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Мазервелл
Росс Каунти
Форварду «Рейнджерс» Морелосу показали вторую желтую карточку за кулак в адрес фанатов соперника
15 декабря 2019, 18:15
0
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
11 ноября 2018, 22:51
7
ШПЛ. «Рейнджерс» перед полетом в Уфу упустил победу над «Мазервеллом», в матче забито шесть мячей
26 августа 2018, 16:13
3
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
15 июля 2018, 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
7 июля 2018, 22:14
5
Форварду «Рейнджерс» Морелосу показали вторую желтую карточку за кулак в адрес фанатов соперника
15 декабря 2019, 18:15
0
ШПЛ. «Рейнджерс» перед полетом в Уфу упустил победу над «Мазервеллом», в матче забито шесть мячей
26 августа 2018, 16:13
3
«Мазервелл» спародировал презентацию Санчеса в «Манчестер Юнайтед»
24 января 2018, 07:53
3
«Селтик» победил «Мазервелл» в финале Кубка шотландской лиги
26 ноября 2017, 21:25
2
«Рейнджерс» вернулся в Премьер-лигу спустя четыре сезона
6 апреля 2016, 00:43
6
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
11 ноября 2018, 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
15 июля 2018, 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
7 июля 2018, 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
27 сентября 2016, 11:13
17
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
27 сентября 2016, 10:37
2
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Мазервелл
Росс Каунти
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Мазервелл
2 : 1
28.09.2024
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
1 : 1
28.09.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Росс Каунти
3 : 3
21.09.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Росс Каунти
2 : 0
14.09.2024
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Абердин
2 : 1
14.09.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Мазервелл
2 : 1
28.09.2024
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Абердин
2 : 1
14.09.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Сент-Джонстон
1 : 2
31.08.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Мазервелл
3 : 1
25.08.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Рейнджерс
2 : 1
10.08.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Хартс
1 : 1
28.09.2024
Росс Каунти
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Росс Каунти
3 : 3
21.09.2024
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Росс Каунти
2 : 0
14.09.2024
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Росс Каунти
0 : 1
31.08.2024
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Рейнджерс
6 : 0
24.08.2024
Росс Каунти

Мазервелл - Росс Каунти: обзор матча 03 августа 2024

Мазервелл
03.08.2024, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 0
Матч завершен
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Росс Каунти
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Мазервелл - Росс Каунти
Матч завершен
88'
Замена
Noah Chilvers ️️️️➡️️ Джордан Уайт
88'
Замена
Мичи Эфете ️️️️➡️️ Джеймс Браун
Замена
Пол МакГинн ️️️️➡️️ S. Blaney
87'
84'
Желтая карточка
Джордан Уайт
71'
Желтая карточка
Уилл Найтингэйл
Замена
Апостолос Стамателопулос ️️️️➡️️ Зак Робинсон
67'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
13
Aston Oxborough
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
23
Ewan Wilson
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
15
Дэн Кейси
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
(К) ПЗ
6
Давор Здравковски
ОП
38
Lennon Miller
ЦП
24
Мозес Эбийе
ЦФ
9
Зак Робинсон
ЦФ
20
S. Blaney
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
16
Джордж Хармон
ЛЗ
35
Уилл Найтингэйл
ЦЗ
4
Akil Wright
ЦЗ
8
Коннор Рэндалл
(К) ПЗ
2
Джеймс Браун
ПЗ
7
Виктор Лотури
ЦП
26
Джордан Уайт
ЦФ
3
R. Leak
ЦФ
14
Джек Гривз
ЦФ
9
Ronan Chapman Hale
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Мазервелл
1
Кристиан Хеги
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
16
Пол МакГинн
ЦЗ
5
Кофи Балмер
ЦЗ
21
Marvin Kaleta
ЦЗ
27
Dylan Wells
ЦП
18
Росс Каллахан
ЦП
7
Том Спарроу
ЦП
14
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Росс Каунти
22
Jack Hamilton
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Borys Lototskyi
ЦЗ
24
Мичи Эфете
ПАЗ
15
Эйдан Денхольм
ЦП
33
Andrew MacLeod
ЦП
21
Charles Telfer
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
25
Алекс Самуэль
ЦФ
10
Noah Chilvers
ЦФ
3-3-1-3
13
23
11
Халидэй
15
Кейси
4
Гордон
6
Здравковски
2
О'Доннелл
38
20
9
Робинсон
24
Эбийе
3-2-1-4
1
Лэйдлоу
8
Рэндалл
35
Найтингэйл
4
2
Браун
16
Хармон
7
Лотури
9
14
Гривз
3
26
Уайт
20
16
МакГинн
16
МакГинн
20
9
Робинсон
14
Стамателопулос
14
Стамателопулос
9
Робинсон
2
Браун
24
Эфете
24
Эфете
2
Браун
25
Самуэль
25
Самуэль
26
Уайт
10
10
26
Уайт
Остались в запасе
Мазервелл
Росс Каунти
1
Кристиан Хеги
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
5
Кофи Балмер
ЦЗ
21
Marvin Kaleta
ЦЗ
27
Dylan Wells
ЦП
18
Росс Каллахан
ЦП
7
Том Спарроу
ЦП
Главный тренер
Марк Макги
22
Jack Hamilton
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Borys Lototskyi
ЦЗ
15
Эйдан Денхольм
ЦП
33
Andrew MacLeod
ЦП
21
Charles Telfer
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Малки Маккей
Остались в запасе
1
Кристиан Хеги
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
5
Кофи Балмер
ЦЗ
21
Marvin Kaleta
ЦЗ
27
Dylan Wells
ЦП
18
Росс Каллахан
ЦП
7
Том Спарроу
ЦП
Остались в запасе
22
Jack Hamilton
ВР
43
Джош Рид
ЛЗ
4
Borys Lototskyi
ЦЗ
15
Эйдан Денхольм
ЦП
33
Andrew MacLeod
ЦП
21
Charles Telfer
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Малки Маккей
Статистика матча Мазервелл - Росс Каунти
2
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
5
11
Офсайды
2
0
Количество передач
360
385
Сейвы
3
3
Точность передач %
68
67
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
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Шотландия. Премьер-лига
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Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
- : -
05.10.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
- : -
05.10.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
- : -
05.10.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
- : -
06.10.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
- : -
06.10.2024
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Данди
- : -
05.10.2024
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хиберниан
- : -
05.10.2024
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Сент-Миррен
- : -
05.10.2024
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Росс Каунти
- : -
06.10.2024
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Абердин
- : -
06.10.2024
Хартс
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