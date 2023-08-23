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Селтик
Хартс
«Боруссия» Д – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 20:50
0
«Боруссия» Д – «Селтик»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:54
0
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
18 сентября, 23:53
0
«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 20:50
0
«Селтик» – «Слован»: прогноз на матч 1-й тур Лиги чемпионов – 18 сентября 2024
17 сентября, 11:51
0
«Боруссия» Д – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 20:50
0
«Боруссия» Д – «Селтик»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:54
0
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
18 сентября, 23:53
0
«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 20:50
0
«Селтик» – «Слован»: прогноз на матч 1-й тур Лиги чемпионов – 18 сентября 2024
17 сентября, 11:51
0
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги Европы
23 августа, 08:25
0
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги Европы
16 августа, 07:45
0
«Рейнджерс» – «Хартс»: прогноз на матч 27 тура шотландской Премьер-лиги, 24 февраля
24 февраля, 11:42
0
В Госдуме отреагировали на невыдачу британской визы Оздоеву
23 августа 2023, 22:23
1
Оздоева не пускают в Шотландию – ПАОК подтвердил
23 августа 2023, 12:08
0
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Последние матчи
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Селтик
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
0 : 6
28.09.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
1 : 1
28.09.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
2 : 1
21.09.2024
Хартс
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
5 : 1
18.09.2024
Слован
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Селтик
2 : 0
14.09.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
0 : 6
28.09.2024
Селтик
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
5 : 1
18.09.2024
Слован
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Селтик
2 : 0
14.09.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Селтик
3 : 0
01.09.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
0 : 3
25.08.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
1 : 1
28.09.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
2 : 1
21.09.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Селтик
2 : 0
14.09.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Хартс
0 : 1
01.09.2024
Данди Юнайтед
Лига Европы, 4 раунд
Хартс
0 : 1
29.08.2024
Виктория

Селтик - Хартс: обзор матча 14 сентября 2024

Селтик
14.09.2024, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 0
Матч завершен
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Хартс
52' А. Энгелс (П)
89' Л. МакКован
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Селтик - Хартс
Матч завершен
ГОЛ! 2:0! Люк МакКован
Пас отдал Джеймс Форрест
89'
81'
Замена
Алан Форрест ️️️️➡️️ Лоуренс Шенклэнд
81'
Замена
Блэйр Спиттал ️️️️➡️️ Джеймс Пенрис
Замена
Люк МакКован ️️️️➡️️ Арне Энгелс
80'
Замена
Луис Пальма ️️️️➡️️ Дайзен Маэда
80'
78'
Замена
Ян Дханда ️️️️➡️️ Бени Банингиме
72'
Замена
Кэмерон Девлин ️️️️➡️️ Джордж Грант
Замена
Адам Айда ️️️️➡️️ Киого Фурухаси
72'
71'
Замена
Musa Drammeh ️️️️➡️️ Кеннет Варгас
Замена
Джеймс Форрест ️️️️➡️️ Николас Кюн
66'
Замена
Паулу Бернарду ️️️️➡️️ Рео Хатате
66'
ГОЛ с пенальти! 1:0! Арне Энгелс
52'
41'
Желтая карточка
Джеймс Пенрис
Желтая карточка
Николас Кюн
21'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
27
Арне Энгелс
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
41
Рео Хатате
ЦП
8
Киого Фурухаси
ЛВ
10
Николас Кюн
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
82
Жеральд Тэйлор
ЛЗ
29
Джеймс Пенрис
ЛЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
15
Кай Роулес
ЦЗ
4
Крейг Хэлкетт
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
18
Malachi Boateng
ЦП
9
Лоуренс Шенклэнд
(К) ЦФ
77
Кеннет Варгас
ЦФ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Селтик
12
Вильями Синисало
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
11
Alex Valle
ЦЗ
28
Паулу Бернарду
ЦП
7
Луис Пальма
ЛВ
14
Люк МакКован
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Адам Айда
ЦФ
Хартс
28
Зандер Кларк
ВР
80
Андрес Салазар
ЛЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
5
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
14
Кэмерон Девлин
ОП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
20
Ян Дханда
АП
17
Алан Форрест
ЛВ
37
Musa Drammeh
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
3
Тэйлор
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
2
Джонстон
27
Энгелс
42
МакГрегор
41
Хатате
8
Фурухаси
10
Кюн
38
Маэда
3-2-3-2
1
Гордон
3
Кингсли
15
Роулес
4
Хэлкетт
82
Тэйлор
29
Пенрис
7
Грант
6
Банингиме
18
77
Варгас
9
Шенклэнд
41
Хатате
28
Бернарду
28
Бернарду
41
Хатате
38
Маэда
7
Пальма
7
Пальма
38
Маэда
27
Энгелс
14
МакКован
14
МакКован
27
Энгелс
10
Кюн
49
Форрест
49
Форрест
10
Кюн
8
Фурухаси
9
Айда
9
Айда
8
Фурухаси
7
Грант
14
Девлин
14
Девлин
7
Грант
29
Пенрис
16
Спиттал
16
Спиттал
29
Пенрис
6
Банингиме
20
Дханда
20
Дханда
6
Банингиме
9
Шенклэнд
17
Форрест
17
Форрест
9
Шенклэнд
77
Варгас
37
37
77
Варгас
Остались в запасе
Селтик
Хартс
12
Вильями Синисало
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
11
Alex Valle
ЦЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
28
Зандер Кларк
ВР
80
Андрес Салазар
ЛЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
5
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
Главный тренер
Робби Нейлсон
Остались в запасе
12
Вильями Синисало
ВР
6
Остон Трасти
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
11
Alex Valle
ЦЗ
Остались в запасе
28
Зандер Кларк
ВР
80
Андрес Салазар
ЛЗ
2
Франки Кент
ЦЗ
5
Дэниэл Ойегоке
ПЗ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Робби Нейлсон
Статистика матча Селтик - Хартс
1
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
71
29
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
9
11
Офсайды
7
0
Количество передач
700
284
Сейвы
3
3
Точность передач %
88
64
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
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Шотландия. Премьер-лига
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Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
- : -
05.10.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
- : -
05.10.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
- : -
05.10.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
- : -
06.10.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
- : -
06.10.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
- : -
05.10.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
- : -
05.10.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
- : -
05.10.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
- : -
06.10.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
- : -
06.10.2024
Хартс
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