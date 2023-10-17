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Мирандес
Кордоба
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
5 сентября, 12:48
9
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
14 июля, 22:26
6
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
В Испании погиб 18-летний футболист: подробности трагедии
17 октября 2023, 21:47
0
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Иосифов сменил один испанский клуб на другой
19 января, 22:39
3
Иосифов нашел новый клуб в Испании после ухода из «Вильярреала»
5 июля 2023, 13:53
0
Кубок Испании. «Мирандес» уступил «Реал Сосьедаду», прервав 12-матчевую беспроигрышную серию
14 февраля 2020, 00:59
0
Игрок «Мирандеса» Матеус забил гол в четвертом матче против команды Примеры подряд
13 февраля 2020, 23:59
2
Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
5 сентября, 12:48
9
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
17 августа, 20:16
1
Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
14 июля, 22:26
6
В Испании погиб 18-летний футболист: подробности трагедии
17 октября 2023, 21:47
0
Кубок Испании. «Реал» в большинстве проиграл клубу третьего дивизиона «Алькояно»
21 января 2021, 01:30
8
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Последние матчи
Все
Мирандес
Кордоба
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 7 тур
Мирандес
1 : 0
28.09.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 6 тур
Эльче
1 : 0
22.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 4 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
08.09.2024
Мирандес
Испания. Сегунда, 3 тур
Мирандес
0 : 0
01.09.2024
Сарагоса
Испания. Сегунда, 7 тур
Кордоба
3 : 1
29.09.2024
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 6 тур
Уэска
4 : 1
23.09.2024
Кордоба
Испания. Сегунда, 5 тур
Кордоба
2 : 0
13.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 4 тур
Кордоба
0 : 0
07.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 3 тур
Эльче
3 : 1
02.09.2024
Кордоба

Мирандес - Кордоба: обзор матча 16 августа 2024

Мирандес
16.08.2024, пятница, 20:00
Испания. Сегунда, 1 тур
1 : 0
Матч завершен
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Кордоба
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мирандес - Кордоба
Матч завершен
Замена
Asier Ortiz ️️️️➡️️ Gabri
84'
Замена
Gabri ️️️️➡️️ Тачи
70'
Желтая карточка
Серхио Поштиго
45'
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мирандес
13
Рауль Фернандес
ВР
21
Серхио Поштиго
(К) ЦЗ
2
Hugo Rincón
ЦЗ
22
Juan Gutierrez Martinez
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
3
Julio Alonso
ЦЗ
10
Alberto Reina Campos
ЦП
15
Пабло Томео
ЦП
6
Jon Gorrotxategi
ЦП
17
Urko Izeta
ЦФ
19
M. Lachuer
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Кордоба
13
Карлос Марин
(К) ВР
3
Хосе Кальдерон
ЛЗ
21
Carlos Albarrán
ЦЗ
16
Хосе Мартинес
ЦЗ
17
Adilson
ЦП
6
Алекс Сала
ЦП
23
Кристиан Карраседо
ЛВ
10
Хакобо Гонсалес
ПВ
18
Фелипе Родригес
ЦФ
14
Nikolay Obolskiy
ЦФ
4
Adrián Lapeña
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Мирандес
31
Але Горрин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
36
Hodei Alutiz
ЦЗ
34
Diego Rosales
ЦЗ
38
Garci
ЦП
35
Hugo Zárate
ЦП
30
Asier Ortiz
ЦП
32
Gabri
ЦФ
40
Yidne Pinto
ЦФ
Кордоба
26
Ramon Vila
ВР
29
Adrián Vázquez
ЦЗ
34
Josema Ortiz
ЦЗ
27
Matias Barboza
ЦЗ
15
Хави Синтес
ЦП
7
Тео Зидан
ЦП
11
Ander Yoldi
ЦФ
20
Antonio Casas
ЦФ
32
Antonio Molina
ЦФ
3-2-3-2
13
Фернандес
22
5
Тачи
3
2
21
Поштиго
10
15
Томео
6
19
17
3-2-2-3
13
Марин
21
16
Мартинес
3
Кальдерон
17
6
Сала
10
Гонсалес
23
Карраседо
4
14
18
Родригес
30
30
5
Тачи
32
32
5
Тачи
Остались в запасе
Мирандес
Кордоба
31
Але Горрин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
36
Hodei Alutiz
ЦЗ
34
Diego Rosales
ЦЗ
38
Garci
ЦП
35
Hugo Zárate
ЦП
40
Yidne Pinto
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
26
Ramon Vila
ВР
29
Adrián Vázquez
ЦЗ
34
Josema Ortiz
ЦЗ
27
Matias Barboza
ЦЗ
15
Хави Синтес
ЦП
7
Тео Зидан
ЦП
11
Ander Yoldi
ЦФ
20
Antonio Casas
ЦФ
32
Antonio Molina
ЦФ
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Остались в запасе
31
Але Горрин
ВР
1
Луис Лопес
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
36
Hodei Alutiz
ЦЗ
34
Diego Rosales
ЦЗ
38
Garci
ЦП
35
Hugo Zárate
ЦП
40
Yidne Pinto
ЦФ
Остались в запасе
26
Ramon Vila
ВР
29
Adrián Vázquez
ЦЗ
34
Josema Ortiz
ЦЗ
27
Matias Barboza
ЦЗ
15
Хави Синтес
ЦП
7
Тео Зидан
ЦП
11
Ander Yoldi
ЦФ
20
Antonio Casas
ЦФ
32
Antonio Molina
ЦФ
Главный тренер
Карлос Террасас
Главный тренер
Хосе Антонио Ромеро
Статистика матча Мирандес - Кордоба
1
Всего ударов по воротам
4
23
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
31
69
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
9
Нарушения
7
13
Офсайды
1
0
Количество передач
236
509
Сейвы
5
0
Точность передач %
70
87
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
2
11
Удары из пределов штрафной
4
11
Удары из-за пределов штрафной
0
12
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Информация о матче
Главный судья:
Miguel Gonzalez Diaz, Spain
Стадион:
Estadio Municipal de Anduva, Miranda de Ebro
Испания. Сегунда
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Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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