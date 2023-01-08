Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты

«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25

Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника