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Сент-Миррен
Селтик
«Боруссия» Д – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 20:50
0
«Боруссия» Д – «Селтик»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:54
0
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
18 сентября, 23:53
0
«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 20:50
0
«Селтик» – «Слован»: прогноз на матч 1-й тур Лиги чемпионов – 18 сентября 2024
17 сентября, 11:51
0
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2 июня 2018, 19:25
0
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
29 апреля 2016, 20:10
5
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
29 ноября 2015, 05:11
1
«Боруссия» Д – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 20:50
0
«Боруссия» Д – «Селтик»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:54
0
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
18 сентября, 23:53
0
«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 20:50
0
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17 сентября, 11:51
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Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
0 : 6
28.09.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Мазервелл
2 : 1
28.09.2024
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
2 : 1
21.09.2024
Хартс
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
5 : 1
18.09.2024
Слован
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Сент-Миррен
2 : 2
14.09.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Мазервелл
2 : 1
28.09.2024
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
2 : 1
21.09.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Сент-Миррен
2 : 2
14.09.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Данди
2 : 2
31.08.2024
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
0 : 3
25.08.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
0 : 6
28.09.2024
Селтик
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
5 : 1
18.09.2024
Слован
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Селтик
2 : 0
14.09.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Селтик
3 : 0
01.09.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
0 : 3
25.08.2024
Селтик

Сент-Миррен - Селтик: обзор матча 25 августа 2024

Сент-Миррен
25.08.2024, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 3
Матч завершен
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Селтик
3' К. МакГрегор
33' Р. Хатате
71' А. Джонстон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Сент-Миррен - Селтик
Матч завершен
89'
Замена
Francis Turley ️️️️➡️️ Рео Хатате
Замена
Ethan Sutherland ️️️️➡️️ Тойоси Олусанья
87'
75'
Замена
Энтони Ролстон ️️️️➡️️ Грег Тэйлор
75'
Замена
Один-Тиаго Хольм ️️️️➡️️ Паулу Бернарду
Замена
Oisin Smyth ️️️️➡️️ Киллиан Филлипс
74'
73'
Желтая карточка
Грег Тэйлор
Желтая карточка
Шон Руни
73'
71'
ГОЛ! 0:3! Алистер Джонстон
Пас отдал Николас Кюн
60'
Замена
Николас Кюн ️️️️➡️️ Джеймс Форрест
59'
Замена
Киого Фурухаси ️️️️➡️️ Адам Айда
Замена
Микаэль Мандрон ️️️️➡️️ Джона Аюнга
46'
Замена
Roland Idowu ️️️️➡️️ Алекс Гогич
46'
33'
ГОЛ! 0:2! Рео Хатате
Пас отдал Дайзен Маэда
Желтая карточка
Алекс Гогич
5'
3'
ГОЛ! 0:1! Каллум МакГрегор
Пас отдал Джеймс Форрест
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
1
Эльери Балькомб
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
5
Ричард Тэйлор
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
6
Марк О'Хара
(К) ЦЗ
19
Шон Руни
ПЗ
22
Маркус Фрэйзер
ПЗ
88
Киллиан Филлипс
ОП
13
Алекс Гогич
ОП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
7
Джона Аюнга
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
41
Рео Хатате
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
28
Паулу Бернарду
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
9
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Сент-Миррен
27
Петер Урминский
ВР
3
Скотт Тансер
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
12
Roland Idowu
ЦП
8
Oisin Smyth
ЦП
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
34
Ethan Sutherland
ЦФ
42
Elvis Bwomono
ЦФ
9
Микаэль Мандрон
ЦФ
Селтик
12
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
57
Стивен Уэлш
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
66
Francis Turley
ЦП
8
Киого Фурухаси
ЛВ
7
Луис Пальма
ЛВ
10
Николас Кюн
ПВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
3-4-1-1
1
Балькомб
5
Тэйлор
4
Яковитти
6
О'Хара
21
Браун
88
Филлипс
13
Гогич
22
Фрэйзер
20
Олусанья
7
Аюнга
4-3-1-2
1
Шмейхель
2
Джонстон
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
3
Тэйлор
41
Хатате
42
МакГрегор
28
Бернарду
49
Форрест
9
Айда
38
Маэда
13
Гогич
12
12
13
Гогич
88
Филлипс
8
8
88
Филлипс
20
Олусанья
34
34
20
Олусанья
7
Аюнга
9
Мандрон
9
Мандрон
7
Аюнга
3
Тэйлор
56
Ролстон
56
Ролстон
3
Тэйлор
28
Бернарду
15
Хольм
15
Хольм
28
Бернарду
41
Хатате
66
66
41
Хатате
9
Айда
8
Фурухаси
8
Фурухаси
9
Айда
49
Форрест
10
Кюн
10
Кюн
49
Форрест
Остались в запасе
Сент-Миррен
Селтик
27
Петер Урминский
ВР
3
Скотт Тансер
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
42
Elvis Bwomono
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
12
Вильями Синисало
ВР
57
Стивен Уэлш
ЦЗ
7
Луис Пальма
ЛВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
27
Петер Урминский
ВР
3
Скотт Тансер
ЛЗ
26
Люк Кенни
ЦЗ
30
Фрейзер Тэйлор
ЛВ
42
Elvis Bwomono
ЦФ
Остались в запасе
12
Вильями Синисало
ВР
57
Стивен Уэлш
ЦЗ
7
Луис Пальма
ЛВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Сент-Миррен - Селтик
2
1
Всего ударов по воротам
3
21
Удары в створ
1
8
Владение мячом %
24
76
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
12
7
Офсайды
3
0
Количество передач
238
781
Сейвы
5
1
Точность передач %
65
89
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
2
14
Удары из-за пределов штрафной
1
7
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Шотландия. Премьер-лига
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Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
- : -
05.10.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
- : -
05.10.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
- : -
05.10.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
- : -
06.10.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
- : -
06.10.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
- : -
05.10.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
- : -
05.10.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
- : -
05.10.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
- : -
06.10.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
- : -
06.10.2024
Хартс
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