Фанат «Хиберниана» напал на капитана «Рейнджерс» во время матча шотландской Премьер-лиги

«Зенит» в случае победы над минским «Динамо» сыграет с «Хибернианом» или «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы