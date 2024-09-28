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Лидс
Мидлсбро
«Брайтон» совершил рекордный трансфер в своей истории за 40 млн фунтов
20 августа, 08:29
0
Red Bull стал совладельцем английского клуба
30 мая, 13:28
1
Определился победитель плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
26 мая, 19:04
4
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
17 мая, 09:25
0
Мудрик объяснил свое празднование гола в матче с «Лидсом»
1 марта, 11:12
2
«Брайтон» совершил рекордный трансфер в своей истории за 40 млн фунтов
20 августа, 08:29
0
Red Bull стал совладельцем английского клуба
30 мая, 13:28
1
Определился победитель плей-офф Чемпионшипа за место в АПЛ
26 мая, 19:04
4
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
17 мая, 09:25
0
Мудрик объяснил свое празднование гола в матче с «Лидсом»
1 марта, 11:12
2
Кубок лиги. «Челси» разгромил «Мидлсбро» Кэррика (6:1) и вышел в финал
24 января, 00:52
0
«Челси» – «Мидлсбро»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 января 2024
23 января, 11:40
0
«Челси» – «Мидлсбро»: прогноз на матч Кубка английской лиги, 23 января
23 января, 11:19
0
Кубок лиги. «Челси» в первом полуфинале проиграл «Мидлсбро» (0:1)
10 января, 00:56
0
«Мидлсбро» – «Челси»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 января 2024
9 января, 11:50
0
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Последние матчи
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Лидс
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
3 : 0
28.09.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
0 : 2
21.09.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
3 : 0
28.09.2024
Ковентри
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Кардифф
0 : 2
21.09.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Лидс
0 : 1
14.09.2024
Бернли
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Лидс
2 : 0
31.08.2024
Халл Сити
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 2
23.08.2024
Лидс
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Мидлсбро
2 : 0
28.09.2024
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Сандерленд
1 : 0
21.09.2024
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Мидлсбро
1 : 1
14.09.2024
Престон
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Кардифф
0 : 2
31.08.2024
Мидлсбро
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Мидлсбро
0 : 5
27.08.2024
Сток Сити

Лидс - Мидлсбро: обзор матча 14 августа 2024

Лидс
14.08.2024, среда, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
0 : 3
Матч завершен
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Мидлсбро
50' А. Дейкстел
60' Д. Бургзорг
67' Д. Коберн
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Комментарии
Протокол Лидс - Мидлсбро
Матч завершен
Желтая карточка
Паскаль Стрейк
90' +2
81'
Замена
Эммануэль Латте-Лат ️️️️➡️️ Джош Коберн
81'
Замена
Мика Хэмилтон ️️️️➡️️ Исайя Джонс
76'
Желтая карточка
Алекс Гилберт
70'
Замена
Финн Азаз ️️️️➡️️ Делано Бургзорг
70'
Замена
George McCormick ️️️️➡️️ Лукас Энгель
69'
Желтая карточка
Люк Эйлинг
67'
ГОЛ! 0:3! Джош Коберн
Пас отдал Исайя Джонс
Замена
Илия Груев ️️️️➡️️ Сэм Бирам
64'
Замена
Джайден Богль ️️️️➡️️ Хуниор Фирпо
64'
Замена
Вилфрид Гнонто ️️️️➡️️ Джо Гелхардт
63'
Замена
Жоржиньо Рюттер ️️️️➡️️ Бренден Ааронсон
63'
Замена
Паскаль Стрейк ️️️️➡️️ Максимилиан Вебер
63'
60'
ГОЛ! 0:2! Делано Бургзорг
Пас отдал Джош Коберн
56'
Замена
Люк Эйлинг ️️️️➡️️ Джонатан Хаусон
50'
ГОЛ! 0:1! Анферни Дейкстел
Пас отдал Джонатан Хаусон
Желтая карточка
Хуниор Фирпо
45' +4
Желтая карточка
Сэм Бирам
35'
25'
Желтая карточка
Джонатан Хаусон
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
26
Карл Дарлоу
ВР
3
Хуниор Фирпо
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
(К) ЦЗ
39
Максимилиан Вебер
ЦЗ
25
Сэм Бирам
ПЗ
8
Джо Ротуэлл
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
10
Жоэль Пироэ
ЦФ
9
Патрик Бэмфорд
ЦФ
30
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Мидлсбро
27
Лукас Энгель
ЛЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
15
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Джонатан Хаусон
(К) ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
18
Эйдан Моррис
ЦП
10
Делано Бургзорг
ЛВ
14
Алекс Гилберт
ЛВ
11
Исайя Джонс
ПВ
21
Джош Коберн
ЦФ
31
Solomon Brynn
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Лидс
1
Илан Мелье
ВР
5
Паскаль Стрейк
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
44
Илия Груев
ОП
50
Charlie Crew
ЦП
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Матео Жозеф
ЦФ
14
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Мидлсбро
23
Том Гловер
ВР
41
Harley Hunt
ЦЗ
37
George McCormick
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
40
Finn Cartwright
ЦП
7
Хэйден Хакни
ЦП
17
Мика Хэмилтон
АП
20
Финн Азаз
АП
9
Эммануэль Латте-Лат
ЦФ
3-2-1-1-3
26
Дарлоу
6
Родон
4
Ампаду
39
Вебер
3
Фирпо
25
Бирам
8
Ротуэлл
11
Ааронсон
30
Гелхардт
9
Бэмфорд
10
Пироэ
3-3-3-2
15
Дейкстел
5
Кларк
27
Энгель
16
Хаусон
4
Барласер
18
Моррис
11
Джонс
10
Бургзорг
14
Гилберт
31
21
Коберн
39
Вебер
5
Стрейк
5
Стрейк
39
Вебер
3
Фирпо
2
Богль
2
Богль
3
Фирпо
25
Бирам
44
Груев
44
Груев
25
Бирам
30
Гелхардт
29
Гнонто
29
Гнонто
30
Гелхардт
11
Ааронсон
14
Рюттер
14
Рюттер
11
Ааронсон
27
Энгель
37
37
27
Энгель
16
Хаусон
12
Эйлинг
12
Эйлинг
16
Хаусон
11
Джонс
17
Хэмилтон
17
Хэмилтон
11
Джонс
10
Бургзорг
20
Азаз
20
Азаз
10
Бургзорг
21
Коберн
9
Латте-Лат
9
Латте-Лат
21
Коберн
Остались в запасе
Лидс
Мидлсбро
1
Илан Мелье
ВР
50
Charlie Crew
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
23
Том Гловер
ВР
41
Harley Hunt
ЦЗ
40
Finn Cartwright
ЦП
7
Хэйден Хакни
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Остались в запасе
1
Илан Мелье
ВР
50
Charlie Crew
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Матео Жозеф
ЦФ
Остались в запасе
23
Том Гловер
ВР
41
Harley Hunt
ЦЗ
40
Finn Cartwright
ЦП
7
Хэйден Хакни
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Майкл Кэррик
Статистика матча Лидс - Мидлсбро
3
3
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
11
Офсайды
2
1
Количество передач
571
406
Сейвы
4
2
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Anthony Backhouse, England
Стадион:
Элланд Роад
Англия. Кубок лиги
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Будущие
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Ньюкасл
1 : 0
01.10.2024
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Ньюкасл
1 : 0
01.10.2024
Уимблдон
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