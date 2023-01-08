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Селтик
Килмарнок
«Боруссия» Д – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 20:50
0
«Боруссия» Д – «Селтик»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:54
0
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
18 сентября, 23:53
0
«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 20:50
0
«Селтик» – «Слован»: прогноз на матч 1-й тур Лиги чемпионов – 18 сентября 2024
17 сентября, 11:51
0
«Боруссия» Д – «Селтик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024
1 октября, 20:50
0
«Боруссия» Д – «Селтик»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 1 октября 2024
30 сентября, 11:54
0
Лига чемпионов. Ничья «Ман Сити» и «Интера», «ПСЖ» вырвал победу в дебютном матче Сафонова и другие результаты
18 сентября, 23:53
0
«Селтик» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2024
18 сентября, 20:50
0
«Селтик» – «Слован»: прогноз на матч 1-й тур Лиги чемпионов – 18 сентября 2024
17 сентября, 11:51
0
«Селтик» стал чемпионом Шотландии и вышел в лиговый этап ЛЧ-2024/25
16 мая, 10:26
0
Экс-игрок «Рубина» в матче чемпионата Шотландии сделал больше точных пасов, чем вся команда соперника
8 января 2023, 15:50
0
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
9 мая 2017, 16:59
2
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Последние матчи
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Селтик
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
0 : 6
28.09.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Килмарнок
3 : 3
28.09.2024
Данди Юнайтед
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
5 : 1
18.09.2024
Слован
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Сент-Миррен
2 : 2
14.09.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Селтик
2 : 0
14.09.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Сент-Джонстон
0 : 6
28.09.2024
Селтик
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
5 : 1
18.09.2024
Слован
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Селтик
2 : 0
14.09.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Селтик
3 : 0
01.09.2024
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Сент-Миррен
0 : 3
25.08.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Килмарнок
3 : 3
28.09.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Сент-Миррен
2 : 2
14.09.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Килмарнок
1 : 1
01.09.2024
Хиберниан
Лига конференций, 4 раунд
Килмарнок
1 : 1
29.08.2024
Копенгаген
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Абердин
2 : 0
25.08.2024
Килмарнок

Селтик - Килмарнок: обзор матча 04 августа 2024

Селтик
04.08.2024, воскресенье, 18:30
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
4 : 0
Матч завершен
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Килмарнок
17' Р. Хатате
40' Л. Скейлз
59' Н. Кюн
90+4' Э. Ролстон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Селтик - Килмарнок
Матч завершен
ГОЛ! 4:0! Энтони Ролстон
90' +4
87'
Замена
Гэри Маккей-Стивен ️️️️➡️️ Fraser Murray
84'
Желтая карточка
Брэд Лайонс
Замена
Один-Тиаго Хольм ️️️️➡️️ Рео Хатате
82'
Замена
Хен-Джун Ян ️️️️➡️️ Джеймс Форрест
77'
70'
Желтая карточка
Лайам Доннелли
66'
Замена
Иннс Кэмерон ️️️️➡️️ Кайл Вассел
66'
Замена
Дэнни Армстронг ️️️️➡️️ Мэттью Кеннеди
65'
Замена
Рори МакКензи ️️️️➡️️ Лайам Полворт
Замена
Энтони Ролстон ️️️️➡️️ Алистер Джонстон
63'
Замена
Луис Пальма ️️️️➡️️ Николас Кюн
63'
ГОЛ! 3:0! Николас Кюн
Пас отдал Киого Фурухаси
59'
ГОЛ! 2:0! Лайам Скейлз
Пас отдал Мэтт О'Райли
40'
ГОЛ! 1:0! Рео Хатате
Пас отдал Грег Тэйлор
17'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Грег Тэйлор
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
41
Рео Хатате
ЦП
42
Каллум МакГрегор
(К) ЦП
25
Мэтт О'Райли
ЦП
8
Киого Фурухаси
ЛВ
10
Николас Кюн
ПВ
49
Джеймс Форрест
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Килмарнок
20
Robby McCrorie
ВР
51
Oliver Bainbridge
ЦЗ
17
Stuart Findlay
ЦЗ
5
Льюис Майо
ЦЗ
22
Лайам Доннелли
ОП
15
Fraser Murray
ЦП
8
Брэд Лайонс
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
31
Лайам Полворт
ЦП
12
Дэвид Уотсон
АП
9
Кайл Вассел
(К) ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Селтик
12
Вильями Синисало
ВР
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
57
Стивен Уэлш
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
28
Паулу Бернарду
ЦП
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
22
Майкл Джонстон
ЦП
7
Луис Пальма
ЛВ
13
Хен-Джун Ян
ПВ
Килмарнок
1
Киран О'Хара
ВР
26
Ben Brannan
ЦП
25
Ethan Brown
ЦП
14
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
11
Дэнни Армстронг
ПВ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
24
Bobby Wales
ЦФ
18
Иннс Кэмерон
ЦФ
7
Рори МакКензи
ЦФ
4-3-3
1
Шмейхель
3
Тэйлор
20
Картер-Викерс
5
Скейлз
2
Джонстон
41
Хатате
42
МакГрегор
25
О'Райли
8
Фурухаси
10
Кюн
49
Форрест
3-1-4-1-1
20
51
17
5
Майо
22
Доннелли
8
Лайонс
10
Кеннеди
31
Полворт
15
12
Уотсон
9
Вассел
2
Джонстон
56
Ролстон
56
Ролстон
2
Джонстон
41
Хатате
15
Хольм
15
Хольм
41
Хатате
10
Кюн
7
Пальма
7
Пальма
10
Кюн
49
Форрест
13
Ян
13
Ян
49
Форрест
15
14
Маккей-Стивен
14
Маккей-Стивен
15
10
Кеннеди
11
Армстронг
11
Армстронг
10
Кеннеди
9
Вассел
18
Кэмерон
18
Кэмерон
9
Вассел
31
Полворт
7
МакКензи
7
МакКензи
31
Полворт
Остались в запасе
Селтик
Килмарнок
12
Вильями Синисало
ВР
57
Стивен Уэлш
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
28
Паулу Бернарду
ЦП
22
Майкл Джонстон
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Киран О'Хара
ВР
26
Ben Brannan
ЦП
25
Ethan Brown
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
24
Bobby Wales
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
12
Вильями Синисало
ВР
57
Стивен Уэлш
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
28
Паулу Бернарду
ЦП
22
Майкл Джонстон
ЦП
Остались в запасе
1
Киран О'Хара
ВР
26
Ben Brannan
ЦП
25
Ethan Brown
ЦП
19
Брюс Андерсон
ЦФ
24
Bobby Wales
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Селтик - Килмарнок
2
Всего ударов по воротам
32
5
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
82
18
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
7
11
Офсайды
1
1
Количество передач
829
176
Сейвы
2
7
Точность передач %
88
57
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
16
1
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Шотландия. Премьер-лига
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Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
- : -
05.10.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
- : -
05.10.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
- : -
05.10.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
- : -
06.10.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
- : -
06.10.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
- : -
05.10.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
- : -
05.10.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
- : -
05.10.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
- : -
06.10.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
- : -
06.10.2024
Хартс
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