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Гранада
Альбасете
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
30 сентября, 23:00
5
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
30 сентября, 17:50
40
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
23 сентября, 21:35
4
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
22 сентября, 11:55
25
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
21 сентября, 15:15
7
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
30 сентября, 23:00
5
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
30 сентября, 17:50
40
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
23 сентября, 21:35
4
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
22 сентября, 11:55
25
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
21 сентября, 15:15
7
«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
16 августа, 16:48
12
«Альбасете» арендовал 18-летнего форварда ЦСКА Заботкина с правом выкупа
30 декабря 2021, 16:49
2
Зозуля – об оскорблениях фанатов: «Я уже был фашистом, нацистом, расистом. Скоро скажут, что я гей»
2 марта 2020, 11:48
6
«Райо Вальекано» обязали выплатить штраф и закрыть трибуны за оскорбление фанатами Зозули
7 февраля 2020, 22:59
1
«Барселона» подписала игрока сборной Албании Маная
20 января 2020, 23:53
7
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Последние матчи
Все
Гранада
Альбасете
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 7 тур
Бургос
2 : 2
29.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 6 тур
Гранада
2 : 2
20.09.2024
Малага
Испания. Сегунда, 5 тур
Эльче
2 : 2
15.09.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 4 тур
Гранада
1 : 1
07.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 3 тур
Гранада
1 : 3
30.08.2024
Уэска
Испания. Сегунда, 7 тур
Альбасете
2 : 5
27.09.2024
Депортиво
Испания. Сегунда, 6 тур
Расинг де Феррол
1 : 4
21.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 5 тур
Мирандес
2 : 0
15.09.2024
Альбасете
Испания. Сегунда, 4 тур
Альбасете
0 : 1
09.09.2024
Эйбар
Испания. Сегунда, 3 тур
Малага
2 : 1
31.08.2024
Альбасете

Гранада - Альбасете: обзор матча 15 августа 2024

Гранада
15.08.2024, четверг, 21:30
Испания. Сегунда, 1 тур
1 : 2
Матч завершен
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Альбасете
29' М. Рубио
42' Х. Морсильо
45+3' И. Марин (П)
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Гранада - Альбасете
Матч завершен
Желтая карточка
Карлос Нева
90' +1
Желтая карточка
Камил Йозвяк
87'
Замена
Гонсало Вильяр ️️️️➡️️ Пабло Инсуа
84'
Замена
Лукас Бойе ️️️️➡️️ Шон Вайссман
71'
Замена
Pablo Sáenz ️️️️➡️️ Георгий Цитаишвили
70'
69'
Желтая карточка
Agustin Medina Delgado
67'
Замена
Juanma García ️️️️➡️️ Игинио Марин
67'
Замена
Rai Marchán ️️️️➡️️ Фидель
Замена
Тео Корбяну ️️️️➡️️ Камил Йозвяк
63'
Замена
Мануэль Тригерос ️️️️➡️️ Мартин Онгла
46'
46'
Замена
Juan María Alcedo ️️️️➡️️ Хауме Коста
Желтая карточка
Мюрто Узуни
45' +6
Желтая карточка
Мартин Онгла
45' +5
45' +3
ГОЛ с пенальти! 1:2! Игинио Марин
Желтая карточка
Серхио Руис
45' +2
42'
ГОЛ! 1:1! Хон Морсильо
Пас отдал Игинио Марин
ГОЛ! 1:0! Мигель Рубио
Пас отдал Серхио Руис
29'
28'
Желтая карточка
Хуан Антонио Рос
26'
Желтая карточка
R. Rodriguez
Желтая карточка
Мигель Рубио
20'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Марк Мартинес
ВР
15
Карлос Нева
(К) ЛЗ
5
Пабло Инсуа
ЦЗ
6
Мартин Онгла
ЦЗ
4
Мигель Рубио
ЦЗ
12
Рикард Санчес
ЦЗ
20
Серхио Руис
ЦП
10
Мюрто Узуни
ЛВ
11
Георгий Цитаишвили
ПВ
18
Камил Йозвяк
ЦФ
9
Шон Вайссман
ЦФ
Альбасете
13
Raúl Lizoain
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
2
Альваро Родригес
ПЗ
22
Хон Морсильо
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
8
R. Rodriguez
(К) ЦФ
9
Игинио Марин
ЦФ
21
Альберто Килес
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Гранада
1
Лука Зидан
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
24
Loïc Williams
ЦЗ
14
Игнаси Микел
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
23
Мануэль Тригерос
ЦП
8
Гонсало Вильяр
ЦП
27
Serigne Faye
ЦФ
22
Pablo Sáenz
ЦФ
17
Тео Корбяну
ЦФ
7
Лукас Бойе
ЦФ
Альбасете
30
Mario Ramos
ВР
1
Кристиан Риверо
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
3
Juan María Alcedo
ЦЗ
29
Javier Rueda
ЦЗ
32
Eduardo de la Casa
ЦП
6
Rai Marchán
ЦП
17
Алехандро Мелендес
ЦП
7
Juanma García
ЦФ
15
Набиль Туайзи
ЦФ
34
Marcos Moreno
ЦФ
3-2-1-2-2
13
Мартинес
6
Онгла
4
Рубио
12
Санчес
15
Нева
5
Инсуа
20
Руис
10
Узуни
11
Цитаишвили
9
Вайссман
18
Йозвяк
4-2-4
13
2
Родригес
5
Рос
14
24
Коста
22
Морсильо
10
Фидель
4
21
Килес
9
Марин
8
6
Онгла
23
Тригерос
23
Тригерос
6
Онгла
5
Инсуа
8
Вильяр
8
Вильяр
5
Инсуа
11
Цитаишвили
22
22
11
Цитаишвили
18
Йозвяк
17
Корбяну
17
Корбяну
18
Йозвяк
9
Вайссман
7
Бойе
7
Бойе
9
Вайссман
24
Коста
3
3
24
Коста
10
Фидель
6
6
10
Фидель
9
Марин
7
7
9
Марин
Остались в запасе
Гранада
Альбасете
1
Лука Зидан
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
24
Loïc Williams
ЦЗ
14
Игнаси Микел
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
27
Serigne Faye
ЦФ
30
Mario Ramos
ВР
1
Кристиан Риверо
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
29
Javier Rueda
ЦЗ
32
Eduardo de la Casa
ЦП
17
Алехандро Мелендес
ЦП
15
Набиль Туайзи
ЦФ
34
Marcos Moreno
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Остались в запасе
1
Лука Зидан
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
28
Oscar Naasei Oppong
ЦЗ
24
Loïc Williams
ЦЗ
14
Игнаси Микел
ЦЗ
2
Рубен Санчес
ПЗ
27
Serigne Faye
ЦФ
Остались в запасе
30
Mario Ramos
ВР
1
Кристиан Риверо
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
29
Javier Rueda
ЦЗ
32
Eduardo de la Casa
ЦП
17
Алехандро Мелендес
ЦП
15
Набиль Туайзи
ЦФ
34
Marcos Moreno
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Статистика матча Гранада - Альбасете
6
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
66
34
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
9
11
Офсайды
3
7
Количество передач
449
239
Сейвы
1
8
Точность передач %
87
74
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
17
7
Удары из-за пределов штрафной
3
2
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Информация о матче
Главный судья:
Saul Ais Reig, Spain
Стадион:
Лос Карменес
Испания. Сегунда
Все
Текущие
Будущие
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
- : -
04.10.2024
Кадис
Испания. Сегунда, 8 тур
Расинг де Феррол
- : -
05.10.2024
Эльче
Испания. Сегунда, 8 тур
Эйбар
- : -
05.10.2024
Спортинг
Испания. Сегунда, 8 тур
Мирандес
- : -
05.10.2024
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Альмерия
- : -
05.10.2024
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