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Сент-Джонстон
Селтик
«Боруссия» Д – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 20:50
0
«Боруссия» Д – «Селтик»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:54
0
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
18 сентября, 23:53
0
«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 20:50
0
«Селтик» – «Слован»: прогноз на матч 1-й тур Лиги чемпионов – 18 сентября 2024
17 сентября, 11:51
0
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
18 августа, 13:47
3
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
9 апреля 2022, 22:40
0
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
23 января 2022, 08:38
2
«Боруссия» Д – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 20:50
0
«Боруссия» Д – «Селтик»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:54
0
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
18 сентября, 23:53
0
«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 20:50
0
«Селтик» – «Слован»: прогноз на матч 1-й тур Лиги чемпионов – 18 сентября 2024
17 сентября, 11:51
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Сент-Джонстон
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
0 : 6
28.09.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Росс Каунти
3 : 3
21.09.2024
Сент-Джонстон
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
5 : 1
18.09.2024
Слован
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Хиберниан
2 : 0
14.09.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Селтик
2 : 0
14.09.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
0 : 6
28.09.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Росс Каунти
3 : 3
21.09.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Хиберниан
2 : 0
14.09.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
31.08.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Данди Юнайтед
2 : 0
24.08.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
0 : 6
28.09.2024
Селтик
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
5 : 1
18.09.2024
Слован
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Селтик
2 : 0
14.09.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Селтик
3 : 0
01.09.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
0 : 3
25.08.2024
Селтик

Сент-Джонстон - Селтик: обзор матча 28 сентября 2024

Сент-Джонстон
28.09.2024, суббота, 19:45
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 6
Матч завершен
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Селтик
35' К. Фурухаси
43' П. Бернарду
45' К. Фурухаси
54' К. МакГрегор
72' Д. Маэда
83' А. Айда
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сент-Джонстон - Селтик
Матч завершен
83'
ГОЛ! 0:6! Адам Айда
Пас отдал Alex Valle
75'
Замена
Люк МакКован ️️️️➡️️ Каллум МакГрегор
Замена
Josh McPake ️️️️➡️️ André Raymond
73'
72'
ГОЛ! 0:5! Дайзен Маэда
Пас отдал Паулу Бернарду
66'
Замена
Джеймс Форрест ️️️️➡️️ Николас Кюн
66'
Замена
Адам Айда ️️️️➡️️ Киого Фурухаси
66'
Замена
Рео Хатате ️️️️➡️️ Арне Энгелс
Замена
Cameron MacPherson ️️️️➡️️ Ники Кларк
58'
54'
ГОЛ! 0:4! Каллум МакГрегор
Пас отдал Николас Кюн
46'
Замена
Alex Valle ️️️️➡️️ Грег Тэйлор
45'
ГОЛ! 0:3! Киого Фурухаси
Пас отдал Грег Тэйлор
43'
ГОЛ! 0:2! Паулу Бернарду
Пас отдал Киого Фурухаси
39'
Желтая карточка
Дайзен Маэда
35'
ГОЛ! 0:1! Киого Фурухаси
Пас отдал Николас Кюн
Замена
Aaron Essel ️️️️➡️️ Kyle Cameron
34'
Желтая карточка
Мэтт Смит
30'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
3
André Raymond
ЦЗ
4
Kyle Cameron
(К) ЦЗ
5
Jack Sanders
ЦЗ
6
Льюис Нилсон
ПЗ
22
Мэтт Смит
ЦП
23
Свен Спранглер
ЦП
11
Грехэм Кэри
ЦП
14
Дрей Райт
ПВ
10
Ники Кларк
ЦФ
20
Ross Sinclair
ЦФ
27
Mackenzie Kirk
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
27
Арне Энгелс
ЦП
28
Паулу Бернарду
ЦП
8
Киого Фурухаси
ЛВ
10
Николас Кюн
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сент-Джонстон
12
Joshua Rae
ВР
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
17
Maksym Kucheriavyi
ЦП
15
Aaron Essel
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
43
Ben McCrystal
ЦП
49
Brodie Dair
ЦФ
24
Josh McPake
ЦФ
Селтик
12
Вильями Синисало
ВР
11
Alex Valle
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
17
Майк Навроцки
ЦЗ
41
Рео Хатате
ЦП
14
Люк МакКован
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Адам Айда
ЦФ
4-3-1-3
3
4
5
6
Нилсон
22
Смит
23
Спранглер
11
Кэри
14
Райт
27
20
10
Кларк
4-3-2-1
1
Шмейхель
2
Джонстон
5
Скейлз
6
Трасти
3
Тэйлор
42
МакГрегор
27
Энгелс
28
Бернарду
10
Кюн
8
Фурухаси
38
Маэда
10
Кларк
8
8
10
Кларк
4
15
15
4
3
24
24
3
3
Тэйлор
11
11
3
Тэйлор
27
Энгелс
41
Хатате
41
Хатате
27
Энгелс
42
МакГрегор
14
МакКован
14
МакКован
42
МакГрегор
10
Кюн
49
Форрест
49
Форрест
10
Кюн
8
Фурухаси
9
Айда
9
Айда
8
Фурухаси
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Селтик
12
Joshua Rae
ВР
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
17
Maksym Kucheriavyi
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
43
Ben McCrystal
ЦП
49
Brodie Dair
ЦФ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
12
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
17
Майк Навроцки
ЦЗ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
12
Joshua Rae
ВР
33
Давид Келтьенс
ЦЗ
17
Maksym Kucheriavyi
ЦП
46
Filip Franczak
ЦП
43
Ben McCrystal
ЦП
49
Brodie Dair
ЦФ
Остались в запасе
12
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
17
Майк Навроцки
ЦЗ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Каллум Дэвидсон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Сент-Джонстон - Селтик
1
1
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
1
11
Владение мячом %
24
76
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
13
Нарушения
9
8
Офсайды
1
0
Количество передач
211
676
Сейвы
5
1
Точность передач %
65
88
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
1
5
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Шотландия. Премьер-лига
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Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
- : -
05.10.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
- : -
05.10.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
- : -
05.10.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
- : -
06.10.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
- : -
06.10.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
- : -
05.10.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
- : -
05.10.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
- : -
05.10.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
- : -
06.10.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
- : -
06.10.2024
Хартс
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