо
16
Рамос
7
Собрино
9
Марти
4-3-3
25
Фемениас
19
Калеро
24
Лопес
15
Виталь
4
6
Баре
8
10
Бермехо
7
11
Баждар
33
18
Матос
2
Сальдуа
2
Сальдуа
18
Матос
27
4
Алькарас
4
Алькарас
27
11
Альехо
10
Окампо
10
Окампо
11
Альехо
5
Чуст
24
24
5
Чуст
25
Фемениас
13
Пуссен
13
Пуссен
25
Фемениас
11
Баждар
2
2
11
Баждар
15
Виталь
3
3
15
Виталь
10
Бермехо
9
9
10
Бермехо
Остались в запасе
Кадис
Сарагоса
1
Давид Жиль
ВР
33
Julio Cabrera
ЦЗ
12
Роминиге Куаме
ЦП
36
Карл Этта
ЦП
29
Samu Almagro
ЦП
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЛВ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
21
Тони Мойя
ЦП
15
Хауме Грау
ЦП
23
Агер Акетче
АП
26
Гори
АП
29
Pau Sans
ЦФ
14
F. Serrano
ЦФ
28
Quentin Lecoeuche
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
33
Julio Cabrera
ЦЗ
12
Роминиге Куаме
ЦП
36
Карл Этта
ЦП
29
Samu Almagro
ЦП
19
Хосе Антонио де ла Роза
ЛВ
15
Francisco Mwepu
ЦФ
Остались в запасе
35
Guillermo Acín Labrador
ВР
21
Тони Мойя
ЦП
15
Хауме Грау
ЦП
23
Агер Акетче
АП
26
Гори
АП
29
Pau Sans
ЦФ
14
F. Serrano
ЦФ
28
Quentin Lecoeuche
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Ранко Попович
Статистика матча Кадис - Сарагоса
3
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
61
39
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
0
Нарушения
14
18
Офсайды
3
1
Количество передач
413
283
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
71
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
2
1
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Damaso Arcediano Monescillo, Spain
Стадион:
Нуэво Мирандилья
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+