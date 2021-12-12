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Хиберниан
Селтик
«Боруссия» Д – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 20:50
0
«Боруссия» Д – «Селтик»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:54
0
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
18 сентября, 23:53
0
«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 20:50
0
«Селтик» – «Слован»: прогноз на матч 1-й тур Лиги чемпионов – 18 сентября 2024
17 сентября, 11:51
0
The Sun: защитник «Хиберниана» Портеус – январская цель «Краснодара»
12 декабря 2021, 13:12
0
Агент Нисбета подтвердил интерес «Краснодара» и «Спартака»
5 июля 2021, 09:52
1
«Краснодар» интересуется форвардом сборной Шотландии Нисбетом
3 июля 2021, 16:40
0
Фанат «Хиберниана» напал на капитана «Рейнджерс» во время матча шотландской Премьер-лиги
9 марта 2019, 13:53
1
«Зенит» в случае победы над минским «Динамо» сыграет с «Хибернианом» или «Мольде» в раунде плей-офф Лиги Европы
6 августа 2018, 14:58
17
«Боруссия» Д – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 20:50
0
«Боруссия» Д – «Селтик»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:54
0
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
18 сентября, 23:53
0
«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 20:50
0
«Селтик» – «Слован»: прогноз на матч 1-й тур Лиги чемпионов – 18 сентября 2024
17 сентября, 11:51
0
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Последние матчи
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Хиберниан
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Рейнджерс
1 : 0
29.09.2024
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
0 : 6
28.09.2024
Селтик
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
5 : 1
18.09.2024
Слован
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Селтик
2 : 0
14.09.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Хиберниан
2 : 0
14.09.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Рейнджерс
1 : 0
29.09.2024
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Хиберниан
2 : 0
14.09.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Килмарнок
1 : 1
01.09.2024
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хиберниан
2 : 2
24.08.2024
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Хиберниан
0 : 2
11.08.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
0 : 6
28.09.2024
Селтик
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
5 : 1
18.09.2024
Слован
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Селтик
2 : 0
14.09.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Селтик
3 : 0
01.09.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
0 : 3
25.08.2024
Селтик

Хиберниан - Селтик: обзор матча 11 августа 2024

Хиберниан
11.08.2024, воскресенье, 14:30
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Матч завершен
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Селтик
3' Н. Кюн
19' К. МакГрегор
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Хиберниан - Селтик
Матч завершен
90' +5
Замена
Один-Тиаго Хольм ️️️️➡️️ Майкл Джонстон
Замена
Натан Мория-Уэлш ️️️️➡️️ Дилан Левитт
82'
81'
Замена
Энтони Ролстон ️️️️➡️️ Алистер Джонстон
81'
Замена
Хен-Джун Ян ️️️️➡️️ Николас Кюн
75'
Замена
Паулу Бернарду ️️️️➡️️ Рео Хатате
75'
Замена
Майкл Джонстон ️️️️➡️️ Киого Фурухаси
Замена
Kieron Bowie ️️️️➡️️ Николай Кухаревич
62'
62'
Замена
Дайзен Маэда ️️️️➡️️ Джеймс Форрест
Замена
Крис Кадден ️️️️➡️️ Джош Кэмпбелл
62'
19'
ГОЛ! 0:2! Каллум МакГрегор
Пас отдал Николас Кюн
13'
Желтая карточка
Лайам Скейлз
Желтая карточка
Джо Ньюэлл
8'
Желтая карточка
Джош Кэмпбелл
6'
3'
ГОЛ! 0:1! Николас Кюн
Пас отдал Джеймс Форрест
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хиберниан
1
Джозеф Барсик
ВР
4
Марвин Экпитета
ЦЗ
5
Уоррен О'Хора
ЦЗ
2
Льюис Миллер
ПЗ
32
Джош Кэмпбелл
ОП
11
Джо Ньюэлл
(К) ЦП
6
Дилан Левитт
ЦП
35
Rudi Allan Molotnikov
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
10
Мартин Бойл
ПВ
99
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Грег Тэйлор
ЛЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
25
Мэтт О'Райли
ЦП
41
Рео Хатате
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
8
Киого Фурухаси
ЛВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
10
Николас Кюн
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Хиберниан
13
Джордан Смит
ВР
33
Роки Бушири
ЦЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
14
Люк Амос
ОП
22
Натан Мория-Уэлш
ЦП
12
Крис Кадден
ПП
9
Дилан Венте
ЦФ
17
Гарри МакКирди
ЦФ
20
Kieron Bowie
ЦФ
Селтик
12
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
57
Стивен Уэлш
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
22
Майкл Джонстон
ЦП
28
Паулу Бернарду
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
13
Хен-Джун Ян
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Барсик
4
Экпитета
5
О'Хора
2
Миллер
32
Кэмпбелл
11
Ньюэлл
35
21
Обита
6
Левитт
10
Бойл
99
Кухаревич
4-3-3
1
Шмейхель
2
Джонстон
5
Скейлз
20
Картер-Викерс
3
Тэйлор
25
О'Райли
41
Хатате
42
МакГрегор
10
Кюн
49
Форрест
8
Фурухаси
6
Левитт
22
Мория-Уэлш
22
Мория-Уэлш
6
Левитт
32
Кэмпбелл
12
Кадден
12
Кадден
32
Кэмпбелл
99
Кухаревич
20
20
99
Кухаревич
2
Джонстон
56
Ролстон
56
Ролстон
2
Джонстон
8
Фурухаси
22
Джонстон
22
Джонстон
8
Фурухаси
41
Хатате
28
Бернарду
28
Бернарду
41
Хатате
Джонстон
15
Хольм
15
Хольм
Джонстон
10
Кюн
13
Ян
13
Ян
10
Кюн
49
Форрест
38
Маэда
38
Маэда
49
Форрест
Остались в запасе
Хиберниан
Селтик
13
Джордан Смит
ВР
33
Роки Бушири
ЦЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
14
Люк Амос
ОП
9
Дилан Венте
ЦФ
17
Гарри МакКирди
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
12
Вильями Синисало
ВР
57
Стивен Уэлш
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
33
Роки Бушири
ЦЗ
27
Kanayochukwu Megwa
ЦЗ
14
Люк Амос
ОП
9
Дилан Венте
ЦФ
17
Гарри МакКирди
ЦФ
Остались в запасе
12
Вильями Синисало
ВР
57
Стивен Уэлш
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Хиберниан - Селтик
2
1
Всего ударов по воротам
4
19
Удары в створ
0
7
Владение мячом %
25
75
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
11
11
Офсайды
2
1
Количество передач
243
729
Сейвы
5
0
Точность передач %
62
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
0
9
Удары из пределов штрафной
1
12
Удары из-за пределов штрафной
3
7
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Шотландия. Премьер-лига
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Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
- : -
05.10.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
- : -
05.10.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
- : -
05.10.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
- : -
06.10.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
- : -
06.10.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
- : -
05.10.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
- : -
05.10.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
- : -
05.10.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
- : -
06.10.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
- : -
06.10.2024
Хартс
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