Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»
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Российский нападающий перешел в клуб Сегунды
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