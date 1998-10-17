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Торпедо - ЦСКА

17.10.1998, Суббота, 00:00 мск Москва, стадион Лужники Чемпионат России, 28 тур Торпедо - ЦСКА
Чемпионат России 1998
13 тур
21 июня, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:3 Торпедо
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Торпедо 3:0 ЦСКА
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:5 Торпедо
Чемпионат России 1996
27 тур
15 сентября, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:0 Торпедо
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Торпедо 2:3 ЦСКА
Чемпионат России 1995
30 тур
26 октября, четверг 00:00 Торпедо 1:2 ЦСКА
2 тур
8 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Торпедо
Чемпионат России 1994
24 тур
18 сентября, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:0 Торпедо
5 тур
2 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:1 Торпедо
2 тур
24 марта, среда 00:00 Торпедо 2:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 17 8 5 58:27 +31 59
2. ЦСКА 30 17 5 8 50:22 +28 56
3. Локомотив 30 16 7 7 45:28 +17 55
4. Ротор 30 12 12 6 52:37 +15 48
5. Зенит 30 12 11 7 42:25 +17 47
6. Ростов 30 11 11 8 42:38 +4 44
7. Уралан 30 12 6 12 39:41 -2 42
8. Алания 30 11 7 12 46:39 +7 40
9. Динамо М 30 8 15 7 31:30 +1 39
10. Черноморец Нв 30 9 11 10 38:38 0 38
11. Торпедо М 30 9 10 11 38:34 +4 37
12. Крылья Советов 30 9 8 13 25:37 -12 35
13. Жемчужина 30 9 8 13 31:48 -17 35
14. Шинник 30 9 8 13 30:40 -10 35
15. Балтика 30 7 11 12 32:43 -11 32
16. Тюмень 30 2 2 26 17:89 -72 8
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