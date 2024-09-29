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Селтик
Рейнджерс
«Боруссия» Д – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 20:50
0
«Боруссия» Д – «Селтик»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:54
0
«Мальме» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 18:35
0
«Мальме» – «Рейнджерс»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября
25 сентября, 12:29
0
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
18 сентября, 23:53
0
«Боруссия» Д – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 20:50
0
«Боруссия» Д – «Селтик»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:54
0
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
18 сентября, 23:53
0
«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 20:50
0
«Селтик» – «Слован»: прогноз на матч 1-й тур Лиги чемпионов – 18 сентября 2024
17 сентября, 11:51
0
«Мальме» – «Рейнджерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024
26 сентября, 18:35
0
«Мальме» – «Рейнджерс»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 26 сентября
25 сентября, 12:29
0
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
30 августа, 15:15
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы
30 августа, 01:32
0
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
18 августа, 13:47
3
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Селтик
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Рейнджерс
1 : 0
29.09.2024
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
0 : 6
28.09.2024
Селтик
Лига Европы, 1 тур
Мальме
0 : 2
26.09.2024
Рейнджерс
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
5 : 1
18.09.2024
Слован
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
15.09.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
0 : 6
28.09.2024
Селтик
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
5 : 1
18.09.2024
Слован
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Селтик
2 : 0
14.09.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Селтик
3 : 0
01.09.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
0 : 3
25.08.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Рейнджерс
1 : 0
29.09.2024
Хиберниан
Лига Европы, 1 тур
Мальме
0 : 2
26.09.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Данди Юнайтед
0 : 1
15.09.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Селтик
3 : 0
01.09.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Рейнджерс
6 : 0
24.08.2024
Росс Каунти

Селтик - Рейнджерс: обзор матча 01 сентября 2024

Селтик
01.09.2024, воскресенье, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Матч завершен
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Рейнджерс
17' Д. Маэда
40' К. Фурухаси
75' К. МакГрегор
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Селтик - Рейнджерс
Матч завершен
Желтая карточка
Арне Энгелс
90' +2
Желтая карточка
Грег Тэйлор
89'
80'
Замена
Hamza Igamane ️️️️➡️️ Вацлав Черны
80'
Замена
Николас Раскин ️️️️➡️️ Дужон Стерлинг
80'
Замена
Леон Балогун ️️️️➡️️ Робин Преппер
Замена
Люк МакКован ️️️️➡️️ Рео Хатате
77'
Замена
Адам Айда ️️️️➡️️ Киого Фурухаси
77'
ГОЛ! 3:0! Каллум МакГрегор
Пас отдал Дайзен Маэда
75'
Замена
Джеймс Форрест ️️️️➡️️ Николас Кюн
72'
Желтая карточка
Николас Кюн
71'
68'
Желтая карточка
Том Лоуренс
67'
Желтая карточка
Сирьель Дессер
Замена
Арне Энгелс ️️️️➡️️ Паулу Бернарду
62'
58'
Замена
Том Лоуренс ️️️️➡️️ Мохамед Диоманде
ГОЛ! 2:0! Киого Фурухаси
Пас отдал Грег Тэйлор
40'
38'
Замена
Росс Маккосленд ️️️️➡️️ Рабби Матондо
37'
Желтая карточка
Дужон Стерлинг
21'
Желтая карточка
Мохамед Диоманде
Желтая карточка
Алистер Джонстон
21'
19'
Желтая карточка
Жефте
ГОЛ! 1:0! Дайзен Маэда
Пас отдал Алистер Джонстон
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
41
Рео Хатате
ЦП
28
Паулу Бернарду
ЦП
8
Киого Фурухаси
ЛВ
10
Николас Кюн
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Рейнджерс
1
Джек Батлэнд
ВР
22
Жефте
ЛЗ
5
Джон Суттар
ЦЗ
4
Робин Преппер
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
(К) ПЗ
21
Дужон Стерлинг
ПЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
8
Коннор Бэррон
ЦП
17
Рабби Матондо
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Селтик
12
Вильями Синисало
ВР
11
Alex Valle
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
27
Арне Энгелс
ЦП
7
Луис Пальма
ЛВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
14
Люк МакКован
ПВ
9
Адам Айда
ЦФ
Рейнджерс
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
24
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
43
Николас Раскин
ЦП
11
Том Лоуренс
ЛВ
45
Росс Маккосленд
ПВ
29
Hamza Igamane
ЦФ
99
Данило
ЦФ
4-3-2-1
1
Шмейхель
3
Тэйлор
5
Скейлз
20
Картер-Викерс
2
Джонстон
42
МакГрегор
41
Хатате
28
Бернарду
8
Фурухаси
10
Кюн
38
Маэда
3-2-2-1-2
1
Батлэнд
2
Тавернье
5
Суттар
4
Преппер
21
Стерлинг
22
Жефте
10
Диоманде
8
Бэррон
17
Матондо
18
Черны
9
Дессер
28
Бернарду
27
Энгелс
27
Энгелс
28
Бернарду
10
Кюн
49
Форрест
49
Форрест
10
Кюн
41
Хатате
14
МакКован
14
МакКован
41
Хатате
8
Фурухаси
9
Айда
9
Айда
8
Фурухаси
4
Преппер
27
Балогун
27
Балогун
4
Преппер
21
Стерлинг
43
Раскин
43
Раскин
21
Стерлинг
10
Диоманде
11
Лоуренс
11
Лоуренс
10
Диоманде
17
Матондо
45
Маккосленд
45
Маккосленд
17
Матондо
18
Черны
29
29
18
Черны
Остались в запасе
Селтик
Рейнджерс
12
Вильями Синисало
ВР
11
Alex Valle
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
7
Луис Пальма
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
24
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
12
Вильями Синисало
ВР
11
Alex Valle
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
7
Луис Пальма
ЛВ
Остались в запасе
31
Лиам Келли
ВР
47
Робби Фрейзер
ЛЗ
24
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
99
Данило
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Селтик - Рейнджерс
4
5
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
7
4
Нарушения
12
11
Офсайды
1
0
Количество передач
530
470
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
4
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Стадион:
Селтик Парк
Шотландия. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
- : -
05.10.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
- : -
05.10.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
- : -
05.10.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
- : -
06.10.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
- : -
06.10.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
- : -
05.10.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
- : -
05.10.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
- : -
05.10.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
- : -
06.10.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
- : -
06.10.2024
Хартс
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