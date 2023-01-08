Росс Каунти

«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
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«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля